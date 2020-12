In hoger beroep vrijspraak in zaak schietincident Thialf

De man die terechtstond voor onder meer het schieten op schaatssponsor Bert Jonker bij het Heerenveense staatsstadion Thialf is in hoger beroep vrijgesproken van poging tot doodslag. Het Hof in Leeuwarden acht bedreiging woensdag wel bewezen, waarvoor de zestigjarige Charles Reinier van der W. drie maanden cel krijgt. Jonker raakte op 7 januari 2017 gewond aan zijn hand na een ontmoeting met Van der W. op een parkeerterrein.

De rechtbank had in eerste aanleg 2,5 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het zwaar mishandelen en proberen af te persen van het slachtoffer. In hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie dat Van der W. voor 3,5 jaar achter de tralies zou verdwijnen, onder meer voor poging tot doodslag en afpersing. Beiden vindt het Hof echter niet bewezen.

Zo is tijdens het proces onvoldoende gebleken wie het wapen mee had gebracht en hoe het kan dat het is afgegaan: opzettelijk of dat het per ongeluk viel. Verder is niet duidelijk geworden om wat voor soort wapen het ging. Het is namelijk nooit aangetroffen en de twee partijen hebben daarover verschillende verklaringen afgelegd. Ook voor afpersing is niet genoeg bewijs gevonden.

Zakelijk conflict

Dát Van der W. het slachtoffer met een bepaald wapen heeft bedreigd, acht het Hof echter wel bewezen. Dat gebeurde terwijl het slachtoffer „nietsvermoedend in zijn auto zat”. Het tweetal had een zakelijk conflict en had daarom afgesproken op het parkeerterrein bij Thialf. Voor die ontmoeting was Van der W. zelfs speciaal afgereisd uit Brazilië. Zijn dreigementen aan het adres van het slachtoffer noemt het Hof woensdag „ernstig”.

Ook met de emotionele gevolgen voor Jonker is in de strafmaat rekening gehouden. „De verdachte heeft door zijn handelen ernstige gevoelens van angst en onveiligheid bij het slachtoffer veroorzaakt en die gevoelens bestaan nog steeds.” Omdat Van der W. langer dan de opgelegde drie maanden in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in.