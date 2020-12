We hadden vroeger een konijn. We lieten hem weleens los op het Perzisch tapijt. Toen was het nog een leuk konijn. De laatste jaren zat hij in het donkerbruine hok voor de laurierkers, de scheiding tussen ons en de buurvrouwen. Aan het eind was hij iets dat we vooral niet moesten vergeten te voeren. Hij wilde ook helemaal niet worden aangehaald, als je dat probeerde, beet hij in je hand en dus lieten we hem maar in zijn hok.

Ik werd aangesproken door een lezer. Ze herkende me en vroeg hoe het met mijn moeder ging. Jammer dat ik bijna niet meer over haar schreef. Ze had zo meegeleefd en wilde eigenlijk ook wel weten hoe het was afgelopen.

„Was het maar afgelopen”, hoorde ik mezelf zeggen.

Lang zag ik mijn moeder als een onuitputtelijke bron, haar dementie was een extra verhaallijn. Corona maakt sommige dingen ook makkelijker, zo hoef ik het wegkwijnen van mijn moeder niet onder ogen te komen. Telefoneren kan ze niet meer, het ding ligt niet eens meer in de oplader. De laatste berichten zijn te ontluisterend om te noteren. Ik hoor ze aan. Het gaat niet meer over haar.

Ik had gedacht dat ik tot het bittere eind zou doorgaan. Dat ik zou noteren dat ik haar billen afveeg, dat ik naast haar bed zou zitten en naar haar onzin zou luisteren. Maar dat breng ik dus niet op. De fysieke afstand en het virus zijn excuses, maar ook als het vaccin er is en ze om de hoek zou wonen, zou ik niet gaan.

We keken gisteren naar filmpjes van twee jaar geleden.

Mijn moeder schuddend met een koektrommel boven het hoofdje van Lucie van Roosmalen, ik in de stoel ernaast achter een krant. Drie keer hetzelfde verhaal over dat ze haar portemonnee bij de bakker had laten liggen.

De vriendin vroeg of we niet toch nog een keer bij haar langs moesten, nu het nog kon. Met Kerst. Ik pareerde meteen.

„We hebben er niets aan. Ik word er depressief van. Het heeft geen nut, ze vergeet toch meteen dat we er geweest zijn. We mogen toch niet allemaal naar binnen.”

Ik wil mijn moeder niet zien met een luier, ik wil haar niet horen grommen in dat bed, ik wil desnoods de oeverloze herhalingen van voor corona terug, maar niet dit. En ik wil het ook niet meer beschrijven.

Ik luister naar wat ze zeggen over mijn moeder en denk aan dat konijn. Ze zit in een hok voor de groene laurierkers. Ze verschonen en voeden haar in hun viruswerende pakken. Misschien dat ik mezelf er nog een paar keer naartoe schop. Ik zal haar niet vastpakken want dat wil ze niet. Ik zal het zien en meteen vergeten.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 december 2020