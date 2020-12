Alibaba in China onderzocht om ‘monopolistische praktijken’

De Chinese mededingingsautoriteit opent een onderzoek naar internetbedrijf Alibaba wegens „verdenking van monopolistische praktijken”. Dat hebben de Chinese autoriteiten donderdag bekendgemaakt, melden internationale persbureaus. Volgens Chinese staatsmedia richt het onderzoek zich ook op dochterbedrijf Ant Group. Dat onlinebetaalbedrijf zou begin november voor een recordbedrag van ruim 34 miljard dollar naar de beurs gaan, maar dat werd geblokkeerd door de beursautoriteiten, onder druk van toezichthouders.

Het mededingingsonderzoek naar Alibaba zou gericht zijn op de handelswijze van het bedrijf waarmee het zakenpartners voor de keuze zou stellen om alleen met hen in zee te gaan, en zakendoen met concurrenten te verbieden. Uit de korte verklaring van de Chinese overheid wordt niet duidelijk hoe lang het onderzoek in beslag zal nemen en welke mogelijke straffen Alibaba riskeert. De koers van Alibaba op de beurs van Hongkong daalde na bekendmaking van het onderzoek met ruim 8 procent, de notering in New York zakte nabeurs met ruim 3 procent.

De regering van president Xi Jinping heeft volgens persbureau AP aangegeven dat het komend jaar een prioriteit maakt van de strijd tegen monopolies, met name in de technologiesector. De machthebbers binnen de Communistische Partij van China stimuleren staatsbedrijven in onder meer de online industrie, maar zouden zich in toenemende mate zorgen maken over de dominantie van private bedrijven zoals Alibaba en andere marktleiders. Alibaba-oprichter Jack Ma gaf op 24 oktober een toespraak in Shanghai waarin hij kritiek uitte op de Chinese bankensector en de regelgeving voor Ant Group, dat geen bankinstelling zou zijn maar een technologiebedrijf.

