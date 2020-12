Langverwacht handelsakkoord na Brexit lijkt aanstaande

Visrechten zijn struikelblok in de onderhandelingen Visrechten vormen het belangrijkste struikelblok tijdens de onderhandelingen tussen Brussel en Londen. Zonder overeenkomst mogen vissers uit de Europese Unie niet meer in Britse wateren vissen. Dinsdag deed de Britse premier Boris Johnson een voorstel om de Europese visquota’s in Britse wateren met 35 procent te laten afnemen. Dit bod ligt nog ver af van de 25 procent die EU-onderhandelaar Michel Barnier eerder had genoemd maar is wel degelijk een tegemoetkoming. Johnson wilde in eerste instantie dat er 60 procent minder zou worden gevist door EU-vissers. In het Franse Boulogne-sur-Mer, de grootste vissershaven van Frankrijk, hopen vissers vurig op een handelsdeal met het VK. „Zonder Britse wateren weet ik niet hoe ik ga overleven.” Lees verder: Mooiste kerstcadeau voor de vissers? Een Brexit-deal

Wat staat de Britten te wachten? Op 1 januari loopt de transitiefase van de Brexit af en komt het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese interne markt te staan. Welke gevolgen heeft dit voor het Verenigd Koninkrijk? Lees ook: Brexit, corona en Kerstmis leiden aan beide kanten van het Kanaal tot verstoppingen

Ierse minister van Buitenlandse Zaken: op laatste moment nog kink in de kabel De bekendmaking van het handelsakkoord is wat uitgelopen, omdat er op het laatste moment nog wat details besproken moesten worden. Dat heeft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Simon Coveney donderdag gezegd tegen persbureau Reuters. Er zou om 09.00 uur (Nederlandse tijd) een persconferentie worden gehouden, „maar dat is niet gebeurd”, zei Coveney. „Er is dus een soort van kink in de kabel gekomen op het laatste moment” en er wordt nog gesproken over „de kleine lettertjes” in de tekst over de visrechten. Coveney zegt er vertrouwen in te hebben dat de partijen er vandaag alsnog uitkomen. De BBC verwacht dat Johnson rond 11.00 uur een persconferentie houdt.

Schotse premier Sturgeon kritisch op verloop onderhandelingen Hoewel de precieze inhoud van het handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk nog niet vaststaat, is de Schotse premier Nicola Sturgeon al niet te spreken over de overeenkomst. Dat zei ze eerder in een interview met NRC. „Ik zit niet in de vergaderzaal en heb er geen invloed op. Wat Johnson ook afspreekt, het gebeurt tegen de wil van Schotland en zal ons land schaden. Voor mij is dit het bewijs dat Schotland een stem nodig heeft op het Europese toneel”, zegt Sturgeon, tevens leider van de Scottish National Party. Sturgeon wil, als ze in mei herkozen zou worden, een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid van het VK. Lees hier het interview met premier Sturgeon: ‘Wat Johnson ook afspreekt, het is tegen onze wil’