Hond voorspelt of baas suikerziekte kan krijgen – kat niet

Eigenaren van een hond met diabetes hebben statistisch gezien meer risico zelf na verloop van tijd ook diabetes te krijgen, in vergelijking tot eigenaren met een hond zonder diabetes. Bij katten en hun baasjes geldt dit verband niet. Dat concluderen Zweedse wetenschappers in een artikel dat gepubliceerd werd in het traditiegetrouw ‘grappige’ Kerstnummer van The British Medical Journal.

Om een verband tussen het diabetesrisico van huisdieren en dat van hun eigenaar te onderzoeken gebruikte het team van Beatrice Kennedy van de universiteit van Uppsala de databank met gegevens van Agria Pet Insurance, de grootste verzekeraar van dierenartskosten in Zweden. Via identificatienummers die zij koppelden aan de gegevens van de nationale gezondheidsdatabank konden de onderzoekers de gegevens anoniem analyseren.

In eerder wetenschappelijk onderzoek was al een verband tussen overgewicht bij hond en eigenaar gevonden. Ook was eerder vastgesteld dat de partner van een diabetespatiënt een relatief verhoogd risico loopt op het krijgen van diabetes. Dat heeft niet te maken met besmettelijkheid van diabetes of overgewicht, maar met een gedeelde leefstijl (voeding, beweging) en sociaal-economische omstandigheden. Mogelijk hebben leden van hetzelfde huishouden ook een soortgelijke blootstelling aan diabetes veroorzakende omgevingsinvloeden, zoals luchtvervuiling en hormoonverstorende stoffen.

Een grote rekensom

In het Zweedse onderzoek werden meer dan 175.000 hondeneigenaren en bijna 90.000 katteneigenaren meegenomen. Ook de gegevens van de partner telden mee, omdat zij beschouwd werden als baasje. Mensen met meer dan tien huisdieren in de verzekering werden uitgesloten, vanwege de mogelijkheid dat dit honden- of kattenfokkers kon betreffen. Mensen met zowel een hond als een kat deden mee in zowel de honden- als de katten-analyse op diabetes.

Er volgde een grote rekensom waarin gekeken werd hoe de situatie veranderde in gemiddeld ruim 3,5 jaar tijd. Hondeneigenaren van een hond met diabetes bleken in die tijd 1,38 keer vaker de diagnose diabetes te hebben gekregen dan eigenaren van een niet-diabetische hond. Omgekeerd had een hond van een eigenaar met diabetes na die periode een 1,2 keer zo hoge kans op diabetes in vergelijking met andere honden. Bij katteneigenaren was dat verhoogde risico niet aanwezig, en omgekeerd was dat er niet bij de katten.

De onderzoekers suggereren dat verklaring kan liggen in het dat honden veel meer ‘meebewegen’ in de leefstijl van hun baasje, terwijl katten meer hun eigen gang gaan. Ze concluderen dat een hond met diabetes een vroeg waarschuwingssignaal kan zijn: hun eigenaren zouden als dat bij hun huisdier wordt geconstateerd hun eigen gezondheid goed in de gaten moeten houden.

Maar het gaat wel ver om op basis van dit onderzoek zulke aanbevelingen te doen. De aantallen die deze conclusie zouden moeten ondersteunen zijn daarvoor veel te gering. De onderzoekers vergelijken voor de berekening van dit effect een klein groepje van 788 eigenaren met een hond met diabetes (0,4 procent) met de overgrote meerderheid die geen hond met diabetes heeft.