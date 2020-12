Trump verleent gratie aan Paul Manafort, Roger Stone en Charles Kushner

President Donald Trump heeft woensdag gratie verleend aan nog eens 26 mensen, onder wie Paul Manafort, de voormalige voorzitter van zijn verkiezingscampagne in 2016, en zijn voormalige adviseur Roger Stone. Ook verleende Trump gratie aan de vastgoedontwikkelaar Charles Kushner, de vader van zijn adviseur en schoonzoon Jared Kushner. Dat meldt AP.

Manafort was veroordeeld in het kader van het Ruslandonderzoek van de speciale aanklager Robert Mueller, rond inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016. De 70-jarige oud-campagneleider, die weigerde om met Mueller mee te werken, ontkomt door de gratie aan het overgrote deel van de celstraf van 7,5 jaar die hem was opgelegd wegens fraude. Hij heeft minder dan een jaar van die straf uitgezeten. Met de gratie beloont Trump hem mogelijk voor zijn loyaliteit.

Stone heeft gratie gekregen nadat Trump in juli zijn straf al kwijtschold, een dag voordat hij voor bijna 3,5 jaar de cel in moest wegens zijn veroordeling voor liegen onder ede tijdens een getuigenis tegenover het Congres. De 68-jarige voormalige spindoctor, die voorkennis leek te hebben gehad van de openbaarmaking van gehackte e-mails van de Democratische campagne door WikiLeaks in 2016, was veroordeeld door een jury in Washington. Door de gratie is zijn strafblad schoongeveegd.

Kushner werd in 2004 veroordeeld tot twee jaar celstraf wegens achttien aanklachten wegens onder meer belastingontduiking, illegale campagnedonaties en manipulatie van een getuige. Hij werd vervolgd door Chris Christie, destijds openbaar aanklager in New Jersey en een latere gouverneur van de staat.

In totaal heeft Trump in de afgelopen twee dagen aan 49 mensen gratie verleend of hun straffen kwijtgescholden. Dinsdag verleende de vertrekkende president gratie aan enkele andere veroordeelden in het kader van het onderzoek van Mueller.

Het is gebruikelijk dat Amerikaanse presidenten in hun laatste dagen in het Witte Huis gebruikmaken van hun brede recht om gratie te verlenen, dat door de grondleggers van het land was bedoeld als laatste kans om onrecht te herstellen. Hoewel omstreden gratiëringen daarbij eerder zijn voorgekomen, maakt Trump er op ongekende schaal gebruik van om loyalisten te helpen. Naar verwachting zal hij voordat hij op 20 januari het Witte Huis moet verlaten aan nog meer mensen gratie verlenen.

