Rellende vrachtwagenchauffeurs en logistieke chaos bij Britse grens

Grenzen dicht Chaos in het Britse graafschap Kent. Sinds zondag staan daar honderden vrachtwagens vast die naar het Europese vasteland willen. Frankrijk sloot in het weekend zijn grenzen voor trucks uit het Verenigd Koninkrijk. Het hoopte op deze manier de verspreiding tegen te houden van de in Engeland aangetroffen mutatie van het coronavirus. Vanaf woensdag kunnen chauffeurs die negatief getest zijn alsnog de pont of trein nemen, maar de testoperatie - waarvoor het leger is ingezet - komt traag op gang. Veel truckers vrezen niet voor Kerst thuis te zijn bij hun familie. Ze toeteren, joelen en schreeuwen. Op verschillende plekken zijn er opstandjes geweest met politieagenten.