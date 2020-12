Koning pleit voor ruimte aan twijfel, nuance en redelijkheid

Nuance, redelijkheid en zelfrelativering. Ook daarvoor is ruimte in Nederland – en die moet er ook zijn. Dat was dit jaar de boodschap van koning Willem-Alexander aan, zoals Fluitsma en Van Tijn ooit bezongen, „het land van duizend meningen”.

De koning hield dat land voor dat juist „de zachte stemmen het verdienen om gehoord te worden”. Dat niet alleen de grootste mond de koers van het debat bepaalt – hoewel het misschien door sociale media, talkshows en demonstraties soms anders lijkt. Nee, zei Willem-Alexander tegen de zwijgende meerderheid, tegen mensen die twijfelen of geen mening hebben gevormd: „U bent onmisbaar.” Wie „moe is van de manische meningenmachine” staat daarin niet alleen.

Het zijn thema’s die hij al eerder aanstipte in zijn kersttoespraken. Maar de koning lijkt te signaleren dat het debat het afgelopen jaar is verhard, dat tegenstellingen scherper zijn geworden. Daarover maakt hij zich duidelijk zorgen.

Bitter debat

In 2017 zei hij nog dat „nuance en inlevingsvermogen bij voorbaat het onderspit” leken te delven en dat „Twitter het debat soms bitter” maakte. Toen riep de koning op een open blik te behouden, om niet in een digitale schulp te kruipen.

Vorig jaar zei hij dat „hoe scherp de tegenstellingen” ook zijn in Nederland, hij zag dat het lukte om toch telkens weer tot verbinding te komen. Hij riep toen op tot bereidheid naar elkaar te luisteren. En bijna voorspellend in het licht van de coronacrisis die zou volgen: „Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.”

Dit jaar erkende hij dat hoewel „scherpe debatten” horen bij een vrije samenleving en dat mensen die radicale ideeën hebben of uitgesproken opvattingen niet buitengesloten mogen worden, juist degenen die het onderspit lijken te delven in dat scherpe debat, ook moeten worden gehoord.

Twijfelen mag

Hen hield hij voor dat twijfelen mag: „U bent geen buitenbeentje”, zei hij. Zoals de koning vorig jaar ook zei dat twijfel bij het leven hoort. Daarbij richtte hij zich toen specifiek op jongeren.

Het woord ‘jij’ was dit jaar weer verdwenen, de toehoorder was weer een ‘U’. En ook de spreektaal die Willem-Alexander toen af en toe gebruikte („het is oké”) of de manier waarop hij in 2018 de kijker rechtstreeks aansprak, maakten dit jaar weer plaats voor toesprakentaal. Het was er het jaar ook niet naar.

Natuurlijk bevatte de toespraak ook troost. Niet alleen voor degenen die dit jaar iemand verloren, eenzaam zijn, of wier „bestaan overhoop gegooid is”. Maar ook voor iedereen die deze Kerst schraal vindt doordat er maar drie bezoekers thuis mogen komen. „In huiskamers overal in Nederland blijven stoelen leeg, terwijl we maar al te graag extra stoelen hadden aangesleept”, zei Willem-Alexander.

Griekenland

Subtiel was de verwijzing naar alle (deels digitale) werkbezoeken die de koning en zijn echtgenote aflegden. Zoals hij in oktober zei, toen hij excuses aanbood voor de onverstandige herfstvakantie in Griekenland: „Wij hebben de aangrijpende verhalen gehoord in vele ontmoetingen.” Nu haalde hij vier van die verhalen aan.

Zoals hij zelf na die reis om vergeving vroeg, zei hij nu in zijn toespraak dat er in de Nederlandse samenleving ook ruimte moet zijn voor dat „bijna ouderwetse begrip” uit de Bijbel. Daarmee keerde het geloof enigszins terug in de toespraak, al is het kerstverhaal niet aanwezig.

De koning citeerde de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs (13:4-5) uit het Nieuwe Testament, het hooglied van de liefde. Daarin zegt de apostel dat al had hij de gave van de profetie, alle kennis en al het geloof, als hij de liefde niet had „dan was ik niets”. Volgens Willem-Alexander is „een land waarin mensen elkaar een beetje liefdevol tegemoet treden, een land waarin mensen zich thuis kunnen voelen, ook in tijden van grote onzekerheid.”