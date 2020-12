Zij werd pokerkampioen dankzij vooroordelen

Mensen spelen en dieren spelen. Waarom eigenlijk? Lees alles in Speel!

Ze zit er een beetje beduusd bij. Maria Konnikova heeft zojuist 84.600 dollar gewonnen met pokeren en kijkt ongelovig naar haar stapel chips. Na een paar seconden breekt een glimlach door. Pas als ze even later haar trofee ontvangt en in de lucht steekt, straalt trots en blijdschap van haar gezicht. Het is gelukt: in iets meer dan een jaar heeft ze zich ontwikkeld van beginner tot pokerspeler op profniveau.

CV

Maria Konnikova (Moskou, 1984) promoveerde in 2013 in de psychologie. Als journalist werkt ze voor onder meer The New Yorker en The Atlantic. The Biggest Bluff How I Learned to Pay Attention, Master Myself, and Win HarperCollins, €14,99

Konnikova’s toernooitriomf in januari 2018 op het PokerStars Caribbean Adventure is de apotheose van haar boek The Biggest Bluff. How I learned tot Pay Attention, Master Myself, and Win, dat dit jaar verscheen. Konnikova, een gepromoveerd psycholoog, beschrijft hierin hoe ze met behulp van wetenschappelijke inzichten steeds beter werd in het spelen van poker. „Poker is echt het perfecte spel, omdat het geluk en vaardigheden op een unieke wijze combineert.”

We spreken elkaar via Zoom. Konnikova zit in haar appartement in New York. Ze heeft al in geen maanden meer gepokerd, omdat vanwege de corona-epidemie alle toernooien zijn afgelast. Online pokeren kan ze ook niet, want dat is verboden in de staat New York. „Vroeger reisde ik naar New Jersey om in een Starbucks aan mijn online spel te werken, maar dat laat ik nu ook maar achterwege.”

Twee bestsellers

Dat ze een kaartspel om geld ging spelen, was niet uit nood geboren. Konnikova is een succesvol journalist en had al twee bestsellers op haar naam staan, over effectief denken en oplichters. „Ik wilde me verdiepen in een nieuw onderwerp en raakte vanwege privéomstandigheden gefascineerd door de rol die toeval en geluk in een mensenleven spelen. Voordat ik een nieuw boek schrijf, lees ik altijd zoveel mogelijk over een onderwerp. Zo kwam ik uit bij Theory of Games and Economic Behavior uit 1944 van John von Neumann en Oskar Morgenstern, het boek waarin zij speltheorie voor het eerst uiteenzetten.”

Von Neumann was enthousiast over poker, zegt Konnikova. „Het is een spel van imperfecte informatie. Je ziet wat je eigen kaarten zijn, je ziet wat er aan gedeelde kaarten op tafel ligt, maar je weet niet wat de andere spelers in hun hand houden. En je weet ook niet of de anderen aan het bluffen zijn, of dat ze zoveel geld inzetten omdat ze écht goede kaarten hebben. Het is dus geen spel zoals schaken, waar het alleen op de denkkracht van de speler aan komt, of een spel als roulette, dat puur geluk is. Deze situatie van imperfecte informatie lijkt op het echte leven. Daarom vond ik poker een mooi vehikel om de rol van toeval in ons bestaan te onderzoeken.”

Er was één klein probleemje: Konnikova wist niets van poker. Ze besloot hulp te zoeken, en niet bij de minste: Erik Seidel stemde er tot haar verbazing mee in haar mentor te worden. Seidel staat al dertig jaar aan de top van de pokerwereld en heeft meer dan 35 miljoen dollar verdiend met het spel. Konnikova: „En toch nam hij de tijd om me stap voor stap een betere speler te maken.”

Ongrijpbare component

Wiskunde is in het moderne pokerspel van groot belang. Er zijn apps die voor elke hand kunnen calculeren wat de beste strategie is, en spelers die in staat zijn om tijdens toernooien onder hoge druk razendsnel berekeningen uit te voeren, hebben veel succes. Konnikova plaatst een kanttekening bij deze trend. „Jazeker, wiskunde is belangrijk, maar te veel vertrouwen op cijfers is gevaarlijk. Je ziet dat nu overal in de wereld met big data: het idee dat als je maar genoeg gegevens verzamelt, je kan uitrekenen wat je moet doen. Zo werkt het dus niet. De menselijke psyche heeft ook een ongrijpbare component. Ik heb goeie spelers enorme bedragen zien verliezen, omdat ze dachten dat ze ‘zeker’ zouden winnen en geen rekening hielden met die onvoorspelbare kant van het menselijk gedrag . Echt grote pokerspelers bestuderen uitgebreid hun tegenstanders.”

Ik wist dat ik niet alleen moest letten op een tic

Dat kwam goed uit voor Konnikova. Ze studeerde aan Harvard psychologie bij de wereldberoemde cognitiewetenschapper Steven Pinker en promoveerde aan Columbia University bij Walter Mischel, bekend van het experiment waarbij jonge kinderen de verleiding moeten weerstaan een marshmallow op te eten zodra ze alleen worden gelaten in een kamer. Konnikova: „Hij heeft ander onderzoek gedaan, dat eigenlijk belangrijker was. Dat gaat erover dat je het gedrag van mensen altijd moet contextualiseren. Je moet ze voor langere tijd observeren, voordat je conclusies trekt. Ik wist dus dat ik niet alleen moest letten op een zenuwtic bij een oog of een rode neus.”

Het zijn de handen

Pokerspelers zijn altijd op zoek naar dit soort tells bij hun concurrenten. Een goede ‘pokerface’ – het vermogen om op je gezicht geen greintje emotie te vertonen – wordt van groot belang geacht. Konnikova: „Ik ontdekte onderzoek dat aantoont dat het niet je gezicht is dat je verraadt, maar je handen. De bewegingen die je daarmee maakt, zijn veel beter te lezen.”

De meeste winst voor haar spel haalde Konnikova echter uit het bestuderen en benutten van vooroordelen die mensen over elkaar hebben – inclusief haar eigen vooroordelen. „In een van de eerste toernooien waarin ik speelde, kwam ik op een geven moment aan tafel te zitten met een man met een kaalgeschoren hoofd, grote biceps en tatoeages. Dat is een agressieve kerel, dacht ik. Die zal me vast proberen weg te bluffen. Dus speelde ik de hand met hem uit, zodat zijn kaarten met mijn kaarten om de winst vochten. Wat bleek: hij had zo ongeveer de beste hand mogelijk, en ik verloor bijna al mijn geld. Niks bluffen dus, hij had het perfect gespeeld en ik had me laten leiden door aannames die op niets gebaseerd waren.”

Haar eigen agressie in deze confrontatie was overigens niet kenmerkend voor haar spel, want over het algemeen was ze te passief, ontdekte Konnikova. „Tot mijn afgrijzen kwam ik erachter dat ik veel genderstereotypen geïnternaliseerd had. Ik dacht te vaak dat mijn hand vast slechter zou zijn dan die van de man naast me, ik durfde me niet te laten gelden, wilde aardig gevonden worden. Eric Seidel heeft er echt op moeten hameren dat ik agressiever moest worden.”

Tegenspelers observeren

Inmiddels is Konnikova een stuk assertiever en die vaardigheid levert haar niet alleen bij het pokeren winst op, zegt ze. „Als ik nu moet overleggen met een redacteur die een stuk bij me wil bestellen, ben ik veel harder. Dit is mijn prijs: als je die niet wilt betalen, doe ik het niet. Ik vind het nog steeds vreselijk om zo te moeten onderhandelen, maar ik doe het wel.”

Met behulp van Mischels technieken heeft Konnikova inmiddels een flink aantal tegenspelers geobserveerd. „Ik houd mijn bevindingen bij in bestanden op mijn telefoon, zodat ik ze altijd paraat heb als ik iemand weer tegenkom. Voor de rest heb ik mijn telefoon op vliegtuigmodus staan, ik weet hoe belangrijk het is om ergens geconcentreerd mee bezig te zijn als je je erin wilt bekwamen. Daar ging mijn eerste boek over. Als je écht goed wilt worden in poker, is het van belang dat je alle handen volgt die bij je aan tafel worden gespeeld, ook die waaraan je niet meedoet. Dat levert je veel informatie op over de andere spelers waarmee je later je voordeel kan doen.”

Konnikova heeft inmiddels meer dan 300.000 dollar gewonnen, op toernooien van Monaco to Macau. Het boek over haar ontdekkingstocht in de pokerwereld is af, dus ze zou nu kunnen stoppen met spelen. Dat is ze echter niet van plan, zegt ze. „Ik vind het spel nog veel te leuk en ik leer nog steeds bij. Niet alleen over poker, maar ook over mezelf.”