Serious Request haalt 1,6 miljoen euro op voor Rode Kruis

De inzamelingsactie Serious Request: The Lifeline heeft voor deze Kerst ruim 1,6 miljoen euro opgehaald voor het Rode Kruis. Het jaarlijks terugkerende benefietevenement wordt georganiseerd door de radiozender NPO 3FM. Het opgehaalde geld is bedoeld voor het ontlasten van medisch hulpverleners en voor middelen die helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De actie liep van 18 tot en met 24 december. Drie teams met dj’s gingen een week in lockdown vanaf Vliegveld Twenthe Evenementenlocatie, vanuit waar radioprogramma’s werden gemaakt. In ruil voor een donatie konden mensen een plaat aanvragen. Ook konden mensen individueel een sponsorloop doen of op een andere manier geld inzamelen en doneren. Volgens de radiozender werd er 81.099 kilometer gelopen voor de actie van dit jaar.

Laatste keer met Rode Kruis

De actie het Glazen Huis van Serious Request was jarenlang razend populair. Van 2004 tot en met 2017 liet een aantal dj’s zich dagenlang opsluiten zonder eten om aandacht de vragen voor een bepaald probleem, zoals slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden, drinkwatervoorzieningen en babysterfte.

In 2012, 2013 en 2014 haalde de actie telkens ruim 12 miljoen euro op. Rondom het Glazen Huis ontstonden regelmatig grote feesten die ook weer voor extra publiciteit zorgden. Sinds 2018 bewandelt Serious Request een ander pad, letterlijk: in plaats van zich laten opsluiten lopen de dj’s verschillende routes door Nederland. De opbrengsten van de inzamelingsactie liggen sindsdien flink lager dan daarvoor.

3FM organiseerde de inzameling tot nu toe altijd samen met en voor het Rode Kruis. Dat was dit jaar de laatste keer. Welk goed doel komend jaar de begunstigde wordt van de radiodj’s is nog niet bekend.