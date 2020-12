‘Niet drillrap leidt tot geweld, maar social mediagebruik van de drillrappers’

De steekpartij dinsdag in een Albert Heijn in Amsterdam, waarbij een 18-jarige supermarktmedewerker zwaargewond raakte, is onderdeel van een ruzie tussen twee Amsterdamse drillrapgroepen, die al geruime tijd op voet van oorlog met elkaar leven. Dat schrijft het Parool.

De politie is nog op zoek naar de dader, die dinsdagmiddag met een witte capuchon op de supermarkt binnenliep, de jongeman neerstak en de winkel uitrende.

De politie houdt alle motieven nog open. Het Parool meldt dat het slachtoffer gelieerd is aan drillrapformatie KSB (‘Kikkenstein Bende’). De dader zou horen bij de rapgroep FOG (‘Fully Op Gevaar’). De rivaliserende groepen komen uit twee wijken in Amsterdam-Zuidoost. In hun drillrapnummers – met de kenmerkende video’s vol donkere kleding, wapens en bivakmutsen – dagen zij elkaar uit en dreigen ze leden van de andere groep neer te steken.

Leedvermaak

Op sociale media reageren rappers en aanhangers van de twee rapgroepen op de steekpartij in de supermarkt. Vanuit FOG is er leedvermaak over dat het slachtoffer vijf keer in zijn nek zou zijn „gesheft” (gestoken). „Hoop dat die ene diep in ze nek is gegaan”. De voorman van FOG zou in zijn cel „feest” vieren vanwege de steekpartij, staat op zijn Snapchat-account. Een andere FOG-rapper post na het incident de hashtag #GETBACKGANG, een verwijzing dat zijn bende mensen „terugpakt” die hen iets aandoen.

De vete tussen KSB en FOG lijkt al te hebben geleid tot meerdere gewelddadige incidenten. Zo vond vorig jaar september een steekpartij plaats bij de Bijlmerflat Florijn tussen leden van beide groepen. De toenmalige voorman van FOG, de 18-jarige rapper Jay-Ronne Grootfaam, kwam daarbij om het leven. De rappers bleven daarna doorgaan met provocaties. Ze bellen elkaar, schelden elkaar uit, bezoeken elkaars wijken, en zetten van dat alles video’s online. Zelfs een poging tot neersteken van een groepslid, werd gefilmd en online gezet.

Performance

Toch blijft het uitzonderlijk dat een drillrapvete daadwerkelijk tot fysiek geweld leidt, blijkt uit onderzoek van de Rotterdamse criminologen Robby Roks en Jeroen van den Broek dat eerder deze maand verscheen. Zij bestudeerden op verzoek van de gemeente Rotterdam de vermeende relatie tussen geweld en de Rotterdamse drillrapscene.

Volgens de onderzoekers is het geweld dat drillrappers in hun muziek tot uitdrukking brengen, eerder een soort performance om een gewelddadig imago uit te stralen „dan een daadwerkelijke bereidheid tot het plegen van fysiek geweld”. De keren dat het wél komt tot geweld tussen drillrappers is er volgens de onderzoekers meer aan de hand. Zo volgde een drill-gerelateerde steekpartij na een „maandenlange stortvloed aan online provocaties en bedreigingen”. Het lijkt niet de muziek zelf te zijn die aanzet tot geweld, maar eerder het social media-gedrag van de betrokken rappers, stellen Roks en Van den Broek.

Toch is de manier waarop de rappers zich in hun muziekvideo’s presenteren, niet zonder risico’s. Hun „gewelddadige poses” kunnen bijdragen aan fysiek geweld. „Dit risico wordt vergroot in het geval dat de authenticiteit van drillers publiekelijk in twijfel wordt getrokken, maar met name wanneer de ruziënde partijen elkaar fysiek treffen”.

Ik mag 15 minuten per dag bellen en mijn bezoek is achter glas. Dit is niet gangster, bro Djaga Djaga rapper

Verbroedering

Na een reeks steekincidenten komt er een tegengeluid op gang vanuit de drillscene. Een aantal drillrappers heeft zich uitgesproken tegen de verheerlijking van geweld in videoclips.

Rapper Djaga Djaga uit Zuidoost verstuurde twee weken een handgeschreven brief vanuit de gevangenis aan een Amsterdamse drillrapper, die is verwikkeld in een andere rap-vete. In zijn brief roept hij de rappers op tot verbroedering. Hij noemt de ruzie „onnodig”. „Stop met al deze gekkigheid voordat het te laat is”. Djaga Djaga zit een 18-jarige celstraf uit wegens een liquidatie. „Ik mag 15 minuten per dag bellen en mijn bezoek is achter glas. Dit is niet gangster, bro. Alles behalve”. Djaga Djaga’s advies aan de drillrappers: „Ga achter die witte money aan” en „maak je ouders trots”.

De rapper aan wie de brief was gericht, reageerde op Instagram: „Pff some real talk”.