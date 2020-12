‘Zuid-Afrika mag Guus Kouwenhoven land uitzetten’

De zakenman Guus Kouwenhoven, die in Nederland bij verstek is veroordeeld voor onder meer wapenhandel, mag Zuid-Afrika worden uitgezet. Dat heeft het Hooggerechtshof in dat land woensdag bepaald, meldt persbureau Bloomberg. Nadat een uitleveringsverzoek van Nederland eerder dit jaar werd afgewezen, bepaalde de Zuid-Afrikaanse regering eind november dat de man het land alsnog moet verlaten vanwege zijn verlopen visum. Kouwenhoven, die al meer dan acht jaar in Zuid-Afrika woont, probeerde die beslissing aan te vechten, maar zijn opties lijken nu uitgeput.

De zakenman runde eerder onder meer een groot houtkapbedrijf in het West-Afrikaanse land Liberia. Gedurende de burgeroorlog in dat land (1999-2003) zou hij zeker zes keer wapens hebben geleverd aan de milities van de toenmalige president en oud-dictator Charles Taylor, met wie hij nauwe banden onderhield. In 2017 werd Kouwenhoven door het gerechtshof in Den Bosch bij verstek veroordeeld tot negentien jaar cel voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. De straf hield een jaar later ook stand voor de Hoge Raad. Kouwenhoven heeft altijd beweerd onschuldig te zijn.

Nederland had Zuid-Afrika gevraagd om zijn uitlevering, maar de rechtbank in Kaapstad weigerde daar eind februari mee in te stemmen. Het inwilligen van zo’n verzoek was alleen mogelijk als de gepleegde misdaden ook daadwerkelijk gepleegd waren in Nederland, zo stelde de rechtbank destijds. Met de uitspraak van woensdag moet Kouwenhoven definitief vertrekken uit Zuid-Afrika.

