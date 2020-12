‘Ja natuurlijk wil ik dood, dat wil ik al maanden’, zei Biesheuvel

In de vroege ochtend van donderdag 25 juni van dit jaar is Maarten in z’n slaapkamer gevallen. Die kamer stond vol met in de loop van de jaren verzamelde boeken, tijdschriften, foto’s, snuisterijen. Het bureau waaraan hij talloze verhalen heeft geschreven stond er ook.

Anderhalf jaar daarvoor was zijn vrouw Eva („zestig jaar, zijn we bij elkaar, tralaa!”) onverwacht gestorven. Weinigen hadden er vertrouwen in dat Maarten het lang zonder haar zou volhouden, hij kon immers niet zonder haar.

Toch ging het meestal goed. Vlak na Eva’s dood – je mocht van Maarten nooit ‘overlijden’ zeggen – waren er door executeur-testamentair Helma Neppérus meteen betaalde krachten van thuiszorginstantie USC (U Staat Centraal) geregeld; de eerste twee maanden was er, financieel mogelijk gemaakt door onbekrompen giften van vrienden, zelfs 24 uurszorg.

„U Staat in het weekend niet Centraal”, dat werd althans te duur. Daarom kookten bij toerbeurt vriendinnen en vrienden voor hem op zaterdag en zondag. Velen herinneren zich die avonden met veel plezier want Maarten was doorgaans spraakzaam en nieuwsgierig. Mij vroeg hij bijvoorbeeld met gretigheid naar de nieuwste ontwikkelingen rond Jeffrey Epstein, hij informeerde belangstellend naar de kinderen en we spraken over de mogelijkheden van een nieuwe verhalenbundel.*

Het jaar voor Eva’s dood zat Maarten noodgedwongen in Rivierduinen, de opvolger van de vaak in zijn verhalen beschreven psychiatrische inrichting Endegeest. Hij kreeg daar nieuwe medicijnen die goed aansloegen, vermoedelijk ook omdat die nu met ijzeren regelmaat werden toegediend. In het verleden stond Maartens wispelturigheid regelmaat nogal eens in de weg.

‘Andy, ga ik nu dood?’

Lichamelijk is hij er dat jaar in Rivierduinen wel sterk op achteruitgegaan. Maandenlang mocht hij niet naar buiten en dat bleek funest voor zijn spierkracht. En die spierkracht nam, weer thuis, niet toe: tijdens een moeizaam blokje om met zijn oud-psychiater Andy Lameijn vroeg hij hem, puffend op een muurtje gezeten: „Andy, ga ik nu dood?”

Voor het eerst in z’n leven had hij meer fysieke dan psychische klachten.

Na zijn val heeft hij uren op de grond gelegen; de alarmknop lag op het tafeltje naast z’n bed, hij kon er niet bij. Opstaan lukte niet al heeft hij dat, gezien de schaafwonden aan knieën en ellebogen wel voortdurend geprobeerd. Een thuiszorgmedewerkster vond hem ’s ochtends rond een uur of tien. Ondanks aandringen van de huisarts wilde hij in geen geval naar het ziekenhuis om foto’s te laten maken. Hij bleek niets te hebben gebroken maar daar is dan alles ook wel mee gezegd.

Noodzakelijke verzorging werd al snel te gecompliceerd met dat lage, in de hoek en onder het schuine dak geschoven bed dat wat vorm betreft deed denken aan een scheepskooi. Er werd, aanvankelijk zeer tegen zijn zin, een ziekenhuisbed geregeld, bedoeld voor beneden in de woonkamer. Toen hem duidelijk werd dat hij beneden wél kon roken – boven heeft hij zeer consequent ín bed nooit gerookt – stemde hij er mee in. Omdat lopen niet ging werd hij, gezeten op een stoel, door drie stevige vrienden naar beneden getild. Eenmaal in dat ziekenhuisbed was het eerste wat hij deed om een sigaartje vragen.

‘Heb je wel eens eerder naast een stervende gezeten’, vroeg hij

Hij werd bedlegerig en dat is niet meer veranderd. Het werd een komen en gaan van vrienden en verzorgers, soms wel acht per dag. Maarten: „Waar is het dienstmeisje nu?”, doelend op de thuiszorg. Marianne Schaaf, steun en toeverlaat én oud-huisarts, heeft bij de coördinatie van dat leger aan hulptroepen een allesbepalende rol gespeeld.

Maarten liet het zich allemaal aanleunen en genoot ervan als de twee poezen op z’n bed kwamen liggen. Maar hij bleef zijn kamertje boven missen. Eveline Idema, een goede vriendin, kwam op het lumineuze idee een filmpje te maken van zijn kamertje. Enkele intimi kregen dat doorgestuurd zodat Maarten op elk gewenst moment beneden via „dat apparaatje” een reis door zijn kamer boven kon maken.

In de twee, drie weken na zijn val was hij er geheel op gericht weer uit bed te komen. Om z’n armen te trainen trok hij zich regelmatig op aan een ‘papegaai’ boven zijn bed, en hij vroeg menigeen om z’n voeten en benen te bewegen. Maar niettemin ging hij fysiek hard achteruit. Toen hem duidelijk werd dat hij nooit meer uit bed zou komen, gooide hij de handdoek in de ring. „Ik wil naar Eva” zei hij steeds vaker.

Tamelijk opgewekt begon hij tegen bezoek te zeggen: „Over een paar dagen komt mijn huisarts terug van vakantie en dan krijg ik euthanasie.” Hij nam daarbij een stevig voorschot op wat komen zou; dat er na die vakantie over ‘mogelijke levensbeëindiging’ gesproken zou worden zit dichter bij de waarheid.

Hoe dan ook, op donderdag 23 juli, na een zeer beroerde nacht, stelde de arts tussen de middag voor terminale sedatie in gang te zetten. De benodigde apparatuur werd besteld, die middag kwamen nog twee artsen langs om met hem te praten. Maarten wist donders goed wat er stond te gebeuren en hij bleef daar volstrekt rustig onder.

De lege zolderkamer in Sunny Home, na de dood van de schrijver. Foto Abdelkader Benali

Hij vroeg of ik over vroeger wilde vertellen, „en dan moet je zoveel mogelijk namen noemen van mensen die ik heb gekend”. Na tien minuten zei hij: „Ga nu maar in de voorkamer zitten, ik wil denken.” Een kwartiertje later: „Geef nog eens een sigaartje.” Er moesten nieuwe herinneringen opgehaald worden. Op zeker moment zei hij: „Ga nu maar in de voorkamer zitten, je bent zo druk!”, weer een tijdje later gevolgd door: „Mag ik nog een sigaartje?”

„Heb je wel eens eerder naast een stervende gezeten?” Op m’n ontkennende antwoord zei hij: „Ik ook niet!” Even later: „Ja Aart, nu moet je verder zonder je bestseller-auteur.”

Tussendoor, dat hoorde kennelijk bij de spelregels, werd hem door verschillende mensen gevraagd of hij zich ervan bewust was dat hij, als hij straks in slaap werd gebracht, niet meer wakker zou worden. „Ja natuurlijk wil ik dood, dat wil ik al maanden.”

‘Heeft dat meisje het wel goed gedaan?’

Tegen zessen zou begonnen worden met het toedienen van de medicatie. We namen afscheid, er werden handen gegeven. „Dag Marianne.” „Dag Aart.”

We gingen naar buiten. Na tien minuten had de verpleegster het klusje geklaard. Maar Maarten was nog volop bij kennis dus gingen we weer naar binnen. „Ha Maarten.” Er werd nu non-stop gerookt. Toen hij na drie kwartier nog volop bij kennis was vroeg hij: „Heeft dat meisje het wel goed gedaan?”

Op het laatst hield ik ook zíjn sigaartje vast. Veertig jaar geleden rookte ik m’n eerste sigaartje met hem. Nu rookte hij z’n laatste sigaartje met mij.

Hij zakte meer en meer weg. Roken ging niet meer. Wel bracht hij nog een keer zijn trillende, lege rechterhand naar z’n mond en tuitte zijn lippen.

Het heeft nog een week geduurd voor hij stierf, kennelijk had hij een ijzersterk hart. Op donderdag 30 juli, ’s ochtends om kwart voor elf, hield hij op met ademen. Dat had hij die week wel vaker gedaan maar dan kwam hij, soms pas na veertig seconden, met een zware zucht toch weer adem te halen. Dit keer niet.

* De bundel Vroeger schreef ik. Gevonden verhalen verschijnt 1 febr. bij uitgeverij Brooklyn.

