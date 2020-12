Slacht eerst de krijgers af

Mensen spelen en dieren spelen. Waarom eigenlijk? Lees alles in Speel!

Hoe ooit kon dit meeslepende vroeg-middeleeuwse spel in vergetelheid raken? Zo spannend is het, zo bijzonder, dit ‘vikingspel’ hnefatafl. Op een bord van elf bij elf moet een legertje van vierentwintig ‘Moscovieten’ voorkomen dat de leider van een legertje van twaalf krijgers vanuit het midden een van de hoekpunten bereikt. Die koning kan alleen geslagen worden op het moment dat hij geheel omringd wordt, door vier vijanden. Voor een gewone krijger zijn slechts twee vijanden nodig (in een rechte lijn). De vijf koningsvakken (in het midden en de hoeken) kunnen dan ook meetellen als vijand. Alleen de koning mag ze betreden. Je doet om en om een zet, alle stukken bewegen als een schaaktoren: in een rechte lijn over vrije vakken (ook over een koningsvak).

Na een paar weken thuis spelen met de prachtige set die de National Museums Scotland uitgeven, weten we zeker: deze ‘Tafel van de Koning’, zoals de naam in het Noors luidt, verdient wederopstanding, en zelfs eigen clubs in iedere middelgrote stad! Het combineert zo’n beetje de mobiliteit van schaken met het strategisch velddenken van go. Lijnen afsluiten, dat is het devies voor de omsingelende Moscovieten, als een echte vroeg-middeleeuwse schildmuur duw je tegen de vijand, iedere koninklijke ontsnapping kan fataal zijn. Zolang de Zweden in een vierkant opereren zijn ze redelijk onkwetsbaar. Ook hebben zij het voordeel van de machtige koning die dus alleen door vier tegenstanders tegelijk kan worden omgelegd. De talrijkere Moscovieten kunnen meer verliezen lijden, en zijn daardoor mobieler, als een ruiterij soms.

Mislukte vikingaanval

De beste Moskouse tactiek lijkt ons vooralsnog zo veel mogelijk Zweden te slachten zónder dat de koning er tussendoor weg kan piepen. Het spel ademt daarmee de omstandigheden van een mislukte vikingaanval die op een overmacht stuitte en nu snel moet wegkomen. De vikingkrijgers moeten zich voor hun koning opofferen. Als die een van de schepen in de hoeken kan bereiken, winnen de Zweden. Sneuvelt de koning dan winnen de Moscovieten.

Veel meer dan een handvol duizend jaar oude speelborden en wat zinnetjes in Noorse sages is er niet overgebleven, maar gelukkig schreef de 18de-eeuwse Zweedse bioloog Linaeus de regels op van het spel tablut, dat hij in Lapland tegenkwam, een nakomeling van dit oude spel. Ongetwijfeld zijn er veel varianten geweest, alleen al met de startposities op het bord kun je flink variëren. De teruggevonden borden zijn ook niet allemaal even groot.

Het unieke van het spel is het ongelijke uitgangspunt van de partijen, een knappe vernieuwing op een voorloper van hnefatafl, het Romeinse ludus latrunculorum, waarin stukken ook geslagen worden door insluiting met twee vijanden, maar waarin twee gelijke legers elkaar bestreden. Heel onviking, heel Romeins.