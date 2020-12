Dit zijn de indrukwekkendste van de indrukwekkendste foto’s van het jaar

Met een handwapen en een semiautomatisch geweer in de aanslag verdedigt dit advocatenstel in een chique wijk in St Louis hun huis. Begin juli kwamen ze in het nieuws nadat foto’s en videobeelden opdoken van hoe het stel met hun wapens zwaaide toen een antiracismedemonstratie langs hun huis trok. Hoon, onbegrip en ophef via met name sociale media volgden. Het stel verklaarde de Black Lives Matter-boodschap te ondersteunen maar er waren ,,enkele gewelddadige individuen’’ en ze vreesden dat hun eigendom in gevaar was.

Foto Lawrence Bryant / Reuters