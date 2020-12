‘Steekpartij in Amsterdam-Oost was het gevolg van drillrapvete’

In een supermarkt in Amsterdam-Oost heeft dinsdag een steekpartij plaatsgevonden. Waarschijnlijk was deze het gevolg van een vete tussen twee drillrapformaties, meldt Het Parool woensdag op basis van ingewijden. Het slachtoffer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis, de dader is voortvluchtig. Drillrap is een muzieksoort waarin geweld wordt verheerlijkt. De afgelopen jaren leidden vetes tussen drillrapgroepen meermaals tot daadwerkelijke vechtpartijen met dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Het slachtoffer werd dinsdagmiddag neergestoken toen hij aan het werk was in de Albert Heijn in de wijk Watergraafsmeer. Hij zou lid zijn van de drillrapgroep Z42 uit de Bijlmer, in het zuidoosten van de stad. De dader zou behoren tot de rivaliserende groep FOG uit de wijk Venserpolder, gelegen naast de Bijlmer. In Amsterdam-Zuidoost zouden verschillende drillrapgroepen al langer in strijd zijn met elkaar. Vrienden van het slachtoffer zouden volgens Het Parool boos zijn, omdat hij zich niet kon verdedigen tegen de aanval: tijdens zijn werk mocht de Albert Heijn-medewerker geen mes bij zich dragen.

Drillrap vloog in 2010 over van Chicago naar Nederland. Groepen jongeren rappen over wapens en geweld, in clips zijn ze vaak te zien met bivakmutsen en grote messen. De formaties plaatsen vaak opruiende filmpjes wanneer ze naar de wijk van rivaliserende groepen gaan. Daarnaast hanteren ze een puntensysteem voor het neersteken van opponenten. Naargelang de plek in het lichaam waar een vijand wordt gestoken, worden punten uitgedeeld. Een moord levert de meeste punten op. Drillrap leidt overigens niet altijd tot geweld, in de meeste gevallen blijft het bij dreigementen.

