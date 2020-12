Raad van State: meer onderzoek naar risico’s gaswinning Drenthe

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moeten meer onderzoek doen naar de risico’s op aardbevingen door gaswinning in Drenthe. Dat was woensdag het oordeel van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Wiebes heeft vier maanden de tijd gekregen om aanvullend onderzoek te doen.

De Raad oordeelt dat de risico’s op aardbevingen in dichtbevolkte gebieden onvoldoende in kaart zijn gebracht. De minister moet het seismisch risico-onderzoek uitbreiden. Ook het risicobeheerplan, dat vastlegt wat er na aardbevingen moet gebeuren, is onvoldoende. Dat is volgens de Raad alleen op communicatie gericht en daarin is het terugschroeven van de gaswinning na bevingen niet opgenomen (het zogeheten ‘hand aan de kraan-principe’). De minister moet gaan onderbouwen of dit in lijn is met advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Over vier maanden kijkt de Raad van State opnieuw naar de zaak en oordeelt dan definitief of het gaswinningsplan door kan gaan. Omwonenden, zes gemeenten en de Natuur- en Milieufederatie hadden de zaak aangespannen tegen de gaswinning in Drenthe. Zij vrezen bevingsschade. Hun bezwaren over natuurschade achtte de Raad ongegrond. De elf gasvelden in Drenthe zijn bijna leeg. De NAM verwacht tot 2028 nog 1,3 tot 3,5 miljard kubieke meter gas uit de velden te halen. Uit de Groningse gasvelden mag de NAM jaarlijks niet meer dan 12 miljard kubieke meter gas winnen om bevingsgevaar te voorkomen.

