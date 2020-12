Vraag voor Lodewijk

Deze week viel bij ons Rood in de brievenbus, het ledenblad van de Partij van de Arbeid. Op de cover een breed lachende Lodewijk Asscher achter witte kopletters: „Onze vragen aan Lodewijk.”

Ook bevatte de verzending een rood verkiezingsaffiche van de PvdA. Maar omdat wij hoog wonen en zo’n affiche alleen door verdwaalde duiven en schijtende meeuwen kan worden gelezen, kon ik het haastig verfrommelen. Daarna las ik het interview met de partijleider, die allerlei veelbelovende toekomstplannen ontvouwde. Ik gaf het blad aan mijn vrouw met de vraag: „Heb jij nog vragen voor je leider?”

„Hoezo?” vroeg ze met begrijpelijke achterdocht.

„Anders weet ik er nog wel minstens één. En die staat niet in dat interview.”

„Beginnen we weer?”

„Mijn vraag zou zijn: ‘Bent u van plan aan te blijven?’”

„Waarom zou-ie moeten aftreden?”

„Omdat hij aangeschoten wild is door de Toeslagenaffaire.”

Ze haalde haar schouders op. „We moeten er ook een keer over kunnen ophouden. Hij heeft royaal zijn excuses aangeboden. En hij is zeker niet de enige die fouten heeft gemaakt.”

„Onderschat het niet”, zei ik. „Als PvdA’er wordt het hem nog zwaarder aangerekend dan Rutte, Wiebes en Hoekstra. Hij heeft te weinig oog gehad voor de positie van benadeelde, weinig weerbare burgers. Daar liggen ze bij de VVD niet erg wakker van, maar bij de PvdA…”

„Hij heeft zich ook vaak genoeg sterk gemaakt voor die burgers. Hij is een uitstekend Kamerlid, de beste spreker zelfs, hij heeft visie, hij…”

„Geert Wilders”, onderbrak ik, „heeft zijn interrupties al klaar voor de verkiezingsdebatten.” Ik deed een poging tot imitatie van de Wilders die zich in de zendtijd van de PVV aanstelt als een doorgesnoven marktkoopman, ratelend in hoog tempo: „Maar meneer Asscher, ú heeft de gewone man verraden, ú heeft uw kiezers in de steek gelaten, ú heeft ze in de hoek gedreven met schandelijke boetes en terugbetalingen, ú heeft de rechtsstaat verkwanseld, ú…”

„Dan moet Asscher meteen laten zien hoe Orbán, maatje van Wilders, de rechtsstaat in Hongarije verkwanselt”, mokte mijn vrouw.

„Jawel, maar het blijft voor Asscher een heikele kwestie. Zijn geloofwaardigheid is in het geding. Ook andere partijen loeren op hem. Je moet eens opletten hoe vaak Pieter Omtzigt en Renske Leijten de naam van Asscher laten vallen in de Toeslagenaffaire. Maar toen Leijten in Buitenhof óók Hoekstra noemde, ging ze volgens Omtzigt „te kort door de bocht”. Omtzigt wil geen ruzie met Hoekstra.”

„Ach, Omtzigt”, zei mijn vrouw. Ze wees op een artikel in Trouw waarin de historicus Jan van Ewijk uitlegt dat Omtzigt boter op zijn hoofd heeft. Bij de Bulgarenfraude vroeg hij destijds om een keiharde aanpak, maar toen die aanpak er kwam en uit de hand liep, had hij ook weer het hoogste woord.

„Dat kan wel zijn”, zei ik, „maar Asscher krijgt nu ook kritiek in zijn partij. Kandidaat-Kamerleden voor de PvdA zouden ongerust zijn.”

„Meestal anonieme lafaards”, zei mijn vrouw, „weten zij een alternatief voor Asscher?”

„Misschien een vrouw?”

„Ik ben bijna even oud als Joe Biden”, lachte ze, „dus waarom niet.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 december 2020