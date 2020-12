VS stellen negatieve test verplicht voor reizigers VK

Ook de Verenigde Staten stellen een negatieve coronatest verplicht voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt het CDC (het Amerikaanse RIVM) op donderdagavond laat. Vanaf maandag moeten reizigers een negatieve testuitslag kunnen overleggen.

De beslissing volgt nadat een gemuteerde versie van het virus in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, die vermoedelijk een stuk besmettelijker is. Twee dagen geleden meldde het CDC dat de gemuteerde variant hoogstwaarschijnlijk al in de Verenigde Staten aanwezig is. Trump had toen nog aangegeven dat niet van plan was testen voor reizigers uit het VK verplicht te stellen.

De Verenigde Staten hebben sinds maart een inreisverbod ingesteld voor onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, waardoor sowieso maar weinig mensen konden inreizen. Uitzonderingen gelden voor onder andere Amerikaanse staatsburgers.