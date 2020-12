Vierde Israëlische verkiezingen in twee jaar – gaat Netanyahu dit keer verliezen?

‘Weet je hoeveel geld dat kost, weer nieuwe verkiezingen?” In een buitenwijk van Tel Aviv staan twee oudere mannen op de bus te wachten. De een heeft een paars mondkapje op, de andere een lichtblauwe. Beiden rimpels, beiden een keppeltje. Ze wisselen Hebreeuws af met hun eigen taal – net als het overgrote deel van de wijkbewoners komen ze oorspronkelijk uit Oezbekistan. Op 23 maart moeten Israel Borochov en Bechol Dezorajev weer naar de stembus. Israël houdt het twijfelachtige record van de frequentste nationale verkiezingen ter wereld.

Bij de vorige verkiezingen, in maart, werd de partij Blauw-Wit van Benny Gantz de grootste. Tegen zijn verkiezingsbelofte in zette Gantz de verrassende stap om toch een regering met premier Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu te vormen. Zo’n eenheidsregering was volgens Gantz nodig om de coronacrisis, die destijds op haar top leek, effectief te bestrijden. Na anderhalf jaar zou hij het premierschap overnemen van Netanyahu. Maar weinig Israëlische analisten, cynisch als ze waren geworden na decennia Netanyahu en drie opeenvolgende verkiezingsrondes, zagen dat roulatieschema als een realistische optie.

‘Weet zich overal uit te praten’

Van een echte eenheidsregering was nooit sprake. Het ging uiteindelijk dinsdagavond mis op de staatsbegroting. Gantz wilde een budget voor twee jaar, zoals afgesproken in het regeerakkoord, Netanyahu hield vast aan een budget voor het inmiddels zo goed als afgelopen jaar 2020.

Nee, de heren op de bushalte zitten niet te wachten op een vierde verkiezingsronde binnen twee jaar. Als ze straks weer moeten stemmen, dan kiest Israel Borochov weer voor premier Netanyahu, „de enige met ervaring”. Bechol Dezorajev geeft liever Gideo Sa’ar een kans, de partijgenoot van Netanyahu die vlak voor het kabinet klapte een eigen partij oprichtte en die net als deze mannen een deel van zijn wortels in de voormalige Sovjet-Unie heeft liggen.

Door de opsplitsing van Likud krijgen deze verkiezingen wellicht iets meer kleur dan de vorige. Diverse Likudleden stapten de afgelopen dagen over naar Sa’ar. Zijn partij Nieuwe Hoop zou volgens opiniepeilingen de tweede partij worden na Netanyahu’s Likudpartij, die flink zakt ten opzichte van de vorige verkiezingen. Behalve Sa’ar dreigt Naftali Bennett van de partij Yamina Netanyahu rechts in te halen. Yamina’s aanhang groeide tijdens de coronacrisis ten koste van zowel Gantz als Netanyahu. Blauw-Wit haalt naar verwachting net de kiesdrempel. Een karikatuur in de Israëlische krant Ha’aretz toonde woensdag de verslagen Gantz strompelend in de woestijn, omringd door aasgieren. Gantz blijft zijn motto „Israël voor alles” mompelen – het bleek niet bestand tegen Netanyahu’s politieke sluwheid.

De premier had gehoopt de verkiezingen net iets langer uit te stellen. De eerste zittingen in de drie corruptiezaken tegen Netanyahu zijn in februari. Dat betekent dat hij midden in de verkiezingscampagne drie dagen per week in de rechtbank moet zijn. Bovendien had Netanyahu graag de focus van een falende corona-aanpak willen verleggen naar een hopelijk op stoom komende vaccinatiecampagne en nieuwe economische mogelijkheden.

Over die rechtszaken maken Dezorajev en Borochov zich niet zo bezorgd. „Netanyahu wordt vrijgesproken”, voorspelt Dezorajev. „Hij weet zich overal uit te praten.”

Lees hier een profiel van Netanyahu door correspondent Jannie Schipper