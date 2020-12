Het leeuwendeel van de migranten in Nederland komt uit culturen waar niet op ijs wordt geschaatst. IJs vind je in landen van herkomst in het vriesvak. Een kers op het inburgeringsproces is dan ook wedstrijdschaatsen kijken, ik was al vijfentwintig jaar in Nederland toen ik dat ontdekte. Mijn inwijding kwam toen ik een Friese buurvrouw kreeg: Jantina. We woonden naast elkaar in Amsterdam-Oost, in een straat op de nominatie voor de sloop. Op een willekeurige dag – dacht ik – had ik me bij haar op de bank genesteld, pruttelde de soep in de keuken en werd er op tv voorbeschouwd.

„Als je dan naar schaatsen moet kijken, wel met een Fries”, zei ik. Zij beantwoordde mijn vooroordeel met een vriendelijke glimlach en: „Je moet niet denken dat alle Friezen van schaatsen houden.”

Het was 2010, het jaar van De Wissel. Zoals de Britten precies weten waar en met wie ze waren toen Lady Di verongelukte, weten Nederlanders precies waar en met wie ze waren op het moment dat De Wissel plaatsvond.

Ik zei iets over de hartjes op de Friese vlag. De buurvrouw riep dat het geen hartjes waren maar pompeblêden, de soep goot ze nog net niet over me heen. Het schaatsen was begonnen en dat had mijn gezellige buurvrouw veranderd in een ander wezen.

„28,7, dat redt-ie nooit meer. Ga maar naar huis!”, schreeuwde ze naar de tv. „Die gast blijft niet eens laag!”

„Laag?”

Het belang van laag blijven werd uitgelegd.

„Welke afstanden moeten …?”

„500, 1.500, 5.000, 10.”

„Zie je wel dat alle Friezen …”

„Ah, joh dat weet iedereen!”

Ik keek geamuseerd toe toen Gerard Kemkers Sven Kramer de verkeerde baan op stuurde. Wat er gebeurd was, begreep ik van de commentator want van Jantina kreeg ik geen uitleg meer, die rende gillend door de kamer en gooide spullen naar haar tv. Schaatsen bleek een uitstekende kijksport te zijn.

Mensen die je inwijden in een sport, blijven voor altijd bij je. Of dat nu je opa was toen je klein was, of iemand die je later in het leven tegenkwam. Als ik nu naar schaatsen kijk, denk ik altijd aan mijn Friese buurvrouw en stuur ik haar berichten.

Dit Kerstweekend wordt het kwalificatietoernooi in Thialf gereden. Voor migranten had dat een uitgelezen kans kunnen zijn om hun inburgering te upgraden, maar het is verdomd ingewikkeld geworden om je bij de buren voor een plek op de bank te melden. Wat de migrant wel kan doen is tijdens het schaatsen een willekeurig telefoonnummer in Friesland draaien en in zijn beste Nederlands uitleg vragen over het wedstrijdschaatsen.

Tien jaar na de wissel is Kramer er dit weekend nog steeds bij. Kemkers doet andere dingen en inmiddels glijden zelfs schaatsers met migrantenachtergronden over het ijs. In mijn nieuwe straat, andere wijk, komt de buurman uit Burkina Faso. Ik weet niet of hij zijn ijsdoop al gehad heeft. Misschien bel ik bij hem aan, al klinkt „een Uruguayaan en een Burkinees kijken samen naar schaatsen” meer als het begin van een slechte mop dan naar een weekend gedegen sportkijken.

Carolina Trujillo is schrijfster.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020