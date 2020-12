Koning: ook zachte stemmen verdienen het gehoord te worden - ‘U bent geen buitenbeentje’

Koning Willem-Alexander heeft in zijn jaarlijkse kersttoespraak opgeroepen tot verdraagzaamheid, nuance en redelijkheid. In de toespraak, die in het teken stond van het coronavirus en het jaar vol maatregelen, sprak de koning zijn steun uit voor alle Nederlanders die het dit jaar moeilijk hadden. „Mijn hart gaat uit naar alle mensen wier bestaan overhoop gegooid is. Wiens droom is geknapt. Ondernemers die een gezond bedrijf zien kapseizen. Mensen die zich eenzaam voelen en niet weten waar ze het zoeken moeten.”

Waar hij begrip toonde voor degenen die uit onzekerheid een ferme positie innemen, sprak de koning zich ook nadrukkelijk uit voor de mensen die niet per se hard stelling willen nemen in het gepolariseerde coronadebat. „Misschien bent u moe van opwinding, argwaan en fanatisme. Moe van de manische meningenmachine. Misschien snakt u stilletjes naar een beetje onderling begrip. Ontspanning. Doodgewone vriendelijkheid. En denkt u: ik ben blijkbaar een buitenbeentje. Laat me u geruststellen: dat bent u niet. U bent onmisbaar. Ook de zachte stemmen verdienen het om gehoord te worden.”

Als afsluiting verwees de koning terug naar het theatergezelschap waarmee de kerstboodschap werd geopend. „Heb geduld. De zon keert terug. Het licht komt terug. ‘Midzomernachtsdroom’ zal weer gespeeld worden. We zullen elkaar weer kunnen ontmoeten en omhelzen.” De toespraak werd op 22 december opgenomen in de Chinese Zaal in Paleis Huis ten Bosch, en werd om 13.00 uur op Eerste Kerstdag uitgezonden.