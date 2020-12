We staan in de bouwmarkt bij de kassa. De caissière doet haar mondkapje af en niest.

Onze blikken spreken boekdelen.

Waarop ze zegt: „Ik doe het even af anders wordt het kapje vies van binnen.”

