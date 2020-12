De onzin van het „nieuwe normaal”

Vooral niet serieus nemen, die trendwatchers met hun grootse pandemievoorspellingen over het „nieuwe normaal” en de „grote reset”, zegt hoogleraar Jan Rotmans. Volgens hem is dat veel te kortzichtig gedacht. Hij stelt daar een toekomstvisie tegenover waarin Nederland in 2120 is veranderd in een watergebied vol drijvende steden. Hij laat zien wat er allemaal nog moet veranderen voor een écht duurzame, inclusieve en digitale samenleving. De grondlegger van het vakgebied transitiekunde werpt een ontnuchterende blik op de veranderingen in coronajaar 2020.

Gast: Jan Rotmans

Presentatie: Wouter van Noort & Jessica van der Schalk

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Ruben Pest