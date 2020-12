De Kerstman heeft dit jaar een spatscherm op

Kerstmis Over de hele wereld hullen kerstmannen en –vrouwen zich zoals ieder jaar in rode jassen en puntmutsen. Al hangt dit jaar voor de welbekende volle witte baard ook geregeld een spatscherm of mondkapje. Kerstmist is bovenal de tijd voor bezinning, blijkt wel uit deze rondgang over de continenten.