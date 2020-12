Turkse journalist veroordeeld tot ruim 27 jaar celstraf voor spionage

De in Duitsland wonende Turkse journalist Can Dündar is woensdag bij verstek veroordeeld tot 27,5 jaar celstraf vanwege spionage en het steunen van een terroristische organisatie. Dat meldt persbureau AP. Dündar was in 2015 hoofdredacteur van oppositiekrant Cumhuriyet toen deze een verhaal publiceerde over de smokkel van wapens naar Syrische rebellen door Turkije. Dit stuk was geschreven op basis van een rapport van de Turkse geheime dienst.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan was boos over de publicatie en diende een aanklacht in tegen Dündar en een collega. Volgens Erdogan levert Turkije enkel hulpgoederen aan Syrische rebellen. In 2016 werd Dündar veroordeeld voor het lekken van staatsgeheimen maar vrijgesproken van spionage. Het hooggerechtshof vernietigde dat vonnis in 2018 en oordeelde dat de zaak over moest. De rechtbank heeft de journalist ditmaal wel veroordeeld voor spionage en heeft zijn arrestatie en repatriëring bevolen. Dündar vluchtte na zijn vrijlating in de zomer van 2016 naar Duitsland.

De advocaten van Dündar waren niet aanwezig in de rechtbank omdat zij niet betrokken willen zijn bij „een eerder besloten politiek vonnis”. Het dagblad Cumhuriyet is kritisch op de Turkse regering. Twee jaar geleden werden ook al veertien journalisten van de krant veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Zij zouden volgens de rechtbank terroristische organisaties steunen.

Lees ook dit interview met Can Dündar: ‘Als je Erdogan uitdaagt, is het nergens veilig’