Landgoed Neverland van Michael Jackson verkocht

Neverland, het voormalige landgoed van de overleden popster Michael Jackson heeft een nieuwe eigenaar. Dat meldt de woordvoerder van de koper, miljardair Ron Burkle, aan internationale persbureaus. Volgens The Wall Street Journal betaalde de voormalige vriend van Jackson 22 miljoen dollar (ruim 18 miljoen euro) voor het in Californië gelegen terrein. Dat is een kwart van de oorspronkelijke vraagprijs.

Jackson kocht het landgoed in 1987 voor ongeveer 19,5 miljoen dollar (16 miljoen euro) en doopte het om tot Neverland - vernoemd naar het magische eiland uit Peter Pan, waar kinderen altijd kind blijven. Het landgoed, ruim zestig kilometer van de stad Santa Barbara, is ongeveer 1.100 hectare groot en heeft onder meer een bioscoop en een treintje. In de tijd dat Jackson er woonde was er ook een kermis en een dierentuin te vinden, waar hij kinderen en hun ouders ontving.

Het landgoed heeft een beladen historie. In 2005 werd Jackson vrijgesproken van de aanklacht een 13-jarige jongen seksueel te hebben misbruikt op de ranch. Na de rechtszaak verliet Jackson het landgoed. The King of Pop heeft altijd ontkend Neverland te hebben gebruikt om in de nabijheid van kinderen te kunnen zijn. Na zijn overlijden in 2009 kwamen meer beschuldigingen aan het licht; een documentaire over het vermeende misbruik, Leaving Neverland, won in 2019 een Emmy.

In 2008 nam een vermogensbeheerder het terrein van de popster over toen hij in financiële nood verkeerde, een jaar voor zijn dood. De nieuwe eigenaar, de Amerikaanse vermogensbeheerder Colony Capital, knapte het landgoed op en doopte het om tot Sycamore Valley Ranch. Het werd in 2015 te koop gezet voor honderd miljoen dollar. Vorig jaar werd de waarde nog op 31 miljoen dollar (25 miljoen euro) geschat.