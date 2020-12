FVD-afsplitsers vinden onderdak bij Nanninga en Eerdmans

Langzaam trekken de kruitdampen van de crisis bij Forum voor Democratie op. De zeven Eerste Kamerleden die zich de afgelopen weken uit protest tegen het leiderschap van Thierry Baudet afsplitsten van FVD voegen zich gezamenlijk bij de nieuwe partij JA21, zo maakten ze dinsdag bekend. Met die partij willen Annabel Nanninga en Joost Eerdmans, die ook allebei vertrokken bij Forum, meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021.

Onder de nieuwe JA21-senatoren zijn Nicki Pouw-Verweij, die de befaamde brief over Baudets extremistische uitspraken bij een partijdiner in Tiel schreef, en Lennart van der Linden, die tijdens de crisis korte tijd als voorzitter fungeerde. Zondag hadden de drie Europarlementariërs van Forum voor Democratie – Derk-Jan Eppink, Rob Roos en Rob Rooken – al aangekondigd zich aan te sluiten bij JA21. JA21 pleit – net als Forum – voor een strikt immigratiebeleid, bindende referenda en het schrappen van de Klimaatwet. Verder zegt JA21 voor een „wetenschappelijk onderbouwd” coronabeleid te zijn.

Baudet zag zijn partij eind november uiteenvallen, kort nadat nieuwe onthullingen over extremistische uitingen door FVD-jongeren in WhatsApp-groepen en op Instagram aan het licht kwamen. Baudet won de machtsstrijd die daarop ontstond, waarna een groot aantal volksvertegenwoordigers uit de partij vertrok, van Eerste Kamerleden tot hele Provinciale Statenfracties. Slechts een enkeling gaf echter ook zijn of haar zetel op: Paul Cliteur vertrok uit de Eerste Kamer, Theo Hiddema uit de Tweede Kamer. De rest bleef zitten.

Slag om de volksvertegenwoordigers

JA21 lijkt de slag om de volksvertegenwoordigers nu te winnen. Behalve de ex-FVD’ers in de Eerste Kamer en het Europees Parlement sprak ook een aantal opgestapte Statenleden zich al uit voor de partij van Nanninga en Eerdmans. Baudet wist in de tussentijd zijn nummer twee om te praten: Hiddema, die zonder nadrukkelijk een kant te kiezen uit de Kamer was verdwenen, liet donderdag weten dat hij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen toch met zijn oude kompaan op de lijst wil staan voor FVD.

Anderen vangen bot. Henk Otten, die na een eerdere botsing met Baudet in 2019 vanuit de Eerste Kamer bouwt aan een eigen politieke beweging, had „alleen maar zitten bellen met afsplitsers en mensen in de provincies”, zei hij onlangs in de Volkskrant. Vooralsnog bleven die telefoontjes zonder succes: geen van de FVD’ers die de afgelopen weken opstapten, heeft zich bij Otten aangesloten.

Forum voor Democratie kwam na de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 als gedeeld grootste partij in de Eerste Kamer, net als de VVD met twaalf zetels. Daarvan zijn er nog twee over. De nieuwe fractie van JA21, nu met zeven zetels in de senaat vertegenwoordigd, krijgt er nog een zetel bij als Nanninga zelf terugkeert van zwangerschapsverlof. Met acht zetels zou JA21 de gedeeld derde fractie zijn.