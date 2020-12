Hoera, dit jaar eens geen Oud en Nieuw!

Het is vijf voor twaalf als het gedoe in een stroomversnelling raakt. Het is de enige dag in het jaar die draait om een exact tijdstip, en toch wordt iedereen er door overvallen. In de keuken worden in allerijl champagnefluitjes bijeengeraapt en gevuld uit de acht verschillende flessen bubbels die de gasten hebben meegebracht. Daarna worden ze op de tafel gezet waar te ambitieuze hoeveelheden oliebollen taai liggen te worden. In de woonkamer staat iemand druk te zappen, op zoek naar de fijnste klok om mee af te tellen, terwijl de rest bij zichzelf nagaat of ze zometeen een knuffel of drie zoenen doen.

Tien minuten later is er geproost en staan alle aanwezigen door hun telefoon naar het vuurwerk te kijken om op sociale media te kunnen laten weten dat ook zij een verlichte hemel zien en het ontzettend naar hun zin hebben. Ze sturen appjes naar niet-aanwezigen die door het overbelaste netwerk pas ruim in het nieuwe jaar zullen aankomen. Misschien belt een van de ouders en al is het niet te verstaan, die zeggen waarschijnlijk ‘gelukkig nieuwjaar’, dus schreeuwen ze dat ook maar terug te midden van het kabaal van de duizend euro aan vuurpijlen van de buren.

Een uur later durven de eersten hun jassen te pakken – het was echt heel gezellig, ze waren er toch maar mooi bij – en zitten de anderen knikkebollend op de bank. Echt niemand gaat die oliebollen meer eten, in alle champagnefluiten zit een zielig restje. Aangeschoten scrollen ze door de verhalen op Instagram en, hè bah, die ene vriend of vriendin had wél een kaartje voor dat feest in die geweldige club. Dat moet nóg leuker zijn geweest. Met Oud en Nieuw knalt het vuurwerk altijd harder aan de overkant.

Maar of het daar nou echt zo leuk is? Zestig euro voor een kaartje, gekocht in april, het is er snikheet, mensen tuimelen over elkaar heen en staan elk kwartier aan de bar, ook al kwamen ze er al dronken binnen – het is immers all-inclusive en dat geld moet in alcohol worden terugverdiend. Ze blijven er tot het eind, anders is het zonde, totdat een taxi ze voor het viervoudige van het normale bedrag naar huis brengt.

Irrationele gedachten

Ook ik ben klaar met eindeloos thuiszitten, ook ik mis de feestjes, thuis en buiten de deur. Maar als corona één feestdag in haar nietsontziende razernij naar de bank mag verplaatsen, dan is het Oud en Nieuw.

Laten we wel wezen: is er een andere dag zo overgewaardeerd, zo omgeven door verstikkende sociale druk en conventies, door verwachtingen zo groot gemaakt dat het altijd alleen maar kan tegenvallen? Het móét leuk zijn, het móét laat worden, het móét in goed en groot gezelschap zijn en het móét – als het toch even kan – de spetterende catharsis van een jaar zijn. Het is de enige dag in het jaar die ook als je je hem achteraf niet meer kunt herinneren, onvergetelijk was.

‘New Years Eve anxiety’ werd het een aantal jaar geleden in een artikel in het Amerikaanse modeblad InStyle genoemd. Als we allemaal verwachten dat het de leukste avond van het jaar wordt, zegt een psychologe in het stuk, dan komen er ook gedachten bij die irrationeel zijn: iedereen heeft het leuk, dus ik ben een loser als ik het niet leuk heb.

Illustratie Lotte Dijkstra

Ik las een tweet van een vrouw van twee jaar geleden die volgens mij de kern wel raakt. „Ik ga met mijn vriend naar een huisfeestje, maar heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ja, sociale druk. Ik heb het gevoel dat als je het thuis viert, je echt een sukkel bent.”

Wat doen we onszelf toch aan in normale jaren? Als kind had Oud en Nieuw nog iets bijzonders. Ik werd vlak voor middernacht uit mijn bed gehaald en mocht het in pyjama twaalf uur zien worden – een magisch tijdstip, ik wist toen amper dat de klok tot zover doorging. Dan met de grote mensen de straat op, een zoen van een licht bedwelmde buurvrouw. Daarna weer naar bed, een jaarlijks ritme zonder gedoe.

Maar naarmate je ouder wordt, komen de verwachtingen. Oud en Nieuw vergt planning, een locatie, aankleding. ‘Wat doe ik met Oud en Nieuw?’ – je stelt jezelf de vraag altijd te laat. Ongetwijfeld verandert dit op latere leeftijd – ik ben nu 31 – maar nu is het is te vaak stressvolle ellende.

Aaneenrijging van zesjes

Er zitten wel enkele positieve uitschieters tussen mijn Oud en Nieuw-ervaringen als volwassene. Het huisfeestje bij de buren waar mijn toenmalige vriendje en ik besloten elkaar zo te noemen, onder druk van vrienden – waarom niet zo het nieuwe jaar beginnen, dan hadden we meteen een makkelijke datum om te onthouden. Of de feestjes in de Apeldoornse stamkroeg van mijn tienerjaren, waar het zelfs op zó’n avond niet kon tegenvallen.

Maar het is toch vooral een aaneenrijging van zesjes, hoogstens. Feestjes bij vrienden waar de lucht al wel uit was toen het vuurwerk stopte. Of enkele jaren geleden, toen ik voor het eerst weer eens ‘uit’ ging met Oud en Nieuw, terug in Apeldoorn, en toen hopeloos overdressed aankwam op een feestje met het thema ‘gender-bending’, omdat de meeste moeite qua aankleding vrouwelijk barpersoneel met een plaksnor bleek te zijn. Of de keer dat ik op de Dam in Amsterdam met hordes anderen om een uur of vijf stond te wachten op een nachtbus die al dan niet ging komen en al dan niet de goede richting op ging – door de dichte mist werd het lijnnummer dusdanig laat zichtbaar dat het voelde alsof we collectief met een kraslot in de weer waren.

Eén keer eerder bleef ik thuis. Ik mocht voor de krant op Nieuwjaarsdag in alle vroegte naar de finale van het WK darts in Londen, dus het was uit nood geboren. Een verstandige beslissing, vond ik, maar één blik op de telefoon en dus de avonturen van anderen, en meteen bekroop me dat onbestemde gevoel: zij hebben het leuker en ik ben daar niet. Typische fomo, fear of missing out. Geen dag in het jaar die dat gevoel zo kan aanwakkeren.

Geen moetjes

Eén van de lichtpuntjes in dit ellendige jaar, voor de mensen als ik die ervoor gevoelig zijn, is dat fomo zo goed als afwezig is. Corona heeft het sociale speelveld gelijkgetrokken en zelfs van influencers lethargische bankhangers gemaakt. Geen feestjes, geen festivals – geen legale althans. Toen de mogelijkheden om het buitenshuis leuk te hebben in de zomer terugkeerden, kon ook fomo weer even toeslaan, maar inmiddels zitten we weer midden in een lockdown. Als je keurig de regels volgt, kún je Oud en Nieuw niet eens als alle andere jaren vieren. En dat is niet leuk, maar het is ergens ook een geruststelling dat dat voor iedereen geldt.

Dit jaar had zich als geen ander geleend om júíst hevig feestend afgesloten te worden, al was het maar als protest, of met de hoop dat het volgende een stuk beter wordt. Maar dan stond je daar straks, proostend, elkaar gelukkig nieuwjaar met een vraagteken te wensen.

De rust die er nu is met Oud en Nieuw is wel een keer lekker. Geen moetjes, geen verwachtingen en dus geen teleurstelling. Waarschijnlijk gevierd met de mensen die je dit jaar het meest hebt gezien, tussen de muren waarbinnen je het grootste deel van het jaar hebt doorgebracht. Dat heeft ook wel wat. Misschien dat het ons doet inzien dat we wat minder waarde moeten gaan hechten aan deze dag, dat er niet aan meedoen ook een acceptabele keuze is. Levert het toch nog iets moois op.