Het jaar dat maar niet beter werd

Het was de vierde week van januari. In Davos scheen de zon en smolt de sneeuw. Op het World Economic Forum sprak de mondiale elite uit politiek en bedrijfsleven dicht op elkaar gepakt over de opwarming van de aarde – dé uitdaging voor het nieuwe jaar. Discussies, onderonsjes, dinertjes. Veel gasten uit China ook.

Tegen het einde van de week werd in een klein zaaltje een persconferentie ingelast over een ziekte-uitbraak in Wuhan. Ik sloeg die bijeenkomst over: weinig doden, ver weg.

Een jaar later zijn ruim 77 miljoen mensen besmet met wat in Davos nog het Wuhan-virus werd genoemd, en 1,7 miljoen mensen zijn aan de gevolgen ervan overleden. Het klimaat was toch niet dé uitdaging van het nieuwe jaar.

Met enige regelmaat waren in de afgelopen decennia nieuwe virussen opgedoken en vroeg of laat, stelden experts, zou een virus tot een grote ziekte-uitbraak kunnen leiden. In 2017 had ik Bill Gates zien spreken in een zaal vol generaals en regeringsleiders. Een ziekteverwekker die zich snel door de lucht beweegt, zei de Microsoft-oprichter en filantroop toen, zou in minder dan een jaar tijd dertig miljoen levens kunnen eisen. Het was „redelijk waarschijnlijk” dat zo’n uitbraak zich binnen tien tot vijftien jaar zou voordoen. „Als de volgende pandemie toeslaat, zou weer een catastrofe toegevoegd kunnen worden aan de annalen van de mensheid.”

In oktober 2019 vond in een hotel in New York ‘Event 201’ plaats, een pandemie-simulatie. Conclusies: de publieke sector is niet opgewassen tegen zo’n noodsituatie en tijdens een pandemie moet hoe dan ook worden voorkomen dat landen in paniek grenzen sluiten.

In maart 2020 gingen overal grenzen dicht. Tussen Nederland en België werden sluipwegen geblokkeerd met oranje zeecontainers. Het ministerie van Buitenlandse Zaken was wekenlang bezig reizigers uit de hele wereld te repatriëren. Het was, schreef NRC op de voorpagina, alsof de muziek was gestopt tijdens een stoelendans.

De eerste patiënten

Ergens in het laatste kwartaal van 2019 was in de buurt van Wuhan een dodelijk virus opgedoken. In december waren de eerste patiënten opgenomen in het plaatselijke ziekenhuis. Op de laatste dag van 2019 hadden de autoriteiten in de miljoenenstad bekendgemaakt dat tientallen patiënten met virale longontsteking in het ziekenhuis lagen en dat ze niet wisten waarom die mensen ziek waren. Een 33-jarige oogarts uit een van de ziekenhuizen in Wuhan, Li Wenliang, waarschuwde op sociale media een groepje bevriende artsen dat ze zich tegen een virus moesten beschermen.

Op de drempel van het nieuwe jaar had zich in stilte ongekend onheil genesteld.

Het virus zou vanuit China op pad gaan, elk continent aandoen, het dagelijks leven ontwrichten. Mens en maatschappij werden onderworpen aan een stresstest. Toen de wereld een gebrek aan kennis nog compenseerde met bijgeloof en religie, was een epidemie een demon of het werk van goddelijke wraak. Maar ook de hoogtechnologische wereld van de 21ste eeuw met zijn voortgeschreden medische wetenschap werd door het coronavirus naar de rand van zijn kunnen geduwd. Voor miljoenen mensen zou 2020 een jaar van rouw worden. Voor velen werd het een jaar om snel te vergeten – behalve als je aandelen had in Zoom Video Communications Inc.

Een grafdelver op een rustplaats voor coronaslachtoffers in Manaus, Brazilië, juni 2020. Foto Michael Dantas/AFP Barcelona na twee weken harde lockdown, eind maart: nog ruim een maand te gaan, op dat moment. Foto Emilio Morenatti/AP Parkleven in mei 2020, Domino Park, Brooklyn, New York City. Foto Johannes Eisele/AFP

Ontkenning

Het jaar was begonnen als alle andere. ‘Twintigtwintig’, dat klonk zelfs zachtmoedig, aaibaar. Terwijl de alarmsignalen uit China elkaar in hoog tempo opvolgden, ging de wereld in die eerste weken doodgemoedereerd zijn gang. Mensen zouden in de loop van het jaar uitblinken op veel terreinen. Medeleven met slachtoffers en hun nabestaanden. Solidariteit met zorgpersoneel. Flexibel in het aannemen van nieuwe sociale gewoonten. Manisch in de ontwikkeling van nieuwe hobby’s (Bakken! Tuinieren!). Maar om te beginnen blonk de mens uit in ontkennen.

Op 1 januari activeerde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO een intern draaiboek voor noodgevallen. Tien dagen later meldde China het eerste sterfgeval. China reageerde niet meteen daadkrachtig op de nieuwe vijand. In Wuhan werd nog een wijkdiner met 40.000 gasten georganiseerd en er vond nog een provinciaal congres van de Communistische Partij plaats. Miljoenen verlieten de stad om elders Chinees Nieuwjaar te vieren.

Lees ook: Hoe twee dappere virologen de Chinese doofpot omzeilden

In de loop van januari werden ook de eerste besmettingen gemeld buiten China – in Japan, Zuid-Korea en Thailand. In Seattle kwam een man aan uit Wuhan, ook besmet. Op 23 januari werd Wuhan, met 11 miljoen inwoners véél groter dan New York, van de buitenwereld afgesloten. In de stad werd het verkeer stilgelegd. Er waren toen 584 besmettingen en 17 sterfgevallen. China had te laat gereageerd. Was die lockdown er eerder geweest, was de catastrofe misschien voorkomen.

Op 6 februari overleed oogarts Li aan het virus. Na zijn waarschuwing eind december was hij op het matje geroepen en had hij een spreekverbod gekregen. Zijn dood maakte op het Chinese internet een storm van kritiek los. The Lancetzou hem eren als een van de eersten die de uitbraak van een nieuw virus had onderkend.

West-Europeanen begonnen zich net te verheugen op de wintersport. In de bar Kitzloch in Ischgl was het après-ski-seizoen inmiddels op stoom. De Kitzloch zou berucht worden omdat de muziek er maar bleef spelen, ook nadat het onheil de Alpen allang had bereikt.

Zelfs als rampspoed zichtbaar steeds dichterbij komt, kost het moeite de noodsituatie serieus te nemen. Ilja Leonard Pfeijffer begon de eerste aflevering van zijn pandemie-dagboek in NRC op 10 maart zo: „Ik moet toegeven dat ik het virus aanvankelijk had onderschat. Ik schudde mijn hoofd over de ophef en achtte mijzelf veilig achter mijn eigen premature conclusie dat het een griepje betrof.”

Op Azië volgden Iran en Pfeijffers Noord-Italië. Het dodental liep op, de golf kwam steeds dichterbij. Eind februari: paniek in Bergamo. Ziekenhuizen raakten overbelast. Er waren te weinig testen, te weinig ic-bedden, slechte instructies. Er was geen plan. Mensen stierven op brancards in de gangen van het ziekenhuis. Opeens ging de regio deels op slot.

Brabant en Limburg vierden intussen carnaval.

Zelfs toen de pandemie er wás, toen nog was de neiging groot haar te ontkennen. Het zou een vast bestanddeel worden in de omgang met de ziekte-uitbraak: proberen te doen alsof ze er niet was.

Een lockdown? Zo ver zou het hier nooit komen, stelden we elkaar gerust. Echt niet! Een paar bergdorpjes in quarantaine, oké. Maar de Randstad? Op slot? Zoals Wuhan? Dat zou in het hedonistische en individualistische vrije Westen niet eens kúnnen. Dat kon alleen in een dictatuur.

Op 12 maart sloot president Trump de VS voor reizigers uit de Schengenzone. Het werd hem in Europese hoofdsteden kwalijk genomen dat hij dat zonder overleg had gedaan. Op 17 maart ging ook de EU dicht voor bezoekers van buiten.

Voor bijna iedereen kwam vroeg of laat een moment waarop hij of zij wist: dit is he-le-maal mis. Misschien was het bij de eerste beelden uit de intensive care waar patiënten in diepe slaap werden gehouden en op hun buik moesten liggen. Misschien bij het zien van de drone-opnamen van mensen in witte pakken die in New York een massagraf dolven voor doden zonder nabestaanden, goedkope doodskisten in slagorde in het verse graf. Misschien toen de priester in het Italiaanse dorpje Nembro ophield de klokken te luiden voor de doden omdat het gebeier maar doorging.

Op 11 maart verklaarde de WHO de nieuwe ziekte-uitbraak tot een pandemie.

Palestijnse moeder vermaakt haar kinderen met koolbladeren in de Gazastrook, in april. Foto Mohammed Abed/AFP

Overlevingsmechanismen

De nieuwe ziekte had inmiddels een naam gekregen: Covid-19. De WHO koos bewust een naam die neutraal was en die niet verwees naar een dier, een land, of een bevolkingsgroep – om stigmatisering te voorkomen. Toch werden Chinezen in Europa met argwaan bekeken. En ook al zie je het virus niet, toch weet iedereen hoe het eruit ziet: een bol met stekels die aan de bovenkant een kleine verdikking hebben. Alissa Eckert en Dan Higgins, illustratoren van het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) tekenden de nieuwe vijand als een zilveren bal met rode piekjes en accenten in geel en oranje.

Geleidelijk drong door hoe groot het effect is van een virus dat zo klein is dat je het met een normale microscoop niet eens kunt zien. „Epidemieën houden de mens een spiegel voor en laten zien wie we werkelijk zijn”, zei de historicus Frank Snowden, gespecialiseerd in de geschiedenis van ziekten, tegen The New Yorker. „Ze raken aan onze sterfelijkheid, de dood en onze levens. En ze raken aan de manier waarop we ons verhouden tot onze omgeving, de omgeving die we zelf creëren en de natuurlijke omgeving. Ze tonen de morele verhouding die wij als mensen tot elkaar hebben.”

Een nieuwe vijand betekende om te beginnen nieuwe overlevingsmechanismen. Lockdown en quarantaine werden omgangstaal – het kon dus wél, ook in het vrije Westen. Hamsteren werd de nieuwe verleiding. In Nederland was het eigenlijk niet nodig, maar het gebeurde toch. Voor alle zekerheid. Toiletpapier werd het nieuwe goud. Druppeltjes die vrijkomen bij hoesten en niezen kunnen door anderen ingeademd worden, leerden we. Het meest besmettelijk zijn grotere druppels die niet verder vliegen dan anderhalve meter. Afstand houden dus. Sommige landen vonden één meter afstand genoeg, anderen eisten twee meter. Nederland werd een anderhalvemetersamenleving.

De vertrouwde handdruk, al zeker 2000 jaar gebruikelijk, verdween. Ervoor in de plaats kwam de elleboogstoot; de voetenzoen redde het niet. Het mondkapje deed zijn intrede. Ze kwamen in twee soorten. Klinisch-functioneel en als mode-accessoire. De verkoper in een Belgische pop-upstore presenteerde een zwarte variant voor hem en een met roze bloemen voor haar. Hij verwachtte dat zijn klanten een collectie zouden aanleggen: voor elke outfit een passend kapje.

Knuffelen mocht alleen nog in de eigen bubbel. Werken mocht alleen nog thuis. Je woning werd je wereld.

Knuffelen mocht alleen nog in de eigen bubbel. Werken mocht alleen nog thuis. De slaapkamer werd een werkkamer. Zonder gêne leerden we tijdens Zoom andermans boekenkasten te ontleden, gluurden naar het merkteken onder de koffiekop van een collega en speurden naar drankflessen bij vrolijke types die vanuit hun huiskamer opereerden. Als er niet werd gewerkt werden kelders en zolders uitgemest, stonden we in de rij bij de vuilstort om daarna achteraan te sluiten bij de bouwmarkt. Er was een run op fitnessapparatuur. Roeimachines waren op een goed moment uitverkocht. Je woning werd je wereld. Eindelijk tijd voor lezen of borduren. De wijnhandelaar meldde een fikse omzetstijging.

Maar er waren ook zorgen: over toekomst, inkomen en baan. Over eenzaamheid. En over verveling. Topsporters zonder sport. Studenten zonder fysiek college, zonder feest. Kunstenaars zonder publiek. Scholieren zonder school – over thuisonderwijs hoorde je de ergste dingen. Wie klein woonde, had het zwaar.

Nieuwe regels leren was ook niet makkelijk. Premier Rutte beëindigde in maart de persconferentie waarop hij het handengeven afraadde met een ferme handdruk. Maar de samenleving bleek in staat tot ingrijpende veranderingen in korte tijd. De angst hielp, dat wel.

De pandemie veroorzaakte chaos en onzekerheid, maar het was welbeschouwd geen volstrekte willekeur. Er was houvast – voor wie van algebra houdt. Tot voor kort staarde men zich blind op AEX en hypotheekrente, nu klampten we ons vast aan het reproductiegetal. (Is R groter dan 1, dan neemt de pandemie toe). Het concept exponentiële groei stelde al hogere eisen aan abstract vermogen. Een bescheiden stijging van het aantal besmettingen werd maar niet gezien als waarschuwing voor een piek over twee weken.

Het virus verspreidde zich in drie maanden over de hele wereld. Al begin maart had Europa een hoger corona-sterftecijfer dan Azië. Naast Italië werden Spanje en het Verenigd Koninkrijk hard geraakt. Begin april verschoof het zwaartepunt naar de VS, waar de golf sterfgevallen van het noordoosten naar het westen en zuiden trok. In Wuhan werd toen al het einde van lockdown gevierd met een lichtshow.

In de zomermaanden lag de focus op Latijns-Amerika, met tragische hoofdrollen voor Brazilië en Mexico. Aan het einde van de zomer piekte India.

Even leek het de goede kant op te gaan. Maar net toen India en Latijns-Amerika een afname van het aantal sterfgevallen lieten zien, begon in het najaar eerst in Europa en later in de VS een tweede golf. En wat voor een. Op het hoogtepunt van de eerste golf, op 17 april, stierven op één dag wereldwijd 8.527 mensen. In de tweede helft van december lag het mondiale daggemiddelde wel eens op 13.000 doden.

Lockdownpilates in Nicosia, Cyprus, maart 2020, in het bijzijn van meebuigende hond Elvis. Foto Christina Assi/AFP

Vadertje Staat

Covid-19 schoof de hele globe als het ware onder een röntgenapparaat: zelden kon je zo goed zien waar de wereld aan het begin van de 21ste eeuw staat.

Het virus trof een wereld aan die wordt gekenmerkt door snelle ontwikkelingen en onderlinge afhankelijkheid. Dankzij digitalisering gaat alles in hoog tempo over de aarde: goederen, diensten, cultuur, ideeën én ziekten. Niemand is er echt de baas. „Iedereen is verbonden met iedereen”, schreef CNN-presentator Fareed Zakaria in een boek over de pandemie, „maar niemand heeft de controle”. De wereld is open en snel, en daarom bijna per definitie instabiel, schreef hij. En kwetsbaar.

Geconfronteerd met een mondiale bedreiging viel de wereld vrijwel automatisch uiteen in vertrouwde bouwstenen: de natiestaten. Het virus was dankzij modern transport over de hele wereld gereisd. Het antwoord kwam van een vinding uit de zeventiende eeuw: in het bange uur keek de burger naar zijn staat. En die staat leverde een pandemie-beleid naar nationale snit.

China moest als eerste een antwoord vinden op Covid-19. Na de aanvankelijke aarzeling probeerde Beijing met grootschalige lockdowns, strenge sociale controle, warmtecamera’s en een gepersonaliseerde app het vuur te doven. De ingrepen hadden succes. Al op 18 maart, de dag nadat EU voor reizigers van buiten dicht ging, meldde China dat er geen nieuwe besmettingen waren bijgekomen. Later zouden steeds weer kleine besmettingshaarden opduiken, die vervolgens met snelle en strenge maatregelen werden aangepakt. In mei werden alle 11 miljoen inwoners van Wuhan in een periode van tien dagen getest, in oktober gingen de 9 miljoen inwoners van Qingdao in 5 dagen door een teststraat. In China vielen – als je de officiële cijfers mag geloven – dit jaar nog geen 5.000 Covid-doden. In Nederland ruim 10.000. In Madrid 11.500.

Streng en snel werd ook het motto in de democratische landen in de Indo-Pacific -Australië, Japan, Zuid-Korea en Nieuw Zeeland. Ze kregen de eerste golf er sneller onder dan andere landen. De autoriteiten waren doortastend met testen, contactonderzoek en quarantainemaatregelen. De bevolking geloofde in het nut van sociale maatregelen en hield zich daar ook aan. In Australië waren in april openbare bijeenkomsten van meer dan twee mensen verboden, in Nieuw-Zeeland gingen alle niet-essentiële bedrijven dicht.

Het hielp dat Aziatische landen nog levendige herinneringen hadden aan recente epidemieën. Taiwan, bang voor een nieuwe SARS-uitbraak, liet al op 1 januari de temperatuur meten van vliegtuigpassagiers uit Wuhan. Was dat voorbeeld maar gevolgd.

Zuid-Korea kreeg de eerste golf eronder zonder lockdown, maar met testen en technologie. Na de MERS-uitbraak van 2015 waren biotech-bedrijfjes opgericht die nu, samen met de overheid, snel testcapaciteit voor Covid-19 konden verzorgen. De overheid opende zeshonderd testlocaties, sommige in de vorm van ‘drive-ins’, andere in de vorm van ‘telefooncellen’. De testcentra waren buiten de ziekenhuizen en er werden speciale opvangcentra voor Covid-patiënten opgericht die niet ziek genoeg waren voor het ziekenhuis. Patiënten met milde klachten gaven de besmetting op deze manier thuis niet verder.

De ervaringen in Azië en Oceanië toonden aan dat niet één staatsvorm per se beter is in pandemiebestrijding dan de ander. Autocratische regimes met een immens staatsapparaat en sociale controle presteerden goed, maar ook een flexibele democratie als Zuid-Korea die was voorbereid en het probleem serieus nam.

Het Westen kwam slechter voor de dag.

Vaandeldrager VS viel door de mand. Een pandemie was het type crisis dat president Trump niet goed lag. Hij moest, in een verkiezingsjaar, maatregelen nemen die schadelijk waren voor de economie. Hij moest afgaan op adviseurs en op feiten en varen op het ambtenarenapparaat, op de deep state die hij zo verafschuwde. Op goed moment schoof hij het probleem af op de staten. De gouverneurs namen vaak wel ingrijpende maatregelen, maar bij gebrek aan nationale richtlijnen waren de lockdowns te kort, met steeds weer oplaaiende besmettingen tot gevolg.

Trump weigerde lang een mondkapje te dragen en toen hij in oktober zelf ziek werd, deed hij het voorkomen alsof de ziekte niet zo’n ramp was. Zijn terugkeer uit het ziekenhuis werd een propaganda-filmpje in Hollywood-stijl: Trump verschijnt op het Truman-balkon van het Witte Huis om vriend en vijand te laten zien dat hij de ziekte heeft verslagen en salueert naar de presidentiële heli. Hij doet zijn mondkapje af en ademt zwaar.

Trump was niet het enige probleem van de VS. Ook de wereldvermaarde Centers for Disease Control (CDC) gingen de mist in met het testbeleid, coördinatie in federale staten is moeilijk en de Amerikaanse gezondheidszorg is duur en voor arme Amerikanen moeilijk toegankelijk. De New England Journal of Medicine oordeelde: „[Onze leiders] hebben van een crisis een tragedie gemaakt. Ieder ander die zo roekeloos met levens en geld zou omspringen zou vervolgd worden.” Met 5 procent van de wereldbevolking zijn de VS goed voor 20 procent van de Covid-doden.

Ook in Europa slaagde geen enkel land voor de Covid-test. Duitsland deed het goed in de eerste golf, maar had midden-december dagen met 30.000 besmettingen en bijna 1.000 doden. Zweden volgde lang een eigenzinnige koers met weinig maatregelen, maar moest tegen het einde van het jaar hulp inroepen van buurlanden omdat de IC’s in Stockholm overbelast waren. In Nederland was de intelligente lockdown van het voorjaar effectief, maar kwam de exit te snel. Den Haag permitteerde zich maandenlange discussies over mondkapjes en liep tegen de grenzen van een hyperefficiënt gezondheidssysteem dat weinig reserves aanhoudt en waarin veel besluiten gedecentraliseerd zijn. De discipline die Nederlanders in het voorjaar nog hadden opgebracht, was in het najaar vervlogen.

Tijdens een ziekte-uitbraak zijn feiten van levensbelang. Welke eigenschappen heeft het virus, wie is besmet, welke maatregelen helpen? Je zou verwachten dat feitenvrije politiek tot de eerste slachtoffers behoort in een pandemie. Maar virusontkenning werd een populair tijdverdrijf, vooral in rechtspopulistische kring en onder complotdenkers. Volgens één theorie is het virus een vinding van Bill Gates die straks met het vaccin iedereen een chip wil inspuiten. ‘Viruswappie’ behoort ook tot de nieuwe woorden van 2020.

Ieder voor zich

Terwijl naties met zichzelf worstelden, verpieterden internationale samenwerking en overleg. In Europa gingen de grenzen tijdelijk dicht. De Europese droom en de tastbare Europese welvaart zijn juist gebouwd op open grenzen. Er was in de eerste dagen ook nauwelijks Europese coördinatie, laat staan Europese solidariteit. Frankrijk en Duitsland blokkeerden in eerste instantie zelfs de uitvoer van mondkapjes.

Pas nadat de eerste paniek was geweken, kwam samenwerking weer van de grond. IC-patiënten werden bij capaciteitsproblemen naar het buitenland gebracht. Vrachtwagens konden weer de grens over. Later volgde de gezamenlijke inkoop van vaccins. Midden in de zomer namen de Europese leiders revanche door verhoudingsgewijs snel nieuwe wegen te gaan en gezamenlijk geld te lenen voor een immens wederopbouwfonds, het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Maar het coronabeleid zelf bleef nationaal, met als gevolg dat je in de zomer aan het Noordzeestrand aan de ene kant van de grens wel een mondkapje moest dragen bij je zwembroek, en aan de andere kant niet.

Kwamen de EU-landen weer tot elkaar, de gezamenlijke vijand smeedde de wereldgemeenschap niet aaneen. Het multilaterale stelsel, opgericht als antwoord op twee wereldoorlogen, had op deze wereldbrand vrijwel geen antwoord. De VN-Veiligheidsraad had in 2014 één dag nodig om een resolutie over ebola aan te nemen, de covid-resolutie liet drie maanden op zich wachten.

De WHO, het cruciale VN-adviesorgaan voor gezondheidsvraagstukken, kwam onmiddellijk in de schootslijn tussen de twee grootmachten terecht. Trump gaf China de schuld van de pandemie. De WHO had zich door China in de luren laten leggen, meende hij. De behoefte zich af te zetten tegen China, gecombineerd met zijn dedain voor internationale organisaties, culmineerde in het besluit het lidmaatschap van de WHO op te zeggen. De belangrijkste organisatie van 2020 verloor daarmee een van zijn steunpilaren.

China duwde terug. Toen het Westen een tekort had aan medische hulpmiddelen, ontplooide Beijing mondkapjesdiplomatie. Waar het Westen faalt staat China paraat, was de ongeschreven boodschap op de ladingen medische goederen die Europese ministers, heel fotogeniek, op plaatselijke luchthaven konden ophalen. Het was een trucje dat Rusland en Turkije snel kopieerden door ook hulp te sturen. Toen Australië vroeg om onderzoek naar de uitbraak, sloeg China terug met een boycot van rundvlees en wijn. Die assertieve houding verklaart mede waarom China nauwelijks lof kreeg voor de succesvolle tweede fase van zijn pandemieaanpak.

Decennialang ging de wereld vooruit. Elk jaar werd de wereld ietsje beter. Dit jaar niet.

Idealisme-piek

Decennialang ging de wereld vooruit. In zeer kleine stapjes en niet altijd in een rechte lijn, maar elk jaar werd de wereld ietsje beter. Dit jaar niet.

Voor het eerst sinds 1990 nam de armoede toe. Tussen de 88 en 115 miljoen mensen gleden af naar extreme armoede. Migranten in het Westen maakten 20 procent minder over naar hun land van herkomst. Voedselschaarste nam ook toe. Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over dagelijks eten nam toe met 100 procent. Voor tussen 83 en 132 miljoen mensen dreigt ondervoeding. Vaccinatieprogramma’s in arme landen, denk aan mazelen, zijn jaren teruggezet in de tijd. De pandemie ontwrichtte in veel landen de reguliere zorg. Volgens een schatting zullen 2 miljoen mensen overlijden aan zorguitval.

De pandemie verscherpt ook de ongelijkheid. Ze treft de zwakken het hardst. Covid-19 heeft zoveel andere problemen in gang gezet dat de pandemie ook wel een polypandemie is genoemd.

Terwijl de pandemie de wereld in zijn achteruit zette, leidde de ontwrichting ook tot dromen over een betere toekomst. Kraakheldere blauwe luchten zonder condensstrepen van vliegtuigen bevleugelden in het voorjaar de fantasie. Op naar een toekomst met minder vlees, minder consumptie, minder vliegen. Never waste a good crisis, nietwaar? Een andere omgang met dieren, ook: was corona niet afkomstig van vleermuizen en via het eten van wilde dieren in de mens terechtgekomen? Met de globalisering was het hoe dan ook gedaan, heette het: in een wereld waar iedereen afhankelijk is van iedereen ben je veel te kwetsbaar. Maar globalisering bracht ook welvaart en dat geef je niet zomaar op. Idealisten omarmden een reclameslogan van Joe Biden: Build Back Better. Maar aan decemberdrukte op Schiphol kon je zien dat het ‘oude normaal’ nog niet is vergeten.

Zorgwerker helpt collega, flauwgevallen na uitputting op een testlocatie in New Delhi, India, in april.

Foto Manish Swarup/AP Groen, hoestvrij publiek tijdens live uitgezonden repetities in het Gran Teatre del Liceu in Barcelona, juni. Foto Emilio Morenatti/AFP Wildlife in stil Central Park, New York City, in april: een wasbeer. Foto Johannes Eisele, AFP

Hoop

„V-day”; zo noemde Matt Hancock – minister van gezondheidszorg in de regering van Boris Johnson – dinsdag 8 december. „Hulp is aantocht, het einde is in zicht”, jubelde hij in het Britse parlement. Om 06.31 uur had de 90-jarige Margaret Keenan in University Hospital in Coventry als eerste een in het westen goedgekeurd coronavaccin gekregen. Ze droeg een mondkapje en op haar blauwe T-shirt stond een pinguïn met een kerstmuts.

Het Verenigd Koninkrijk was als eerste westers land over de finish gegaan in de internationale vaccinrace die vrijwel gelijktijdig met de pandemie was begonnen. Door gebruik te maken van een spoedprocedure had het VK als eerste een vaccin van de farmaceuten BioNTech en Pfizer goedgekeurd.

Het vaccin werd al snel de heilige graal van de pandemie. Het is de enige manier om de ziekte te overwinnen en wie als eerste een vaccin heeft, kan als eerste zijn samenleving van het slot halen zonder bang te zijn voor een terugkeer van het virus.

Lees ook: Wat belandt er straks in je arm?

De vaccinrace is een geopolitiek gevecht. President Trump investeerde snel grote bedragen in de ontwikkeling bij verschillende fabrikanten en probeerde een veelbelovend Duits bedrijf op te kopen opdat het exclusief voor de VS zou werken. China ontwikkelde vijf vaccins in eigen beheer en Rusland noemde zijn vaccin Sputnik V, een verwijzing naar de kunstmanen waarmee de Sovjet-Unie in de Koude Oorlog de VS de ogen uitstak. De Europese Unie kocht collectief vaccins op voorhand bij westerse fabrikanten, zonder te weten of de vaccins-in-ontwikkeling ook zouden werken.

Het vaccin is niet alleen hét antwoord op de pandemie, het is ook prestigeobject en machtsmiddel. Trump kocht in voor de VS, conform zijn America First-ideologie. China en Rusland gebruikten het in bilaterale deals met bevriende landen. Europa kocht in eerste instantie voor zichzelf en investeerde daarnaast in internationale samenwerking.

De pandemie is pas definitief te blussen als ook grote delen van de bevolking in arme landen gevaccineerd worden. Zij konden het zich niet veroorloven op voorhand dure vaccins te kopen. EU en WHO richtten daarom een gezamenlijk inkoopbureau voor vaccins dat arme landen ondersteunt. Het agentschap kwam nog niet goed van de grond. Het komt miljarden dollars tekort en de rijke landen kochten alle beschikbare vaccins voor de komende tijd op – in eerste instantie voor eigen gebruik. Ook in het coronajaar gold: eerst de rijken, dan de armen.

Het virus raakte uiteindelijk de hele wereld. Maar Covid-19 sloeg niet overal even hard toe. Afrika bleef het lichtpuntje in de statistiek, met 1,7 miljoen besmettingen. De Covid-plaag kreeg, met uitzondering van Zuid-Afrika, weinig grip op continent, dankzij een jonge bevolking en recente ervaring met epidemieën, maar er wordt ook maar mondjesmaat getest. Zuid-Oost-Azië kwam met 11 miljoen op een goede derde plaats. Covid-19 is een drama voor Noord- en Zuid Amerika en Europa, samen goed voor 55 miljoen van de 75 miljoen besmettingen.

Covid-19. Aanvankelijk dachten we dat we er binnen een paar weken vanaf zouden zijn. Het werden maanden. Inmiddels gaan we een tweede coronajaar tegemoet. In een strenge lockdown en met een gemuteerd virus dat nog besmettelijker is. De groet ‘prettige feestdagen’ kreeg in 2020 een sarcastisch randje.

NRC Europa Onze EU-correspondenten over belangrijke voorstellen tot relletjes uit de wandelgangen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020