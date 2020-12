Het handelsakkoord, the day after. Hoe gaat Brexit nu verder?

Ook Europese media analyseren ‘historisch akkoord onder de kerstboom’ De kranten aan de Europese kant van Het Kanaal analyseren een dag later de uitkomst - volgens Le Parisien een “historisch akkoord onder de kerstboom” - maar ook de manier waarop die tot stand is gekomen. In de analyse van de Frankfurter Allgemeine Zeitung wordt gesteld dat de coronapandemie een sterkere wissel op Boris Johnson trok dan de Brexit-onderhandelingen. Een ‘no deal’-uitkomst zou de heersende kritiek op zijn optreden alleen maar verder doen toenemen, zo denkt de krant. „Alleen al om die reden, ondanks alle duistere voorspellingen [tijdens de onderhandelingen, red.], was hij uit op een akkoord.” De hoofdredactie van de Spaanse krant El País zag in de onderhandelingen vooral de kracht van het verenigde Europa. Volgens de grootste krant van Spanje toonden de 27 Europese lidstaten geen enkel moment van verdeeldheid: „Zelfs de poging om te elfder ure de visserijkwestie te gebruiken om de Fransen (bezorgd over hun positie op de Britse visgronden) en de Duitsers (bezorgd over hun auto-industrie) tegen te werken, resulteerde in een weigering van Merkel en Macron toe te happen door Johnson te bellen en de onderhandelaars van de Commissie te omzeilen.” zapaticorojo1 Andrés zapatico rojo Alivio europeo posted by Andrés Jeber Barreto Gómez EL PAÍS: el periódico global https://t.co/3yPm2QQws9 25 december 2020 @ 08:12 Volgen

Van 'historisch' tot 'bluffende buitenbeentjes', dit schrijven de Britse media over het handelsakkoord Het principeakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk donderdag sloten, wordt druk becommentarieerd door de Britse pers - en tekent de sterke verdeeldheid in het VK. Tabloid The Daily Mirror spreekt van een „ambitieus" en „historisch akkoord", maar waarschuwt dat de onderhandelingen tussen het VK en de EU verre van afgelopen zijn. Volgens het dagblad zit „the devil in the details", waarmee het akkoord nog voor veel gedoe tussen de twee partijen kan zorgen. Politiek verslaggever van tabloid The Sun Trevor Kavanagh stelt dat wat voor een booby traps er ook in de kleine lettertjes te vinden zijn, het VK eindelijk vrij is om als onafhankelijke, soevereine staat handel te drijven. Zijn collega van de BBC, Katya Adler, stelt juist dat het akkoord voor Johnson „een soort wedergeboorte voor het VK" betekent, terwijl de onderhandelingen voor de EU vooral „een kwestie van schadebeperking" waren. The Guardian rekent het Johnson vooral aan dat hij de kans op géén handelsakkoord zo dichtbij heeft laten komen. Volgens de krant zagen alleen „onverantwoordelijke demagogen" en „bluffende buitenbeentjes" een no deal als serieuze optie. Met zijn „cynisme en roekeloosheid" zou de premier het VK op de rand van rampspoed hebben gebracht. Tom Peck, politiek columnist bij The Independent, stelt dat het handelsakkoord de „gruwelijke realiteit" van de Brexit niet verandert. Dat de onderhandelingen in de nasleep van de uittreding zo moeizaam verliepen, is volgens hem te danken aan conservatieve politici die de „botte eenvoud" van de „zinloze Brexit" niet konden of wilden inzien.

De Britse kant: Johnson moet het nu waarmaken Nu alle vissen in de Noordzee zijn geteld en verdeeld in Brussel, is het aan Boris Johnson om de vangst van een jaar onderhandelen te verkopen. Volgens de Britse premier profiteert iedereen van dit handelsakkoord. „Wij hebben het onmogelijke gedaan.” Kritiek op de deal moet tijdens het kerstweekend niet de overhand krijgen. Nu de inkt droog is, is het aan Johnson om zijn grote beloftes ook waar te maken. Lees de analyse van correspondent Melle Garschagen: Na het spinnen van het akkoord wacht Boris Johnson het waarmaken van zijn beloftes

In Beeld: Brexit door de jaren heen De periode tussen het Brexitreferendum in 2016 en de presentatie van het handelsakkoord gisteren, voelde voor veel Britten en ambtenaren in Brussel als een gebed zonder einde. De fotoredactie van NRC zette een aantal belangrijke gebeurtenissen en hoofdrolspelers op een rij. Het is 24 juni 2016, en Brexiteer Nigel Farage viert feest: het Verenigd Koninkrijk heeft een dag eerder in een referendum besloten dat het wil uittreden uit de Europese Unie. Foto Matt Dunham / AP Photo Voormalig premier David Cameron spreekt op 13 juli 2016 met zijn vrouw Samantha en hun drie kinderen de media toe voor 10 Downing Street. Cameron was de premier die het Brexitreferendum uitschreef. Hoewel het niet-bindend was, beloofde hij dat de regering zich eraan zou houden. Foto Frank Augstein / AP Photo 31 augustus 2018, Brussel. Na een lange nacht onderhandelen komen Dominic Raab (links) namens het VK en Michel Barnier namens de EU samen voor een fotomoment. Foto Virginia Mayo / AP De stem van Theresa May breekt, als ze op 24 mei 2019 in een persconferentie voor 10 Downing Street aankondigt dat ze aftreedt als premier. Lang onderhandelde May over een deal, maar zag zich constant geflankeerd door de Brexit-hardliners in haar partij. Driemaal werd haar onderhandelingspoging weggestemd in het Lagerhuis. Foto Alistair Grant / AP Photo Op 24 september 2019 staat een demonstrant verkleed als Boris Johnson voor het Britse Hooggerechtshof. De magistraten hebben kort daarvoor geoordeeld dat Johnsons besluit om het parlement vijf weken te schorsen wettelijk is toegestaan. Foto Matt Dunham / AP Grote protesten in Londen op 19 oktober 2019. Duizenden anti-Brexitdemonstranten marcheren door de straten van de Britse hoofdstad. Hun oproep: een nieuw referendum om het uittreden uit de EU te heroverwegen. Foto Matt Dunham / AP Photo December 2019: Boris Johnson wordt begroet door zijn staf, kort nadat Queen Elizabeth hem formeel in staat stelde een regering te vormen. Foto Stefan Rousseau / PA via AP Boris Johnson op een campagnebijeenkomst in Birmingham op 6 november 2019. Johnson maakte Brexit tot zijn speerpunt in de verkiezingen, die hem uiteindelijk steviger in het zadel hielpen en een sterker mandaat gaven. Foto Frank Augstein / AP Premier Johnson houdt de langverwachte toespraak op 24 december 2020, waarin hij het zwaarbevochten handelsakkoord tussen het VK en de EU toelicht. Foto Paul Grover / Reuters