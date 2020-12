Israël moet voor vierde keer binnen twee jaar naar stembus

Het is de Israëlische coalitiepartijen Likud en Blauw en Wit niet gelukt een akkoord te bereiken over een nieuwe begroting. Daardoor wordt de Knesset, het Israëlische parlement, automatisch ontbonden en moeten de Israëliërs komend voorjaar voor de vierde keer binnen twee jaar tijd naar de stembus. De verkiezingen vinden waarschijnlijk plaats op 23 maart.

Volgens critici heeft Likud-premier Benjamin Netanyahu de begrotingsonderhandelingen expres laten klappen om te voorkomen dat hij komende herfst plaats zou moeten maken voor politiek leider Benny Gantz van regeringspartner Blauw en Wit, zoals was afgesproken in het coalitieakkoord. Hem hangt dan vanwege een omvangrijke corruptiezaak gevangenisstraf boven het hoofd. Gantz beticht Netanyahu op Twitter van leugens en stelt dat het proberen te ontlopen van de rechtszaal de ware reden is dat Netanyahu de regering heeft laten vallen.

Moeizame coalitie

De coalitie tussen de twee rivalen kwam al uiterst moeizaam tot stand en kende sinds de start in mei voortdurend problemen. In het coalitieakkoord was afgesproken dat de regering een begroting voor 2020 en voor 2021 zou vaststellen, maar Netanyahu wilde uiteindelijk vanwege de coronacrisis alleen een begroting voor dit jaar. Een wetsvoorstel om de partijen een week extra te geven om tot een akkoord te komen werd verworpen.

Netanyahu geeft de in de peilingen fors gekelderde Gantz de schuld van het mislukken van de begrotingsonderhandelingen en beloofde dinsdagavond volgens Reuters in een televisietoespraak dat hij de verkiezingen gaat winnen.

Sinds april 2019 zijn al drie keer parlementsverkiezingen gehouden met telkens een nagenoeg onwerkbare uitslag als resultaat, gezien de vele politieke vetes en tegenstellingen in Israël.

Netanyahu onder vuur

Naast de begrotingsproblemen en de corruptiezaak wordt Netanyahu ook fel bekritiseerd om zijn aanpak van de coronacrisis. Er wordt met grote regelmaat gedemonstreerd tegen de langstzittende premier van Israël ooit.

Netanyahu krijgt bij de komende verkiezingen naast Gantz ook te maken met een nieuwe rechtse uitdager: Gideon Saar. Volgens een dinsdag bekendgemaakte opiniepeiling kan de van Likud afgesplitste Saar op dit moment op net zoveel stemmen rekenen als Netanyahu, meldt Reuters.