Mega World failliet, alle ex-Blokkerwinkels België dicht

De ondernemingsrechtbank in Mechelen heeft Mega World failliet verklaard. Dat schreven Belgische media dinsdag. De 123 voormalige Blokkerwinkels in België moeten hun deuren sluiten en de 650 werknemers van het bedrijf staan op straat.

Een van de curatoren, Thierry Lammar zei tegen dagblad De Morgen dat er nog mogelijkheden zijn om een deel van de winkels te verkopen. „Tijdens onze opdracht als voorlopig bewindvoerder was er interesse van twee à drie bedrijven die een gedeeltelijke doorstart overwegen. We gaan nu die gesprekken aan en werken aan een toekomstperspectief, maar natuurlijk ligt niet alles in onze handen.”

Het faillissement van het bedrijf hing al langer in de lucht. Begin oktober bleek Mega World te kampen met financiële problemen. Een verzoek om uitstel van betaling aan schuldeisers werd afgewezen en twee bewindvoerders kwamen na onderzoek tot de conclusie dat de winkels niet levensvatbaar waren. Daarop vroegen zij faillissement aan, wat dinsdag door de ondernemingsrechtbank werd uitgesproken.

Begin dit jaar nam Dirk Bron, voormalig eigenaar van budgetsportketen Aktiesport, de Belgische Blokkerfilialen over van de Mirage Retail Group van de Nederlandse ondernemer Michiel Witteveen.

Blokker wilde zich toen terugtrekken uit België en Luxemburg. Bron bouwde de winkels om tot Mega World, een uitverkoopformule die goedkope restpartijen verkocht. Alle Belgische Blokker-medewerkers konden hun baan behouden in dat nieuwe bedrijf.

‘Wanbeleid en fraude’

Bron wijt de financiële problemen aan de coronacrisis, die ertoe heeft geleid dat winkels lang gesloten waren. Ook zei hij eerder „een kat in de zak” te hebben gekocht van Witteveen, omdat het bedrijf, achteraf gezien, niet levensvatbaar zou zijn. Brons advocaat Hans Koets zei stappen tegen Witteveen te willen ondernemen.

Maar de christelijke vakbond ACV Puls wijst naar de huidige eigenaar Dirk Bron. Er zou sprake zijn van wanbeleid en mogelijk zelfs fraude. Zo zegt de vakbond na eigen onderzoek dat er geld is overgemaakt naar rekeningen in het buitenland, onder meer Monaco, waarvan onduidelijk is wie de eigenaar is en waar het geld voor bestemd is.

In september weigerde accountant KPMG de jaarrekening over 2019 van Blokker België goed te keuren. Direct daarna trok die zich terug als accountant van Mega World. KPMG wilde geen toelichting geven, maar volgens vakbond ACV Puls waren er onverklaarbare posten in de jaarrekening en zijn andere zaken juist achtergehouden.

De onderzoeksrechter in Mechelen begon vorige maand, na klachten van de vakbond, een onderzoek naar Bron.

Zelf liet Bron vorige maand aan NRC weten dat de aantijgingen van de vakbond onterecht zijn. „Ze roepen maar iets”, zei hij. „De boekhouding is helemaal in orde, en de betalingen naar het buitenland zijn dat ook.”