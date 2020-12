Boete voor verzekeraar NN om snoepreisje naar Olympische Spelen

Verzekeraar NN Group heeft donderdag een boete opgelegd gekregen van 400.000 euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) omdat de verzekeraar een reisje had georganiseerd voor financiële dienstverleners naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dit is in strijd met het zogeheten provisieverbod, wat inhoudt dat dienstverleners geen beloning mogen ontvangen van banken of verzekeraars wiens producten zij verkopen.

De verzekeraar organiseerde in 2016 voor twaalf medewerkers van financiële dienstverleners, waarmee zij samenwerkte, een reis naar de Spelen. Dit is volgens de AFM een „niet toegestane vorm van beloning”. De medewerkers betaalden de reis niet volledig zelf en bovendien maakt de „exclusiviteit van de reis deze op zichzelf al tot een beloning”, aldus de toezichthouder.

Het provisieverbod moet voorkomen dat adviseurs producten zouden aanraden van de verzekeraar waar ze de hoogste beloning kregen. Het verbod, dat sinds 2013 van kracht is, moet ervoor zorgen dat financieel adviseurs „niet op oneigenlijke wijze kunnen worden beïnvloed door aanbieders van verzekeringsproducten”. Het besluit van de toezichthouder kan nog worden aangevochten bij de rechter.