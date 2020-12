Parijs’ kerstkoor zingt weer in Notre-Dame

Het koor van de Notre-Dame in Parijs heeft ter ere van Kerst een concert verzorgd in de door brand beschadigde kathedraal. Het zingen werd eerder deze maand opgenomen en op kerstavond uitgezonden door tv-zender France 2. Het is voor het eerst dat het koor optreedt in de gotische kathedraal, sinds die in april vorig jaar voor een groot deel afbrandde.

Vanwege de coronamaatregelen konden maar acht van de twintig koorleden aanwezig zijn bij de opnames. Zij droegen een bouwhelm en een overall. Ze werden begeleid door een cellist en een organist. In een verder nagenoeg lege kerk werden klassieke kerstliederen ten gehore gebracht, zoals Stille Nacht, Jingle Bells en werken van componisten Mozart en Schubert.

De brand in de Notre-Dame brak vorig jaar uit bij renovatiewerkzaamheden. Daarbij werden de dakspits en grote delen van het dak verwoest, en kon de kerk niet langer gebruikt worden. Onderzoek wees later uit dat er geen aanwijzingen zijn van opzet. De 13de-eeuwse kathedraal wordt volledig hersteld, een operatie die in 2024 klaar moet zijn. De kerk ontvangt momenteel slechts bij hoge uitzondering een select groepje mensen, zoals in april dit jaar bij een mis ter gelegenheid van Goede Vrijdag.