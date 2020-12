Overname zakenbank NIBC door Blackstone definitief rond

De Haagse zakenbank NIBC wordt definitief overgenomen door de Amerikaanse investeerder Blackstone via diens investeringsvehikel Flora Acquisition. In navolging van de raad van bestuur en raad van commissarissen zijn voldoende aandeelhouders akkoord met de overname voor 7 euro per aandeel, plus een dividend over 2019 van 53 eurocent per aandeel, meldt NIBC donderdagochtend. Het totale overnamebedrag komt daarmee uit op ruim 1 miljard euro.

In juli gingen grootaandeelhouders JC Flowers en Reggeborgh, samen goed voor ruim 75 procent van de aandelen, akkoord met het overnamebod. Daar ging een lang onderhandelingsproces aan vooraf, aangezien Blackstone in februari een hoger bod had neergelegd voor NIBC. Het Amerikaanse bedrijf was voor de uitbraak van de coronacrisis nog bereid om zo’n 1,36 miljard euro te betalen voor NIBC, dat naast zakelijke activiteiten onder meer woninghypotheken aanbiedt. Ook had Blackstone bezwaar tegen de beslissing van NIBC om de uitkering van het dividend over 2019 uit te stellen, na druk van de Europese Centrale Bank. De toezegging van het uitkeren van dividend kwam medio mei alsnog.

Met de overname door Blackstone komt voor de tweede keer een einde aan een beursavontuur van NIBC, dat in 1945 door de Rijksoverheid werd opgericht als de Maatschappij tot Financiering van Nationaal Herstel. De zakenbank stapte in de jaren 80 naar de beurs, waar het in 1999 door pensioenfondsen ABP en PGGM afgehaald werd. Na de eeuwwisseling werd het bedrijf omgedoopt tot NIBC en werd het stapsgewijs een zakenbank die onder meer private equity-transacties afhandelde. Op 23 maart 2018 maakte het bedrijf zo voor de tweede maal een beursgang, waar donderdag na ruim tweeënhalf jaar een einde aan komt.