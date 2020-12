Hogesnelheidstrein houdt nog jaren last van vertraging

De hogesnelheidslijn tussen Schiphol en Breda blijft het zorgenkindje van NS. Reizigers moeten ook de komende jaren rekening houden met vertragingen en uitvallende treinen. Miljoeneninvesteringen in nieuw treinmaterieel en railinfrastructuur leiden voorlopig niet tot een betrouwbare dienstregeling.

Dat blijkt uit nieuwe afspraken tussen NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In hun overeenkomst gaan ze ervan uit dat dagelijks zo’n 20 procent van de reizigers op de hsl te maken krijgt met treinuitval en vertraging van vijf minuten of meer.

NS en ministerie investeren de komende jaren miljoenen in verbetering van de hsl tussen Amsterdam, Rotterdam en Brussel. NS heeft voor één miljard euro aan nieuw treinmaterieel gekocht, dat snelheden kan halen van 200 kilometer per uur.

Het ministerie heeft net zo’n 60 miljoen euro geïnvesteerd in windschermen op de Moerdijkbrug. Daardoor moeten onder meer de Thalys naar Parijs en de Eurostar naar Londen de brug ook bij stormachtig weer op topsnelheid kunnen passeren. Nu gaan treinen bij windkracht 6 of meer langzaam rijden of worden helemaal uit dienst genomen.

Vertragingsgevoelig

Nieuw materieel en windschermen voorkomen niet dat de Intercity Direct, de internationale trein tussen Amsterdam en Brussel, vertragingsgevoelig blijft, en meer dan andere intercity’s op het Nederlandse net. Om dat probleem op te lossen, zijn investeringen nodig in betere aansluiting van de stukken conventioneel en hogesnelheidsspoor. Nu moet meermalen worden gewisseld tussen stroom- en veiligheidssystemen. Vooral dat maakt het hsl-tracé storingsgevoelig.

Technisch is dat op te lossen, zo is in 2018 al uitgezocht. Maar dat kost het ministerie zo’n 700 miljoen euro. Dat is lastig te verkopen, nadat al zo’n 7,2 miljard euro aan de hogesnelheidslijn is uitgegeven en na het drama met de ongeschikte Fyra-treinen.

Vanaf volgend jaar is er een extra complicatie voor de hsl: dan komt een nieuwe generatie intercity’s op het spoor. Daarbij zijn kinderziektes te verwachten, een extra storingsfactor. Verder wordt het op die lijn steeds drukker. Na de coronacrisis, zo is de prognose, zullen aantal passagiers én treinfrequentie aanzienlijk groeien.

NS schept een beetje lucht door binnenkort de rechtstreekse verbinding tussen Den Haag en Brussel te schrappen. Die trein rijdt nu vier keer per dag, maar inpassing ervan maakt de hsl-lijn extra storingsgevoelig. Als de ‘Haagse’ trein vervalt, wordt de frequentie van Amsterdam naar Brussel verhoogd van twaalf naar zestien hogesnelheidstreinen per dag.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat NS de komende jaren op de hsl een punctualiteit moet hanteren van ten minste 82 procent. Dat wil zeggen dat 82 procent van de reizigers op de lijn gemiddeld niet meer dan vijf minuten vertraging mag oplopen. Elders in het land geldt voor NS een punctualiteit van meer dan 92 procent. Besluiten over investeringen in ingrijpende modernisering van het hsl-net worden opgeschort, totdat duidelijk is dat de komst van de nieuwe intercity’s echt betere dienstverlening oplevert.

Gemiste kans

Reizigersvereniging Rover vindt dat staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) NS aan betere prestaties had moeten houden. De norm van één op de vijf reizigers met meer dan vijf minuten vertraging is van vier jaar geleden, toen NS met tijdelijk materieel reed en de infrastructuur nog niet aangepast, aldus Rover. „Het zou niet meer dan logisch zijn geweest als de prestatie-eisen nu wel verhoogd waren. Nog jaren wachten op betere afspraken is onnodig”, aldus Rover-directeur Freek Bos.