Oliebollen, die moet je kópen

Op een marktplein in Heusden struikelde in 1905 een paard. Het oude dier, dat een kar vol zand trok, lag op de grond en er was geen beweging in te krijgen. „Wat men ook beproefde, het dier kon niet op”, schreef het lokale sufferdje destijds. Gelukkig kwam er hulp, in de persoon van een clown uit het circus. „Weet je wel waarom het niet op wil? Het heeft nog geen oliekoeken gegeten”, zei de clown. Bij een kraam kocht hij drie oliebollen en voerde die aan het dier. Daarna pakte hij het paard bij de teugels en sprak het toe. Dat hielp, schreef de krant. „Met een sprong stond het op zijn beenen en vervolgde zijnen weg.”

Of de clown het paard een dienst bewees of het dier zelf had verwaarloosd, liet de verslaggever in het midden. Het is ook een te mooie legende, met de clown als mythische redder en de oliebol als ambrozijn. Dat laatste staat nog in een oude traditie ook. Friezen en Bataven frituurden tweeduizend jaar geleden rond de decemberwende al koeken die hen moesten beschermen tegen de gevaren van de boze buitenwereld. Dat gevaar kwam bijvoorbeeld in de vorm van de godin Perchta, die de onhebbelijke gewoonte had om met haar zwaard je buik open te rijten als ze boos op je was. De proto-oliebollen werden ingezet als offerkoek.

Qua receptuur hadden deze Germaanse baksels nog niet veel te maken met het gefrituurde gebak dat we nu kennen. Dat dook in de vorm van oliekoeken op rond de middeleeuwen. Het voornaamste verschil met de hedendaagse bol is dat het deeg werd gefrituurd in een kleiner laagje olie, waardoor hij noodgedwongen platter moest blijven.

Het is een van de recepten uit het oudst bekende Nederlandse kookboek: De verstandige kock, uit 1667. De receptuur is nagenoeg gelijk, alleen de vulling is wat luxer. Er gingen rozijnen, appels en amandelen in, op smaak gebracht met kaneel, gember en kruidnagel. Ook oliekoeken werden ingezet om moeilijke tijden door te komen. In de middeleeuwen werden ze, net als de wafeltjes die in het noorden met Oud en Nieuw worden gegeten, uitgedeeld aan bedelaars.

Rond het begin van de twintigste eeuw werd de olielaag dieper en konden er bollen gebakken worden. Net als nu gebeurde dat op kermissen en met Oud en Nieuw. En net als in de middeleeuwen worden ook de oliebollen ras gebruikt voor het goede doel. In de jaren dertig werden oliebollendagen gehouden om geld in te zamelen voor hulp aan mensen die getroffen waren door de economische crisis. Zo gingen op een dag in 1935 in Rotterdam 70.000 oliebollen het vet in. „Veel, maar toch nog niet genoeg”, kopte het Algemeen Handelsblad toen. Ze waren snel uitverkocht. „Een volgenden keer bakke het Crisiscomité 700.000 oliebollen en het krijgt ze geplaatst”.

De winter van 2020 is voor velen opnieuw duister en kil, ook voor oliebollenventers. De hockeyclubs en muziekverenigingen die hun oliebollendag laten doorgaan, zullen de inkomsten hard nodig hebben. Dat geldt evenzeer voor de grote gebakskramen. Misschien moeten de thuisbakkers hun frituur dit jaar maar even in de kast laten en oliebollen afhalen voor het goede doel. Het zal nooit genoeg zijn om de crisis te verlichten, al eten we er 700 miljoen. Maar wellicht helpen we hier en daar een gestruikeld werkpaard weer even op de been.

