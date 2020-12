Eerste miljoen coronavaccins toegediend in VS

In de Verenigde Staten hebben inmiddels ruim een miljoen mensen hun eerste vaccinatie tegen Covid-19 toegediend gekregen. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst Centers for Disease Control and Prevention (CDC) woensdag verklaard, meldt Reuters.

Sinds het eerste vaccin van Pfizer en BioNTech tien dagen geleden voor het eerst werd gebruikt hebben vooral ouderen en gezondheidsmedewerkers de eerste van twee prikken ontvangen. Ook het vaccin van Moderna is in de VS in gebruik genomen. De miljoen vaccinaties vormen echter slechts een derde van de 2,9 miljoen doses die in eerste instantie over het land zijn verspreid. Directeur Robert Redfield van de CDC waarschuwde voor een „moeilijke weg te gaan”.

Het vaccinatieprogramma verloopt langzamer dan verwacht, mede door logistieke vertragingen tussen distributie en toediening. Moncef Slaoui, de hoofdadviseur van het programma, heeft gezegd dat een doel van 20 miljoen inentingen voor het einde van het jaar „waarschijnlijk niet wordt gehaald”. Hij is echter optimistisch dat wel het doel van 100 miljoen inentingen in het eerste kwartaal van 2021 wordt bereikt. Daarna is het doel nog eens 100 miljoen mensen te vaccineren voor het einde van het tweede kwartaal. In de VS zijn ruim 18,4 miljoen gevallen van Covid-19 geconstateerd. Meer dan 326.000 mensen zijn er aan de ziekte overleden.