Meer dan honderd doden door geweld in Ethiopië

Bij een aanval op een dorp in het westen van Ethiopië zijn woensdag meer dan honderd mensen om het leven gekomen. Dat meldt de Ethiopische Mensenrechtencommissie op Twitter, meldt persbureau AP. De aanval vond woensdagochtend rond 10.00 uur plaats in de regio Benishangul-Gumuz en kwam één dag nadat premier Abiy Ahmed de regio had bezocht en een toespraak gaf over het belang om degenen die verantwoordelijk waren voor eerdere aanvallen voor de rechter te brengen.

Een vooraanstaande Ethiopische politicus, Belete Molla, stelde tegenover persbureau AP dat een aantal dorpen woensdagavond nog steeds omcirkeld en bedreigd werden. Volgens Belete, die stelt gebeld te hebben met verschillende inwoners in de regio, zijn er inmiddels zelfs meer dan tweehonderd doden te betreuren door het geweld. Wie de aanvallers zijn, is niet direct duidelijk. Belete, een etnisch Amhara, zei tegen AP dat een militie van de etnische groep Gumuz achter de aanvallen zit. Een vertegenwoordiger van de Benishangul-Gumuz Welvaartspartij heeft het over „gewapende misdadigers” die een „verschrikkelijke misdaad” hebben begaan.

Onderlinge spanningen tussen de tachtig etnische groepen zijn een grote uitdaging voor Ethiopië op dit moment. De Amhara’s zijn de tweede grootste groep en zijn de afgelopen weken meermaals doelwit geweest. Op 1 november zijn in de westelijk gelegen regio Oromia 54 mensen omgebracht, aldus Amnesty International.