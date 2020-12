Prominente Hongkongse activist Lai op borgtocht uit gevangenis

De bekende mediatycoon en activist Jimmy Lai mag de gevangenis op borgtocht verlaten. Dat heeft het hooggerechtshof van Hongkong bepaald, schrijft Lais krant Apple Daily woensdag op basis van een documenten van de rechtbank. Om vrij te komen moest de multimiljonair 1,3 miljoen dollar (1,07 miljoen euro) betalen. Lokale media melden dat hij de borgsom contant heeft betaald. Nadat de rechter de borgtocht verleende, kondigde het ministerie van Justitie van Hongkong direct een hoger beroep aan.

De rechter heeft strikte voorwaarden aan de borgtocht verbonden: zo mag Lai zijn huis niet verlaten en moet hij zich drie keer per week melden op het politiebureau. De multimiljonair heeft zijn reisdocumenten moeten inleveren en mag geen contact onderhouden met buitenlandse politici. Ook mag Lai (73) zich niet meer uiten via sociale media; ook contact met journalisten van de geschreven pers, radio en televisie is verboden.

Lai is een prominente vertolker van het pro-democratische geluid in Hongkong. Ook is hij een vooraanstaand criticus van de Chinese inmenging aldaar. Begin deze maand werd hij aangeklaagd op basis van een omstreden nationale veiligheidswet, omdat hij zou hebben samengespannen met buitenlandse machten. Door die verdenking hangt hem een levenslange celstraf boven het hoofd.

Fraude

In een andere zaak beschuldigt justitie Lai van fraude, omdat hij het redactiepand van zijn krant zou huren onder illegale voorwaarden. Op die verdenking kwam hij begin deze maand vast te zitten, toen honoreerde de rechter een verzoek tot vrijlating op borgtocht niet.

Volgens persbureau Bloomberg stegen de aandelen van Next Digital - het mediabedrijf van Lai - met 15 procent nadat het nieuws over de borgtocht bekend werd. Inwoners in Hongkong zouden de afgelopen maanden massaal aandelen van het bedrijf hebben gekocht om steun aan Lai te betuigen.

In augustus werd het kantoor van Apple Daily doorzocht door honderden agenten. De veelgelezen krant schrijft kritisch over de invloed van Beijing op Hongkong. Begin juni werd de omstreden veiligheidswet daar ingevoerd, waarna duizenden anti-China-demonstranten op de been kwamen. De critici stellen dat China de greep op de voormalig Britse kroonkolonie almaar uitbreidt en dat de democratie en autonomie van Hongkong daardoor afbrokkelen.

