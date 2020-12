Sinds maart steun ik mijn boekenwinkel. Ik bestel zolang deze gesloten is wekelijks boeken voor thuisbezorging. Onlangs vroeg de boekhandelaar of ik wilde deelnemen aan een actualiteitenprogramma over het overleven van winkels. Keurig opgepoetst word ik later een aantal minuten geïnterviewd. Ik heb als enigszins ijdel mens mijn hele omgeving geattendeerd op mijn bijdrage. Nog voor ik in amper vijf seconden in beeld kom, hoor ik de voice-over zeggen „dat bezorgen een goede oplossing is voor oude mensen”.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl