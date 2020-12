‘Mishal is mijn grote steun en toeverlaat’

Sohrab: „Mishal en ik hebben het allebei druk op onze eigen manier. Ik ben eigenaar van een aantal bedrijven die veiligheidsdiensten leveren in de breedste zin van het woord: van brandwachten tot camerasystemen en van boa’s tot manbeveiliging. Ik ga elke dag naar kantoor en omdat ik thuis een eigen werkkamer heb, werk ik ook vaak ’s avonds en soms in het weekend. Ik wil mijn klanten altijd te woord kunnen staan. De combinatie van werk en gezin is druk, maar ik haal er ook veel energie uit.”

In het kort

Sohrab Nurzai (34) en Mishal Ludin (34)wonen met hun dochter (5) en zoon (1,5) in Rotterdam. In juli 2021 verwachten ze hun derde kind. Sohrab is directeur-eigenaar van verschillende bedrijven op het gebied van veiligheid, waaronder Prefense, Boa Service Nederland en Rijnmond Safety Solutions. Ook heeft hij enkele vrijwillige nevenfuncties in het maatschappelijk werk. Mishal studeerde rechten en runt nu het huishouden. Hun inkomen bedraagt drie keer modaal.



Mishal: „Ik heb gewerkt als casemanager bij de gemeente Rotterdam. Dat deed ik naast mijn studie rechten. Na de geboorte van ons eerste kind hebben we besloten dat ik thuis zou blijven zolang de kinderen klein zijn. We hebben er ook bewust voor gekozen om de kinderen niet naar de opvang te sturen. We vinden het beter als de kinderen helemaal thuis opgroeien.”

Sohrab: „We hebben trouwens een primeur voor je: ons derde kind is op komst!”

Mishal: „Maar ik mis mijn werk wel, vooral de sociale contacten. Aan de andere kant heb ik nu meer tijd voor familie en vrienden.”

Sohrab: „We zijn allebei in Afghanistan geboren. Mijn vader was militair en is omgekomen in de oorlog. Op mijn twaalfde, in 1998, ben ik met mijn moeder en broers naar Nederland gekomen.”

Mishal: „Ik ben in 1997 met mijn ouders en vier zussen en een broer naar Nederland gekomen. We hebben twee jaar in een asielzoekerscentrum gewoond, daarna kwamen we in Giessenburg terecht. We waren daar de enige buitenlanders. We hadden hele lieve buren die ons hielpen. Een ouder echtpaar in de straat ontpopte zich tot onze opa en oma. Toen ik als vakkenvuller gingen werken in de supermarkt, leerde ik het hele dorp kennen. Ja, ik heb daar een heel leuke tijd gehad.”

Spil in huis

Sohrab: „Ik heb Afghanistan achter me gelaten. Ik voel me een echte Rotterdammer: de niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit past bij mij. Die houding kun je ook gebruiken om anderen te helpen. Dat is, naast ondernemen, mijn tweede grote passie. Ik wil iets terugdoen voor Nederland. Daarom heb ik altijd keihard gewerkt, ook als bestuurder en als ambassadeur van een aantal stichtingen. Dat ik zo veel werk, heeft zeker te maken met het feit dat ik hier kwam met een enorme achterstand en dat ik al snel besefte dat ik die moest inhalen. Al mijn broers zijn succesvolle ondernemers geworden. We hebben veel te danken aan onze moeder, die hoogleraar was in Afghanistan en in staat was om ons de weg te wijzen.”

Sohrab: „Ik ben trots op Mishal. Ze is begonnen met mbo-2 en heeft uiteindelijk een hbo-studie rechten voltooid. Ze is mijn grote steun en toeverlaat. Ze is heel praktisch en de spil in huis. Daarnaast geeft zij me de ruimte om zoveel te werken.”

Mishal: „Sohrab is heel zorgzaam, dat vind ik belangrijk. We hebben veel gemeen: we delen dezelfde meningen en keuzes, daardoor hoeven we weinig te bediscussiëren, dat is heel fijn. Soms vind ik wel dat hij te veel werkt. Als hij in de vakantie achter zijn laptop zit bijvoorbeeld. Dan zegt hij: ‘nog een half uur’, maar dan wordt het anderhalf uur. Anderzijds heb ik er wel begrip voor. Werken is zijn passie en ik ben trots op hem.”

Sohrab: „Mishal doet graag het huishouden. Verder hebben we tweemaal per week huishoudelijke hulp. Alles moet er altijd pico bello uitzien. Ik heb in het verleden wel eens geprobeerd ook iets in huis te doen, maar het was nooit goed genoeg. En als ik ergens aan begin, neemt zij het over.”

Mishal: „Dat heb ik van mijn moeder.”

Nooit gediscrimineerd

Sohrab: „In mijn hoofd ben ik 100 procent Nederlands, maar door de houding van anderen voel ik me soms toch een beetje buitenlander. We vragen ons samen weleens af: hoe zouden wij in Afghanistan tegen Nederlandse vluchtelingen hebben aangekeken? Nieuwsgierig? Wantrouwend? Ik probeer de mensen hier dus te begrijpen. Maar ik heb me nooit gediscrimineerd gevoeld.”

Mishal: „Het is gewoon onbekendheid dat Nederlanders ons soms wat anders benaderen dan andere landgenoten. Maar toen ik en mijn familie ingeburgerd waren in Giessenburg en na elf jaar naar Gorinchem vertrokken, hadden de buren tranen in hun ogen.”

Sohrab: „Ik probeer de negatieve signalen die ik soms opvang te compenseren door verschil te maken in mijn omgeving. Ik ben onder meer betrokken bij Stichting B4You, dat mentorschappen opzet voor talentvolle kinderen in kansarme situaties in de regio Rotterdam. En ik ben bestuursvoorzitter geweest van Stichting Vrienden van Pameijer, die kwetsbare mensen vooruit wil helpen in de samenleving. Naast mijn werk en vrijwilligerswerk studeer ik dagelijks: hogere veiligheidskunde en security management. Volgend jaar begin ik aan een opleiding management of safety, health and environment. Ik blijf eeuwig student.”

Mishal: „Ja, het is een heel drukke man.”

Sohrab: „Ik moet nog heel veel doen in mijn leven: onder andere mijn bedrijven uitbouwen en nog meer doen voor mensen met een achterstand, van mensen met een beperking tot vluchtelingen.”

Mishal: „Ik hoop dat we gezond en gelukkig blijven, samen met onze ouders aan wie we zoveel te danken hebben, en dat ik in de toekomst weer kan werken.”

Hoe doen zij het?

Opstaan

De kinderen melden zich tussen 7.15 en 7.45 uur. Mishal: „Dan zijn wij ook snel wakker.” Sohrab geeft de kinderen een knuffel, doucht en gaat naar kantoor. Om 9 uur heeft hij zijn dagelijkse vergadering met zijn medewerkers. Wonen

Mishal en Sohrab wonen in een twee-onder-een-kapwoning in Rotterdam. Sohrab: „Ik denk dat het huis wel een beetje klein wordt met drie kinderen. Dan moet ik mijn werkkamer opgeven.” Mishal: „Maar ik wil nooit meer weg uit deze rustige, kindvriendelijke wijk.” Vervoer

Meestal gebruiken Sohrab en Mishal de auto. Boodschappen doen en de kinderen naar school brengen doet Mishal soms lopend. Met mooi weer neemt ze de fiets. Sparen

Ze sparen voor de kinderen later. Op de korte termijn hebben ze geen spaardoel. Sport

Sohrab sport fanatiek sinds een half jaar. Hij is al 14 kilo afgevallen. Hij traint nu twee tot drie keer per week en eet heel gezond. Mishal sport niet, „maar ik beweeg veel, want ik zit bijna nooit”. Bedtijd

Rond 22.30 uur, soms eerder. Sohrab en Mishal proberen eenmaal per week samen een serie op Netflix te kijken.

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl