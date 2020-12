Theo Hiddema wil toch weer op kieslijst bij Forum voor Democratie

Theo Hiddema wil toch weer op de kieslijst van Forum voor Democratie (FVD). Dat zegt hij donderdag in een interview met de Volkskrant. De strafpleiter zegt graag te willen terugkeren als lijstduwer voor de partij, maar sluit ook een terugkeer in de Tweede Kamer niet uit. Hiddema werkt sinds zijn vertrek uit de Kamer eind november weer als advocaat.

Als Hiddema voldoende voorkeursstemmen zou krijgen tijdens de verkiezingen in maart dan gaat hij toch de Tweede Kamer in. „Krijg ik een overweldigende duw, dan moet ik”, aldus Hiddema. Hij zegt dit te hebben besloten na een gesprek met partijleider Thierry Baudet. „Ik voelde: ik heb hem in de kou laten staan. Ik heb weer zin om met hem de zaaltjes in te gaan.” Of Hiddema op de lijst staat blijkt later; FVD moet nog de kandidatenlijst bekendmaken.

De uitspraken van Hiddema zijn opvallend; eind november vertrok hij per direct uit de Tweede Kamer vanwege de onrust in de partij. Forum-leider Thierry Baudet kwam in een roerige week voor de partij onder vuur te liggen na antisemitische uitingen in appgroepen van de jongerenbeweging JFVD. In de bestuurlijke onrust ontstond een scheuring binnen Forum, waarbij meerdere prominenten opstapten - onder wie Hiddema.

In een afscheidsbriefje aan Kamervoorzitter Khadija Arib noemde hij zichzelf „politiek arbeidsongeschikt” en kondigde hij zijn vertrek in de Kamer aan. „Dit vanwege recent opspelende persoonlijke omstandigheden, verband houdende met zaken als goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde.” Zijn vertrek uit de politiek had volgens Hiddema niet zozeer te maken met de beschuldigingen van antisemitisme binnen de partij, maar met de onrust binnen de partij. Anders dan anderen koos hij niet nadrukkelijk een kant in het conflict.

