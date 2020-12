Nederlands samenspel in de Italiaanse Vogue

Het idee kwam van Ferdinando Verderi, de artdirector van Vogue Italia. Anna de Rijk, een bekend en internationaal werkend Nederlands model dat op foto’s soms wat weg heeft van de jonge Charlotte Rampling, zou niet alleen samen met haar moeder poseren voor de beroemde Nederlandse fotograaf Viviane Sassen, maar ze zouden de foto’s ook nog verrijken met hun eigen werk.

De Rijk is opgeleid aan de kunstacademie in Gent, haar moeder Pieke Stuvel (73) is illustrator en schrijver, vooral bekend van boeken met eenvoudig te maken zelfmaakmode. De foto’s werden gemaakt in Amsterdam, in een grote loods met de ramen open – vanwege corona en met name vanwege Stuvel, die tot de kwetsbare groep behoort.

Model Anna de Rijk en illustrator/schrijver Pieke Stuvel voor Vogue Italia. Foto Vivianne Stassen/Vogue

Het resultaat, te zien in het decembernummer van de Italiaanse Vogue, is een vrolijk gesamtkunstwerk. De ‘kaarsvetletters’ en het groepje bijna opgebrande kaarsen over een van de foto’s – een verwijzing naar de feestdagen? – zijn van Verderi. De tekening op de afgebeelde foto is van Stuvel, in andere foto’s zijn De Rijks tekeningen van dieren gemonteerd.

Zo is op een van de beelden over Stuvels gezicht een door haar dochter getekende vis aangebracht, en houdt ze zelf twee beestjes en een poppetje van papier vast, voorbeelden van de ‘knipsels’ die ze van eierdozen, wc- en keukenrollen en papier maakt als ze een boek heeft afgerond, „puur om vakantie te houden”. Haar vijftiende zelfmaakmodeboek verschijnt dit voorjaar, een samenwerking met journalist Nienke van Leverink, die nog nooit iets genaaid had en verslag doet van haar eerste, door Stuvel begeleide pogingen.

De mode die moeder en dochter op de Voguefoto’s dragen is even artistiek als eigenzinnig. De productie ademt plezier, vrijheid en leeftijdloze stijl. Het is niet voor het eerst dat moeder en dochter samen naar buiten treden. Zeven jaar geleden maakte Leigh Johnson een filmpje met hen voor de Britse site Nowness, en ze stonden ook al samen in de Nederlandse Harper’s Bazaar.

Het was wel de eerste keer dat Stuvel poseerde voor modefoto’s. Vond ze het moeilijk? „Als je met leuke mensen werkt en de sfeer goed is, is het niet moeilijk. Het was een dolle dag.”

