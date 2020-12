Jan Mulder: ‘Soms bekruipt mij het gevoel: wat heb ik laten liggen?’

‘Ik hoor mezelf nu praten als een oude man, maar zo voel ik mij níét. Dat is het probleem. Mijn lichaam takelt sneller af dan mijn jongensachtigheid. Ik voel mij 27 of 37, desnoods 47. Ik heb zin in dingen, geniet van dit leven. Maar het fysieke verval ondervind ik. Ouderdomskwalen. Plotselinge gebreken.

„Kort voor een uitzending van De Wereld Draait Door, in 2016, had ik een tia. En eerder ook polymyalgia rheumatica, spierreuma. Kon ik plotseling niet uit mijn auto stappen, niet omdraaien in bed. En ouderdomsdiabetes, al langer geleden. Een gevaarlijke ziekte, artsen moeten daar veel strenger voor waarschuwen.

„Ik waak ervoor dat ik topkandidaat word voor corona. Al besteedde ik voor de uitbraak al veel zorg aan mijn lichaam. Ik let op mijn voedsel, eet koolhydraatarm, beweeg veel. Voetballers die na hun carrière twintig of dertig kilo aankomen, vind ik altijd zo’n afgang. Die teloorgang wil ik mijzelf besparen. Ik heb het beeldschone lichaam een beetje intact proberen te houden. In mijn tijd als speler woog ik 77 kilo, nu 83. Dat is binnen de perken.

„In een vorig leven was ik profvoetballer – zo voelt het nu. Dat begint steeds geheimzinniger te worden. Op mijn zesde ging ik met mijn vader naar een oom kijken die slager was en stopperspil bij een amateurclub. Een idool. Daarna ging ik met een vriendje naar de club in Winschoten. Ik was handig, had ‘balgevoel’, en wist: dit is mijn leven. Maar ik weet nu niet meer zeker of dat mijn ware leven wel geweest is. Soms bekruipt mij het gevoel: wat heb ik laten liggen? Als ik een leuke oom had gehad die kaartjes verkocht in het circus, zou ik dan dompteur zijn geworden? Waarschijnlijk wel.

Elfstedentochtmentaliteit

„Mijn carrière is niet mooi geëindigd. Op mijn dertigste, met een slepende knieblessure. Ik was dolgelukkig dat ik er vanaf was. Van de ziekenhuizen, de revalidaties. En weer doorzetten, met mijn Elfstedentochtmentaliteit en toewijding aan Ajax, terwijl ik beter tijdig had kunnen rusten en genezen.

„Misschien had ik kunstschilder willen worden, net als mijn jongste zoon. Geret schilderde in mijn werkkamer toen we in Bussum woonden. Zag ik hem bezig. Alleen al die verf rook lekker. Ik heb ook wel eens een doekje opgezet. Fascinerend. Ik houd van abstract.

„Maar mijn schrijftalent was groter dan mijn schildertalent. Ik vind het ook heerlijk, schrijven . Letterlijk, met een vulpen. De verbeelding. Iets geks bedenken. Ik schiet soms in de lach als ik een stukje schrijf. Dan is het al goed, niet? In de lange ritten naar Brussel [hij is voetbalanalist bij tv-zender VTM] schieten me vaak zinnen te binnen. Het wemelt de hele tijd van woorden in mijn kop.

Lees ook: 5.000 euro per column? ‘Merk’ Jan Mulder is in Vlaanderen veel waard uit 2015

„Ik ben een man van het publiek. Bij de pupillen vond ik het al prachtig als mijn moeder langs de lijn stond. Deed ik toch iets meer mijn best. De eerste keer dat ik als speler de Kuip betrad, voelde ik dezelfde siddering als die eerste keer op het hoofdveld bij mijn jeugdclub, WVV in Winschoten.

„Ik had niet wat Marco van Basten had: de allerbeste willen worden. Het ging mij om de glorie. De spanning, het verlangen van het publiek. Zelfs een wedstrijd verliezen vond ik niet onprettig soms. De tragiek. Verslagen met de bus terug naar huis. Ik zag daar, bijna onbewust, het literaire drama van in.

„Ik was een buitenbeentje. Met Anderlecht speelde ik een eerste keer bij Beerschot. Dat publiek was zo rauw en grof, met het meest platte Antwerpse dialect. Maar juist van die Beerschot-supporters ben ik gaan houden. Die hartstocht voor hun clubje. Ze scholden mij uit, de speler van het grote, rijke Anderlecht. Maar eigenlijk verbond mij dat ook met hen.

„Bij wijze van spreken hield ik ervan om uitgejouwd te worden door de vijand. Dat is de essentie van het spel. Dat nu zonder publiek wordt gevoetbald, maakt het fantasieloos. Real Madrid speelt tijdelijk in het tweede stadion, maar je wil ze in een vol Bernabéu verslaan. Dat is de grote glans. Het heeft nu niet meer dat gewicht. Maar het is toch beter dan niks. Ik bewonder dat teams ook zonder die sfeer geweldig spelen.

„Wij zijn thuis erg voorzichtig met corona. Sinds de uitbraak is bijna niemand meer bij ons langs geweest. Ik zie mijn twee zoons nauwelijks, en mijn kleinkinderen al helemaal niet. Ik zou ze een keer willen vasthouden, even moed inspreken: hier komen we ook wel weer doorheen.

Foto Kees van de Veen

„Sommige mensen toonden zich tenhemelschreiend koppig en dom in de coronacrisis. Donald Trump en Boris Johnson. En duizenden extreemrechtse demonstranten in Duitsland, met hun complottheorieën. De rillingen liepen over mijn rug bij die beelden. Dat is het angstaanjagende: de mensheid zelf, niet eens het virus.

„Johanna kookt bij ons. Ik heb daar totaal geen gevoel voor, terwijl zij met dodelijke precisie de juiste kruiden uit een la pakt. Ik ben ook nooit aan koken toegekomen. Tegenwoordig is het bijna gênant als de man dat niet doet. Maar ja, ik voetbalde en koken is kunst. Als ik ’s middags moest uitblinken in het stadion, ging ik ’s ochtends niet aardappels schillen. Dat hoort niet bij een beeldschone spits.

„Ik ben nu aan het inhalen. Ben pas aan het stofzuigen geslagen. Bevalt uitstekend, die huishoudelijke dingen. We hebben een tuinman, maar in huis doen we alles zelf. Ik maak graag de wasbak tot de laatste millimeter blinkend. Als verrassing voor de chef in het huis. Als ze dan binnenkomt, dat ze dan denkt: goh, wat fijn dat je dat gedaan hebt. Weet je wel. Het goed verzorgen van materiaal heb ik van mijn vader, die schoenmaker was.

Lees ook: Jan Mulder, altijd een publieksspeler gebleven, uit 2010

„Twee keer per week stofzuig ik, maar dweilen doe ik niet. Ik ben wel topsporter af, maar er zit nog altijd een beetje trots in mij. Je gaat dan niet met een dweil de hoekjes en gaatjes doen. Iets van mijn identiteit wil ik behouden.

Vervangen van organen

„75 jaar, zeg. Is dat waar? Sta ik nooit bij stil. Ik zou hier nog wel wat langer willen blijven. Het eeuwige leven. Ik heb daar vorig jaar een tv-serie over gemaakt. Mij interesseerde de wetenschap erachter, het vervangen van organen. En dat je zelf het moment kunt kiezen dat je eruit stapt. Ik hoef niet oneindig te leven, máár om te beginnen een paar honderd jaar zou mooi zijn. En als het werkelijk ondraaglijk wordt, en er geen vriend meer over is, dán eruit stappen.

„In mijn serie bleek dat je met je opgeslagen brein voorlopig door kunt leven in de cloud. In een soort virtuele wereld, zonder lichaam. Het is niet echt heerlijke seks, daar. Het strookt ook niet met mijn opvatting van leven, dat lichaam en geest beide goed zijn voor de helft van het genieten.

„Veel mensen zeiden over die serie: ik moet er niet aan denken om eeuwig te leven. Anderen irriteerde het zelfs. ‘Je moet plaatsmaken’, zeiden ze. De wil om niet te sterven, die zit in mij. Hoe beroerd de toestand nu ook is. Als ik wakker word en mijn ogen opensla, denk ik: já. Eerst koffie, wat een genot. Ontbijtje maken. De krant lezen, samen met Johanna. Lyrisch worden over een mooi artikel. Wat mopperen over Hugo de Jonge en Erik ten Hag. Kleine kritieken hebben op allerlei dingen. Als dat wegvalt, als je dood gaat … lijkt mij een gemis.

„En ik vind het ook zo wat voor mijn twee jongens, als zij moeten zeggen: mijn vader is overleden in tweeduizend-zoveel. Zó cliché. Ik ben bij ze, voor altijd.

„Naarmate ik ouder word, heb ik veel meer oog gekregen voor het geluk dat mij overkomt. De onbenulligheden heb ik langzaam achter mij gelaten. Ik geniet nu veel bewuster van kunst, van reizen, van mijn vrienden, van gedichten, zoals die van de Poolse Wislawa Szymborska.

Foto Kees van de Veen

„Als ik de grens overga, voel ik mij gelukkiger. In België accepteert men mij makkelijker, waar ik in Nederland bekendsta als de mopperaar, met mijn ergernissenrubriek bij DWDD. De Nederlander ziet mij niet zoals ik ben. In België kom ik alleen maar lachende gezichten tegen. Hier zegt men, als het meezit: in het echt val je wel mee. Komt ook omdat ik met politici in de buurt heel venijnig kon zijn op tv.

„Langzaam maar zeker denk ik wel eens aan het einde, hoe dat moet gaan. Liefst in één klap. De tijd die na het overlijden komt, beangstigt mij nog meer. Het begrip eindeloos begrijp ik niet. Het probleem is: ik geloof niet in een god. Anders zou je je daar nog aan vast kunnen klampen, dat alles goed komt. Terwijl ik overtuigd ben dat alles in orde komt. Maar niet in een hemel.

„Ik heb geen enkel doel meer. Ik wil alleen bereiken dat ik met mijn vrouw een soort adembenemend heerlijk leven leid. Er gewoon zijn. Zonder iets na te jagen. Genieten van het nu, met Johanna. Richting een grootse apotheose. Dat je helemaal samensmelt met het idee dat alles goed is. Ook het einde.”