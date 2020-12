Mogelijk ‘opzettelijke’ explosie veroorzaakt grote schade in Nashville

Nashville, hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee, is op Eerste Kerstdag opgeschrikt door een ontploffing in het centrum van de stad. In de vroege ochtend (lokale tijd) explodeerde een voertuig, waarschijnlijk een camper. De politie spreekt van een „opzettelijke daad”. Voor zover bekend zijn drie gewonden naar een ziekenhuis in de buurt gebracht; geen van hen verkeert in levensgevaar.

Het ontplofte voertuig stond geparkeerd in de buurt van een bankgebouw in het centrum van de Amerikaanse stad. Meerdere andere auto’s vlogen in brand of raakten beschadigd. Er is ook schade aan gebouwen, tot negen blokken verwijderd van de plek van de explosie. Na de ontploffing was een grote donkere rookpluim te zien.

Een bewoner vertelt aan televisieomroep CNN: „Overal lagen omgevallen bomen, glas dat uit ramen was gesprongen (…) Er is niets over van [de getroffen straat] Second Avenue”.

Voorzorg

De burgemeester van Nashville heeft bewoners gewaarschuwd niet naar het stadscentrum te komen. De lokale nieuwszender News Channel 5 meldt dat straten in een wijde omtrek rond het getroffen gebied zijn afgezet uit voorzorg.

Volgens een woordvoerder van de lokale politie was de explosie „behoorlijk heftig”. Er is een „grootschalig onderzoek” ingesteld. Hoewel de autoriteiten tot dusver aannemen dat er opzet in het spel was, is er nog geen verklaring over een mogelijk motief naar buiten gebracht.

De lokale zender News Channel 5 toont luchtbeelden waarop te zien hoe wijdverspreid de schade is: