Het jaar dat alles net even anders liep

‘Helaas moesten we de camper achterlaten’

Sabijn Peeters (40) en Kay Krijnen (34), freelancers uit Driebergen, braken hun wereldreis af

Sabijn: „Kay en ik zouden in negen maanden van Panama naar Noord-Amerika reizen. Met onze dochter Juno (4) in een camper. Al sinds mijn achttiende droom ik van zo’n grote reis.”

Kay: „Sabijn is filmmaker, ik ben festival-programmeur. Door lang te sparen konden we er lang tussenuit.”

Sabijn: „Maar na drie maanden brak de pandemie uit. We stonden vast op een brug tussen Honduras en El Salvador. El Salvador ging in lockdown. Honduras weigerde ons terug te nemen. Ik heb veel stennis gemaakt om achteruit te kunnen rijden.”

Kay: „Ze konden ons moeilijk laten staan hè.”

Sabijn: „We hebben nog een tijdje in Honduras gekampeerd. Als enigen in een groot park zonder internet – het voelde apocalyptisch.”

Kay: „Veel buitenlanders probeerden in paniek het land te verlaten. Dus toen een Spaanse maatschappij aanbod ons naar Madrid te vliegen, mits we een aansluiting konden vinden, grepen we die kans. Helaas moesten we de camper achterlaten. Die kregen we zo snel niet verkocht.”

Sabijn: „In die camper zat al ons spaargeld. Dat hadden we nu goed kunnen gebruiken.”

Kay: „De culturele sector is in elkaar gedonderd. Onze opdrachtgevers hadden geen werk meer voor ons. Het dwong ons over ons leven na te denken. Waar staan we en wat willen we? ”

Sabijn: „Kay schreef zich in voor een vegetarische koksopleiding, ik volg een studie permacultuur.”

Kay: „We willen milieubewuster leven. Zelfvoorzienend. We denken aan een boerderij waar we reizigers ontvangen en tot nadenken aanzetten.”

Sabijn: „Toeren per camper past niet in dat plaatje.”

Kay: „Ooit hoop ik op deze periode terug te kijken met de overtuiging: ik heb er het maximale uitgehaald.”

‘Het voelt alsof ik driekwart jaar van mijn leven mis’

Bente van Dijk (14), gymnasiast uit Rosmalen, kan al maanden niet naar school

‘Omdat mijn moeder tot een risicogroep behoort, zit ik al sinds het voorjaar in quarantaine. Ze gebruikt medicijnen die haar immuunsysteem verzwakken. Ik ga alleen naar buiten voor mijn folderwijk en om de hond uit te laten. Ik ben nu erg gewend aan het uitzicht van mijn kamer: een parkeerplaats met gelukkig best wel veel groen.

„Ik heb wel les, via de laptop. Eerst zat ik in drie gymnasium, sinds de zomervakantie een klas hoger. In de vierde heb je steeds les in andere groepen. Ik ken vaak mijn klasgenoten niet, dat is best naar. Als er iets gebeurt weet ik niet om wie het gaat en hoe ik het moet inschatten.

„Vóór corona fietste ik elke dag door mooie landschappen naar school. Daar wisselde ik tussen twee sociale groepjes en na school had ik theaterschool. Nu heb ik bijna geen contact met de buitenwereld. Je voelt je gewoon heel alleen, ook al zit je thuis met vijf mensen. Mijn ene broer zit op de universiteit, de andere zit in de zesde. Die heeft samen met één andere jongen les in een lokaal dat helemaal doortocht.

„Ik moet naar school om toetsen te maken. Dan zit ik in een lokaal met één surveillant en één jongen die zelf in quarantaine zit. Het is niet bekend hoeveel risico mijn moeder loopt door corona. Ik ben toch een beetje bang dat ik het virus mee naar huis neem.

„Ik hou van dingen bakken en creatief bezig zijn en muziek. Ergens deze periode ben ik begonnen met het schrijven van mijn eigen liedjes. Dat sleept me er wel een beetje doorheen.

„Maar het voelt alsof ik driekwart jaar van mijn leven mis. Er gebeurt niets interessants om te onthouden. Ik hoop dat er voor het einde van dit schooljaar een vaccin komt. Dan kan ik nog net mee met de Parijsreis.’

‘Eigenlijk was ik wel blij met de tweede lockdown’

Hassan Taskan (36), rijinstructeur uit Nieuwegein, kreeg na de eerste lockdown meer leerlingen dan ooit

‘Ik was thuis, de eerste keer dat meneer Rutte op tv zei dat het uitoefenen van contactberoepen niet meer mocht. Kappers werden genoemd, en nog wat beroepen, maar rijinstructeurs niet. Ik dacht: o God, laten we hopen dat de lessen door kunnen gaan. Maar dat was niet zo.

„Dus ik heb al mijn leerlingen geappt, en alle examens en tussentijdse toetsen uitgesteld. Het gekke was: er kwamen ook geen nieuwe aanmeldingen. Alles stond op pauze. En in de zeven weken die volgden – weet je wat het is? Ik vond het eigenlijk wel lekker. Mijn vrouw was net bevallen van de tweeling, ze waren toen tweeënhalve maand oud, dus ik kon helpen in het huishouden en zo. Ik heb Netflix gekeken, ik hou van historische series, zoals Rome. En ik begon na te denken over hoe ik beter les kon geven. In mei ben ik weer opgestart.

„Ik was altijd wel al druk, maar ik heb nooit ‘nee’ hoeven verkopen. Dit jaar wel. Ik werkte vanaf mei zeven dagen per week van zeven uur ’s ochtends tot acht of negen uur ’s avonds – in de zomer soms zelfs tot elf uur – en nog moest ik om de paar dagen tegen iemand zeggen dat ik geen plek had. Wat ik wel merkte, was dat iedereen flexibeler was. Ik kon veel leerlingen ook doordeweeks gemakkelijk inplannen. Dan waren ze voor school of werk bezig, maar konden ze tussendoor wel even lessen. Dat was vóór corona een stuk lastiger.

„In het najaar dacht ik vaak: ik zou het echt minder druk willen hebben. Als er in een week drie leerlingen slaagden, had ik 10 procent van mijn leerlingenbestand weggewerkt. Maar dan had ik ondertussen ook alweer nieuwe leerlingen ingepland. Ik had echt vakantie nodig.

„Dus eigenlijk was ik wel blij met de tweede lockdown. Voor ons als samenleving, want het was gewoon nodig om levens te redden, maar ook persoonlijk. Ik heb dit jaar behoorlijk hard gewerkt en had al een zakcentje opzij gezet om zo’n periode door te kunnen komen. Dus nu kan ik uitrusten en tijd geven aan mijn vrouw en kinderen.’

‘De aerosolen vlogen in het rond, maar dat wisten we niet’

Iris Böhm (37), sportdocent uit Utrecht, had zeven maanden lang coronaklachten

‘Achteraf denk ik: het was compleet gestoord. De aerosolen vlogen in het rond die avond, half maart, in après-ski-tent de Hofstadl in Flachau, Oostenrijk. Het was ontzettend druk. Dansen, zweten, bier overschenken in elkaars glas. Een superspreader event. Maar zo dachten we toen nog niet.

„Het begon in de auto terug. Keelpijn. Zaterdagochtend, weer thuis, werd ik wakker met koorts. Zondag gingen alle cafés en sportscholen dicht – en had ik 39 graden koorts. Daarna kreeg ik alle andere kenmerken. Hoesten. Ongelofelijk veel spierpijn. Dat vond ik, als sportdocent en fanatiek sporter, nog het lastigst. Benauwd was ik ook, maar ik heb astma, dus ik ben chronisch benauwd.

„Reuk en smaak verdwenen ook. In die periode hadden we een gaslek in huis, maar daar heb ik niets van gemerkt. Een cappuccino was een kopje niks. Even dacht ik: als ik toch niet meer ruik en proef, kan ik net zo goed heel gezond gaan eten. Maar zo werkt het dus niet, want juist alles wat écht heel zout of zoet was proefde ik nog wel.

„Na anderhalve week voelde ik me beter. En toen, uit het niets, kreeg ik weer verhoging. En vervolgens elke dag, máándenlang. Als ik ook maar iets te veel deed, kreeg ik koorts. Daar moest ik fysiek mee om leren gaan – een wandelingetje was al te veel – maar ook mentaal. Ik verloor het vertrouwen in mijn eigen lichaam. Op de spinningfiets kwam ik amper verder dan het niveau van een warming-up. Pas na twee maanden legde ik me erbij neer. Oké, dacht ik, dit is nu de status quo, en elke verbetering is íéts.

„Half oktober, zeven maanden na de besmetting, merkte ik pas dat ik weer de oude was. Ik had geen terugslag meer na een inspanning, kreeg weer meer honger en ik wílde ook weer sporten, om mijn energie kwijt te kunnen.

„Mensen vragen weleens: waarom denk je dat het jou zo hard geraakt heeft? Ten eerste: ik heb astma, en dus een zwakker immuunsysteem. Maar ik denk ook dat ik in die après-ski-tent echt heel veel virusdeeltjes heb binnengekregen. Een vriend van mij was er maar even, want hij vond het te druk, en die kon alleen maar drie dagen niet ruiken.’

‘Door het hek heen gaf ik haar een gekookt eitje’

Ceel Groenevelt (87), uit Leusden, mocht zijn vriendin niet meer bezoeken maar deed dat toch

‘Ik ken mijn vriendin negen jaar. Van de bridgeclub. Toen ze nog goed was gingen we bridgen door het hele land, in hotels. Drie jaar geleden werd ze vergeetachtig en viel ze steeds vaker zomaar in slaap. Ik heb haar verzorgd tot het echt niet meer ging. Binnen een week was er plek in een verpleeghuis. Wel een jaar lang ben ik er elke dag naar toe gegaan, daarna om de dag.

„In het begin van corona veranderde er nog niets, ik hoefde zelfs geen mondkapje op. Toen ging het verpleeghuis op slot, ik mocht er niet meer in. Dat vond ik te rigoureus, ik was het er niet mee eens. Ik reed ernaar toe, zette de auto neer en belde op: stuur Els even naar de tuin, vogeltjes kijken. Dan stond ik daar aan het hek en konden we praten. Door de tralies gaf ik haar een gekookt eitje, daar houdt ze van.

„Veertien dagen ging het goed. Tot de directeur me zag, op zijn lunchwandeling. Hij sprak me aan: Je weet dat het verboden is. Ik zei: weet je waarom ik hier sta? Omdat ik zo ontzettend veel van dat mens hou. Maar hij maakte duidelijk dat het echt niet kon. Toen heb ik het niet meer gedaan.

„Op een zaterdag in november kwam ik op bezoek en was ineens de afdeling dicht. Corona was binnen, voor het eerst in het hele jaar. Ik werd ingepakt in plastic: handschoenen, bril, pet, jasschort. Zo ging ik naar haar kamer. We kregen koffie van de verzorging, daarvoor heb ik mijn mondkapje even afgedaan. Ik ben een uurtje gebleven.

„Vier dagen later bleek Els positief. Een paar dagen zat ik in de rats: had ze het al toen ik bij haar was, krijg ik het ook? Maar ik ben de dans ontsprongen. En zij heeft alleen maar heel lichte verschijnselen gekregen. Dat is geweldig.

„Ik kon er een tijd lang niet meer naar toe. Het mócht wel, maar het werd me afgeraden. Een verzorgster zei: het is voor jou veel te gevaarlijk.’

‘Ik heb voor vier jaar hout staan kloven in de tuin’

Joris Reijnders (43), IC-teamleider uit Steensel, nam de stress van de IC mee naar huis

‘Op 13 maart ben ik met mijn vrouw en vier kinderen van Waalre naar Steensel verhuisd. In de maanden ervoor hebben we tot in de late uurtjes geklust. Ik zat er behoorlijk doorheen.

„Toen ik 14 maart het verhuisbusje terug bracht, hoorde ik op de radio de aankondiging van premier Rutte: ‘Wij gaan in lockdown’. Dan weet je: er komt veel op ons af.

„We waren in het Catharinaziekenhuis al een week aan het opschalen. De noodsignalen uit Breda, Tilburg en Uden zeiden genoeg. Los nog van de beelden van overvolle Italiaanse ziekenhuizen.

„Hoe bekend wij op de intensive care ook zijn met leed, toch viel het me zwaar patiënten zó snel in elkaar te zien storten. Aanvankelijk nam ik die stress mee naar huis. Mijn kinderen werden stil als ik thuis kwam. ‘Je kunt je niet meer ontspannen’, zei mijn vrouw.

„Ik heb best een paar keer paniek gevoeld. Je schuurt continu tegen je grenzen aan. Het was corona, corona, corona. Op het laatst heb ik alle notificaties en nieuwsapps van mijn telefoon gehaald.

„Ook het personeel maakte in die eerste maanden lange dagen en nam geen verlof meer op. Daar heb ik tijdens de eerste coronagolf wel van geleerd: alleen door goed voor jezelf en anderen te zorgen, kunnen dit soort zware inspanningen worden volbracht.

„Verhuizen, gelukkig worden en heel erg ontspannen: dat was begin dit jaar ons voornemen. Ongelukkig ben ik nooit geweest, maar de ontspanning heb ik niet optimaal kunnen bereiken. Ik heb de afgelopen maanden voor vier jaar hout staan kloven in de tuin. Niet nadenken, maar kijken naar dat blok en zorgen dat je jezelf niet bezeert.

„Niemand weet hoe lang de pandemie gaat duren, maar thuis heb ik nu mijn zaakjes op orde.’

‘Nee, een partner met corona mocht er echt niet bij zijn’

Irene Broer (32), uit Groningen, beviel thuis in plaats van in het ziekenhuis

‘Allard voelde zich niet goed. Hij had keelpijn, koorts en last van zijn longen. Ik was hoogzwanger, het was anderhalve week voor de uitgerekende datum. Op een maandagochtend kwam de uitslag: hij had het coronavirus.

„Ja, toen dachten we wel: wat als ons zoontje geboren wordt terwijl zijn vader in quarantaine zit? Ik had het label ‘medium risk’, wat betekende dat ik in het ziekenhuis zou moeten bevallen. Toen we het Martini Ziekenhuis belden, zeiden ze meteen dat een besmette partner niet mee naar binnen mocht. Ook niet in zo’n astronautenpak.

„Die dag zijn we apart gaan leven. Hij sliep boven, ik beneden. Ook onze dochter Tara van anderhalf heb ik zoveel mogelijk op afstand gehouden.

„In de nacht van dinsdag op woensdag begonnen de weeën. De verloskundige belde op ons verzoek nog andere ziekenhuizen, maar het antwoord was overal: nee, een partner met corona mag er niet bij zijn. Dus stonden we voor een lastige beslissing: namen we extra risico door toch thuis te bevallen, of zou de vader zijn eigen kind niet geboren zien worden? Op een gekke manier was die stress misschien wel een lekkere afleiding, zo tussen de weeën door. Maar dat is hoe ik er achteraf op terugkijk, denk ik, want op dat moment was het niet leuk.

„Ineens ging de bevalling heel snel. Zo snel dat de verloskundige zei: je kúnt thuis bevallen. De kans dat het niet goed gaat, is echt heel klein. En plots had ik daar een heel goed gevoel over. Minder dan twee uur later werd Timo geboren.

„Allard was tijdens de bevalling veel beneden met Tara – we hadden natuurlijk geen oppas. In de persfase kwam hij naar boven en heeft Tara twee uur lang de tijd van haar leven gehad met Nijntje op Netflix.

„Het was ontzettend bijzonder. Gewoon in je eigen huis, tussen je eigen spullen, een kindje krijgen. We hadden het er laatst over hoe we dit verhaal later aan onze kinderen zullen vertellen. Ik zal erbij zeggen dat je niet hoeft uit te gaan van de angst. Dat waar je bang voor bent, of tegenop ziet, toch zó mooi kan uitpakken.’

‘Met een vaccin kunnen we weer leven en werken’

Robert Galjé (53), kapper uit Spaarndam, verbouwde de zaak met zijn personeel

‘Een week voor de eerste lockdown heb ik op een zondag mijn personeel bij elkaar geroepen. Ik heb een verantwoordelijkheid naar mijn werknemers, hun familie en klanten en vond dat ik niet anders kon doen dan de zaak sluiten.

„Mijn kapperszaak in Haarlem heb ik overgenomen in 1997. Ik heb zeventien man in vaste dienst. Mensen ontslaan was voor mij geen optie. De zaak is mijn droom, die wil ik niet naar de kloten laten gaan. In de eerste lockdown hebben we verbouwd. Schilderen, plinten zetten, nieuwe verlichting, nieuw toilet. Het personeel hielp, een bevriende timmerman en mijn zoon van zeventien. Het was bijzonder om qualitytime met hem te hebben na mijn scheiding, vorig jaar. Hij heeft er zelfs een baan aan overgehouden bij de schilder.

„Toen we weer open gingen, hadden we overal schermen, we droegen mondkapjes, klanten hingen zelf hun jas op. We zijn streng voor onszelf. Ik liep al snel ook met een mondkapje in de Albert Heijn. Bekenden moesten daar om lachen. Dan zei ik: volgens mij heb jij acht weken gewoon je loon gehad.

„Nederland toont niet echt discipline. Voor jongens als mijn zoon is corona heel lastig. Toch zeg ik tegen hem als hij de deur uitgaat: besef wel dat je vader een eigen zaak heeft en hou afstand van mensen.

„De tweede lockdown is ongelofelijk balen. Dit zou de drukste week van het jaar zijn geweest. We stonden helemaal vol, ook zondag en elke avond. Ik sta er dubbel in deze keer. De wijnboer en de bloemenzaak zijn wel open. Dat gun ik ze van harte, maar er is nog geen enkele besmettting naar mijn zaak herleid. Ik ben bang dat ik nu mijn mensen niet allemaal kan houden. Gelukkig denkt de huisbaas mee: hij rekende de helft huur voor deze maand. Dat vind ik zo tof.

„Dit jaar zullen we in ieder geval 90.000 euro mislopen. Ondanks de 50.000 euro die we van het UVW hebben gekregen. Ik snap niets van de discussie over het vaccin. Ik laat me zeker inenten. Dan kun je weer leven en werken.’

‘Ik hoefde niet meer terug te komen bij mijn stage’

Zakaria Kabboua (22), mbo-student uit Leiden, moest voor zijn zieke ouders zorgen

‘Ik zit op een opleiding voor technisch specialist personenauto’s. Dit is mijn laatste jaar. Aan het begin van het jaar moest ik nog een hoop examens doen en door de eerste lockdown liep dat nog meer vertraging op. Achteraf bleek dat de school voorrang heeft gegeven aan leerlingen die elke dag de school belden, druk zetten. Die mochten wel komen oefenen in de werkplaats.

„Maar ik was met mijn hoofd niet echt bij school. Mijn ouders zitten in een risicogroep, mijn vader is hart- en longpatiënt en mijn moeder heeft schildklierproblemen. Zij werd eerst ziek, in de tijd dat er nog niet getest werd. Mijn vader wilde niet ook ziek worden, daarom ben ik een maand thuisgebleven van mijn stage in een Mercedesgarage. Na die maand hoefde ik niet meer terug te komen. Ze zeiden: als je kiest voor je ouders heeft dat consequenties.

„Later werd mijn vader toch ziek. Hij is positief getest. Allebei mijn ouders zijn erg ziek geweest. Ze lagen maar op de bank, konden nog net ademen. Mijn tante werd ook ziek en is naar de IC gegaan. Twee dagen later is ze overleden. We konden niet naar haar toe. Het was toen heel streng, er mochten geloof ik maar twee mensen naar de begrafenis.

„Eind mei was het rustiger thuis. Ik ben op school gaan pushen of ik wat meer examens kon doen. En ik heb aan mijn stagebegeleiders gevraagd of ze me een cijfer konden geven voor mijn stages, want ik voldeed al aan het aantal uren voor vier jaar. Er is nu nog één examen over, reparatie. Dan ben ik klaar.

„In de autobranche is veel werk, en ik kan genoeg verdienen om van te leven. Maar er komt zeker een tijd dat ik wat meer wil verdienen, als ik een eigen huis heb enzo. Daarom wil ik sowieso verder studeren. Misschien ga ik marketing doen, of bedrijfseconomie. Mijn ouders komen nog steeds niet graag buiten. Ik doe de boodschappen.’

‘Door het thuiswerken zijn er minder donorharten’

Bastiaan Zuyderland (57), hartpatiënt uit Meers, wacht op een donorhart

‘Dit jaar begon met een gevoel van totale urgentie. Ik sta bovenaan de lijst voor een donorhart en kan elk moment gebeld worden. Dan moet ik binnen een paar uur de operatiekamer in. Mijn hart is, simpel gezegd, uit elkaar aan het vallen. Een gendefect. Er is maar één medicijn: een transplantatie. Ik kreeg een tijdelijk steunhart en kwam op een wachtlijst, met honderd wachtenden voor me. In augustus 2019 was ik de langstwachtende. Vanaf dat moment domineerde wachten mijn dagelijks bestaan.

„Werken kon ik niet meer, ik was theaterregisseur. Thuis heb ik een atelier gebouwd en ik ben gaan schilderen. Grote doeken, waar ik een maand mee bezig was. Maar dat verenigde zich slecht met die acute wachtstand waarin ik kwam. Om iets omhanden te hebben, ben ik het wachten gaan tekenen, in stripvorm. Tekening nummer 40, de laatste, is van maart. Toen kwam corona. En al werd het officieel niet gezegd, een transplantatie leek me uitgesloten. Zo’n operatie kost twee intensivecarebedden, één voor de donor, één voor mij. Ineens had ik vakantie van het wachten.

„Wat vreemd was, maar ook grappig: door corona zat iederéén in een situatie van niet weten wanneer het leven weer normaal wordt, van beperkingen en van dingen die niet kunnen of mogen. Voor mij was het wachten tot ik weer kon gaan wachten.

„Inmiddels wordt er weer getransplanteerd, al is het weinig. Doordat mensen meer thuiswerken, zijn er minder verkeersongelukken en is er minder aanbod van donorharten. Het wachten is terug, maar zonder het verlammende ervan. Gewoon doorleven, hout zagen met m’n nieuwe kettingzaag, en zorgen dat mijn mobieltje altijd aanstaat en binnen handbereik ligt.’

‘Mijn telefoon stroomt weer vol met afzeggingen’

Patrícia Souza (39), schoonmaakster uit Brazilië, verloor een groot deel van haar inkomsten

‘Zodra een lockdown bekend wordt stroomt mijn telefoon vol met afzeggingen. Sommige mensen zeggen dat ze hun eigen problemen hebben en ons – ik maak huizen schoon met mijn vriendin – niet meer kunnen betalen. Of dat ze zelf permanent thuis zijn, waardoor schoonmaken niet meer kan. Dat snap ik, maar het levert voor ons wel een probleem op. Normaal werken we zes dagen per week, tien uur per dag. In de eerste golf hadden we soms dagen geen werk, nu dreigt weer hetzelfde te gebeuren.

„Ik heb daar echt slapeloze nachten van. Ik heb geen contract, geen enkel recht waarop ik aanspraak kan maken. Daarnaast maak ik me zorgen over mijn familie in Brazilië, waar de coronasituatie helemaal uit de hand is gelopen.

„Gelukkig blijven sommige mensen doorbetalen, ook al kunnen we er niet schoonmaken. Of we maken afspraken, dat wij komen als zij net even de deur uitgaan. Maar mensen bellen ook vaker op het laatste moment af omdat ze verkouden zijn of in quarantaine zitten.

„We zijn illegaal in Nederland. We wonen hier om te werken en zonder geld hebben we niets. Ik woon met mijn vriendin in een kamer van twee bij drie, we delen een keuken en kleine woonkamer met een huisgenoot. We betalen 750 euro per maand.

„We hebben nog geluk: voor deze woning betaalden we alleen borg. Dit jaar zijn we drie keer verhuisd en op andere plekken moet je soms ook een extra maand commissie betalen, dat geld zie je nooit meer terug. Huren is heel duur omdat we geen papieren hebben. In een eerder huis betaalden we bijna tweeduizend euro per maand.Mijn grootste zorg is het betalen van de huur en de zorg – we moeten alles zelf betalen. Mijn vriendin brak deze zomer haar enkel en kon gelukkig worden geopereerd. Nu heeft ze fysiotherapie nodig, maar dat kunnen we ons niet veroorloven.

„In de loop der jaren heb ik met veel mensen een goede band opgebouwd. Daardoor zijn we niet vereenzaamd dit jaar.’

‘Met mijn nieuwe liefde was ik net een getrouwd stel’

Elant Wijtman (38), uit Amsterdam, vond een nieuwe baan én een vriendin

‘Mijn vriendin vroeg me vanochtend welk cijfer ik aan dit jaar zou geven. Ik kom op een 7-. Vond zij wat teleurstellend. Maar ik hanteer een 8 als plafond, er hangt toch een negatieve waas over dit jaar met alle beperkingen en onmogelijkheden.

„Maar goed, against all odds waren er ook twee mooie veranderingen. Laura en ik ontmoetten elkaar op een huwelijk, zij was de fotograaf. We waren precies één keer naar het café geweest samen en één keer uit eten. Na een klassiek begin belandden we op een heel ander datingpad. Wandelen, avonden samen op de bank, dates duurden soms 48 uur. Binnen een paar weken kregen we een voorproefje van hoe een relatie er na twee jaar uitziet. Op de site van het RIVM werd singles geadviseerd af te spreken met een vaste seksbuddy. Onze relatie zat ergens tussen seksbuddy en getrouwd stel in.

„Tot de zomer werkte ik bij fromagerie Kef, de kaasjuwelier van Amsterdam. Voordien werkte ik in de marketing, ik ben wetenschappelijk geschoold als sociaal psycholoog. Maar ik had genoeg van het aanjagen van consumptie en competitie, ik wilde iets concreters doen, iets met m’n handen, liefst iets culinairs. Werken in de kaaswinkel was een directere vorm van marketing: de belofte van een tevreden klant die naar huis ging met het perfecte kaasplankje.

„Toen de horeca dichtging, was Kef z’n grootste afnemer kwijt, mijn contract werd niet verlengd. Eén dag ben ik in paniek geweest. En toen vond ik, als iets te oude millennial, een baan via Instagram bij Roze Bunker, een bedrijfje dat logische frisdrank maakt in siroopvorm. Weer marketing, maar dit keer voelt het goed. Dit bedrijf werkt duurzaam, circulair, groen, lokaal. Onze missie is de Coca Cola’s van deze wereld te verslaan.’

‘Alles werd gecanceld, ook buitenlandse tours’

Phaedra Kwant (41), muzikant uit Amsterdam, begon een hondenuitlaatservice

Phaedra Kwant (41) is geboren in Rozendaal, bij Arnhem. Ze ging in Amsterdam naar het conservatorium. Basgitaar, contrabas, zang. Daarna: lesgeven, solo-albums maken en optreden, jazz en pop, in het theater en op festivals. Ze kon er goed van leven.

Op donderdag 12 maart zat ze in de auto op weg naar Hendrik-Ido-Ambacht voor een optreden met de zangeres Do. Halverwege de A4 werd ze gebeld: draai maar weer om. „Onze technici hadden alles al opgebouwd. Ze hebben een biertje gedronken en zijn ook naar huis gegaan.”

Eerst dacht Phaedra dat het zou meevallen. Mensen mochten nog in groepen van honderd bij elkaar komen, en als ze er minder kaartjes werden verkocht… „Maar nee. Alles werd gecanceld, ook de buitenlandse tours, de hele zomer.” In augustus begon ze te vermoeden dat het nog lang zou gaan duren. Op de sportclub hoorde ze van mensen dat ze gewoon met vakantie gingen, met het vliegtuig, overal naartoe. „Mensen met vaste inkomens. Geen verwijt hoor, maar dan besef je niet wat er gaande is en welke zorgen mensen zonder vaste inkomens hebben.”

Ze is zzp’er. Haar partner ook. Die is dj en omdat het nachtleven nog stiller staat dan het theaterleven is ze een hondenuitlaatservice begonnen. Die loopt goed, zegt Phaedra, mede vanwege de coronapuppy’s. Zelf kijkt ze ook graag naar wat er wél mogelijk is. Ze organiseert livestreamconcerten vanuit de huiskamer, „hartstikke leuk” en doet meer voice-overs dan voorheen. Ze spreekt luisterboeken in. Ze had gespaard om een nieuw album te kunnen maken, maar die opnames heeft ze uitgesteld en met het buffertje op de bank kan ze het nog wel even volhouden. „We zijn gezond”, zegt ze. „De noodgedwongen stop leidt ook tot bezinning. Alleen, wanneer houdt het op? Dit najaar hebben we één keer kunnen spelen, toen moesten de theaters weer dicht. Ik wil niet bitter zijn, maar als je dan in het najaar de rijen zag bij Ikea en op Schiphol, waarom mocht dat dan wel?’

‘Om tien uur moesten we iedereen de tent uit jagen’

Menno Post (43), chefkok uit Haarlem, hield zijn jonge restaurant overeind

‘Ik had ’s middags al besloten het restaurant dicht te doen – nog voor de persconferentie van het kabinet die zondagavond in maart. De week ervoor had ik een contract getekend met Deliveroo, voor thuisbezorgen.

„Elf weken hebben we takeaway gedaan. Meerdere gangen, met instructies erbij voor hoe mensen het thuis konden afmaken. Toen we weer open mochten, hebben we geïnvesteerd in kleinere tafelbladen zodat er meer ruimte tussen de tafels was, mondkapjes en zo’n paal met desinfecteringsmiddel. We konden in plaats van 42 maximaal 30 gasten tegelijkertijd ontvangen. Vanaf de eerste dag zaten we vol. Mensen hadden het fysiek uit eten gaan duidelijk gemist.

„We ontdekten toen dat we sommige dingen sowieso anders moeten doen, ook na corona. Water bijvoorbeeld: er liep altijd iemand van de bediening rond om de glazen bij te vullen. Nu krijgt iedereen zijn eigen halveliterfles, om zelf bij te schenken. Het is hygiënischer, de bediening hoeft er minder alert op te zijn en de gasten vinden het prettig dat ze minder gestoord worden.

„In de tweede golf moest de horeca een tijdje vroeg sluiten. Om tien uur moesten we iedereen de tent uit jagen, anders zouden we een boete van 4.000 euro kunnen krijgen. Die stress, dat was echt verschrikkelijk.

„Later moest de horeca weer helemaal dicht. Eind november besloot ik hoe dan ook de rest van het jaar dicht te blijven. We gaan wel door met afhaalmaaltijden, daar zijn we alleen maar beter in geworden. Op het laatst nét dat leuke koekje erbij, om het Instagramwaardig te maken. Dat mensen denken: dit kan ik thuis niet maken, maar nu wel. Restaurantje spelen. Dat vinden mensen leuk.

„Ik was al meesterkok, had mijn sporen verdiend, maar dit jaar ben ik ook een goede ondernemer geworden. Het restaurant was pas twee jaar open, we hadden geen vet op de botten. Had ik niets gedaan, dan hadden we alleen al in het voorjaar zestig- tot zeventigduizend euro verlies gehad. Dan had ik naar de bank gemoeten voor een extra lening of faillissement moeten aanvragen. Ik heb een jong bedrijf overeind gehouden in de coronatijd. Daar ben ik trots op.’

‘Het ging de hele tijd over leven en dood’

Paul (44) en Sander (39) Haarsma-Bakker, filiaalhouders Anne&Max in Utrecht, keerden terug naar hun oude beroep

Paul (44) en Sander (39) Haarsma-Bakker kennen elkaar van het vliegen. Ze waren steward bij DutchBird, een kleine Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dat is nu zeventien jaar geleden. DutchBird ging failliet, Paul werd verpleegkundige, Sander politieagent, en in 2014 begonnen ze een filiaal van Anne&Max in de Utrechtse binnenstad.

Anne&Max: ontbijt, koffie, lunch, thee, borrel. Daarboven openden ze een bed and breakfast, ‘bij de jongens’, en alles liep als een zonnetje. Meer dan twintig man personeel en eind vorig jaar kochten ze met hun spaargeld een nieuw huis. Toen werd het maart 2020.

Paul: „Al weken liep ik met een knoop in mijn maag. Het was nog steeds druk in de zaak, maar ik dacht: hebben mensen nou echt niets door?”

Sander: „Ik maakte me minder zorgen. Zo werkt het bij ons. We houden elkaar in balans.”

Op maandag 16 maart, de dag dat de eerste lockdown inging, stuurde Paul via Facebook een berichtje naar een oude collega in het St. Antonius. Hoe is het bij jullie en zijn er nog mensen nodig? Paul: „Op vrijdag kon ik mijn pak en pas komen regelen en op zaterdag had ik mijn eerste dienst.” Ja, het was pittig. „Het ging de hele tijd over leven en dood, wat op zichzelf wel bij een ziekenhuis hoort, maar zoveel mensen die kwamen te overlijden, en zo eenzaam – dat kende ik niet.”

Toch wist hij na dag één dat hij dit werk wilde blijven doen. Hij heeft nu een contract van drie dagen per week. En Sander? Die is net weer begonnen bij de politie in Utrecht, op de meldkamer, fulltime.

Nog een heel gepuzzel om hun uren op elkaar af te stemmen, want ze hebben een zoontje samen, een pleegkind van negen dat sinds de couveuse bij hen is. En als Anne&Max weer open mag? Dan huren ze personeel in om hen te vervangen.

‘Ik vind het wel fijn dat mijn moeder zo dichtbij is’

Khaddouj el Mourabit (49), uit Utrecht, kon haar moeder niet begraven in Marokko

‘Mijn moeder heeft gelukkig tot het einde toe thuis kunnen wonen. Ze wilde niet weg uit haar buurt. Haar buurman kreeg met Suikerfeest koekjes van haar en ook vaak ander eten. Al was ze alleen, ze bleef koken voor een gezin. Haar kinderen waren alles voor haar en ze was een grote inspiratie voor ons. Heel ruimdenkend, en je kon echt met haar lachen.

„Ze was 89 maar niet ziek. Wel ging ze het laatste jaar fysiek achteruit. Drie jaar geleden is mijn oudste broer overleden, daar is ze eigenlijk niet meer overheen gekomen. Ze vond het goed zo, dat merkte je.

„Maandag 23 maart kreeg ze een herseninfarct en is ze gevallen. Die zondag was ik nog de hele middag bij haar geweest. Mijn twee broers kwamen ook langs. Het was een fijn en warm samenzijn. En tegelijkertijd surrealistisch – ik had een sterk voorgevoel dat we voor het laatst met zijn vieren bij elkaar waren.

„De artsen gaven haar 24 uur, maar ze heeft nog een week in het ziekenhuis gelegen. Praten kon ze niet meer, wel je hand vasthouden. De handen van haar kleinkinderen hield ze heel lang vast.

„Een vrouw die wij kenden was kort daarvoor overleden en kon niet naar Marokko worden gebracht, het luchtruim was afgesloten wegens corona. Mijn moeder is daarom in Almere begraven, al was ze verzekerd voor Marokko. Haar vier Franse kleinkinderen konden er niet bij zijn, heel Europa zat op slot. We hebben veel geskypet zodat ze haar nog wel konden zien.

„Voor mezelf vind ik het fijn dat mijn moeder zo dichtbij is. En ze wilde zelf ook wel in Nederland worden begraven. Ze vond het altijd erg veel gedoe dat mijn broer en zus dáár begraven zijn. Ik denk dat corona voor de integratie veel betekent. Je krijgt een andere band met Marokko. Eerder was het toch: je leeft hier, je wordt daar begraven.

„Mijn moeder is geboren en opgegroeid in een dorpje bij de stad Al Hoceima, aan zee, en ligt in Almere ook vlakbij het water. Dat vind ik mooi.’

‘Ineens was het hamsteren, hamsteren, hamsteren’

Nawin Harpal (39), supermarktbaas in Utrecht, zag het steeds drukker worden in de buurtsuper

‘Vanaf mijn veertiende werk ik in een Utrechtse buurtsuper. Sinds vijf jaar is het mijn eigen zaak. Per dit jaar heb ik er een tweede supermarkt bij, in het centrum. Mijn werkdag begint om zes uur, de eindtijd is variabel. Ik probeer woensdag vrij te houden voor mijn gezin en een dag in het weekend. Ik heb twee kinderen, van acht en elf.

„Dit jaar is heel anders. We hebben vier kassa’s, maar doen er maar twee open, anders lopen de klanten kriskras door elkaar. Overal hangen schermen. Normaal zijn we Eerste Kerstdag dicht, dit jaar blijven we open zodat we de dag voor Kerst niet worden overlopen. Qua vloeroppervlak mogen we negentig klanten binnenlaten, maar dat wordt toch te vol. We zetten zeventig mandjes neer, als die op zijn moet je even wachten. Het voordeel van een buurtsuper is: je hebt vaste klanten, ze werken mee. We hebben maar één gevalletje gehad van iemand die weigerde een mandje te pakken.

„Eind maart ontstond chaos. Hamsteren, hamsteren, hamsteren. Soms werden ’s nachts goederen aangeleverd om ’s ochtends weer volle schappen te hebben. Wij hebben bijna geen nee hoeven verkopen, al was toiletpapier een ramp. Het kwam dagelijks binnen”, maar was ook weer zo op. We hebben handmatig lopen opplussen met een voorraadje in het magazijn.

„Toen ging de horeca dicht. Het werd drukker op de vloer, mensen gingen thuis koken. De omzet ging omhoog, tot op de dag van vandaag. Voor de hele detailhandel is het gewoon een goed jaar. Klanten besteden ook meer. In het centrum mis je wel een deel van de klanten als de horeca dicht is. Dan is er minder leven in de stad.

„Tot nu toe heeft een caissière van 21 bij ons als enige positief getest. Ze werd alleen een beetje grieperig. In mijn familie is nog niemand ziek geworden. Ik maak het meeste kans – ik zit, sta, loop naast duizend man per dag. Waarschijnlijk heb ik een hoog immuungehalte omdat ik in een supermarkt werk.’

‘Vrienden kookten voor me en bleven logeren’

Adam Idris (30), uit Amsterdam, brak zijn been en liep studievertraging op

‘We waren aan het voetballen, een teamgenoot liep tegen me aan, hard, precies tegen het been dat al eens gebroken was. Dat was in 2015, ik zat op de fiets toen ik geschept werd door een auto. Vier dagen na het ongeluk werd ik wakker in het ziekenhuis, geen idee hoe het was gebeurd.

„Dit keer hoefde ik niet in het ziekenhuis te blijven. De hele maand augustus heb ik thuis in bed moeten liggen. Vrienden deden boodschappen voor me, ze kookten en in het weekend bleven ze logeren. Ik heb een hechte vriendengroep, de meesten heb ik leren kennen in de jaren dat we op straat leefden. In 2010 werd ik door Engeland, waar ik asiel wilde aanvragen, naar Nederland teruggestuurd omdat dat het eerste Europese land was waar ik aankwam. Ik ben geboren in Darfur, mijn vier zussen en broer wonen daar nog, een broer is overleden, mijn vader is vorig jaar gedood door de Janjaweed [door de regering bewapende milities].

„In Nederland mocht ik niet blijven, maar naar Soedan kon ik niet terug. Het groepje ongedocumenteerden waar ik me bij aansloot, groeide uit tot een man of vierhonderd, we groepeerden ons onder de naam ‘We are here’ en kregen eten en kleren van kerken en medische hulp van ‘Dokters van de wereld’. Uit die tijd heb ik ook Nederlandse vrienden overgehouden. Met een ervan heb ik de stichting Between Borders opgericht, om mensen te helpen zoals ik.

„Ik heb nu een verblijfsvergunning, een huis en ik ga naar school. Mijn inburgeringscursus is bijna afgerond en ik volg Nederlands en Engels. De school was dit jaar lang dicht, veel lessen vielen uit. Ik loop veel vertraging op, heel jammer, want ik wil beginnen aan een business-opleiding.’

‘Soms denk ik: kon het bos maar even op slot’

Lennard Jasper (37), boswachter uit Emst, kwam opeens veel meer mensen tegen in de natuur

‘In maart, bij de start van het broedseizoen, begint bij ons ook het toerismeseizoen. Mensen gaan op excursie naar de Veluwe, vieren er vakantie of komen gewoon van het voorjaar genieten. De eerste lockdown viel middenin die periode en zette alles op z’n kop.

„Als boswachter sta ik veel voor groepen. Ik vertel ze over de Veluwe en bijvoorbeeld de wolvenroedel die er leeft. Maar door de lockdowns kan dat niet meer. Nederlanders worden geacht zo veel mogelijk thuis te blijven.

„Intussen is de Veluwe nóg meer een trekpleister geworden, met overvolle parkeerplaatsen, lukraak geparkeerde auto’s in bermen en drukke wandel- en fietspaden. Veel mensen gaan op zoek naar wilde dieren. Alsof ze een vakantie naar het Krugerpark hebben geboekt.

„Als je niet naar het café kunt, of naar het buitenland met vakantie, dan zoek je een uitlaatklep. Dat begrijp ik en het is mooi dat de Nederlandse natuur door omstandigheden extra belangrijk is geworden voor onze ontspanning en gezondheid. Maar de oneerbiedige wijze waarop sommige mensen met de natuur omgaan heeft mij erg geraakt. Velen verdiepen zich niet in de regels van het bos en stellen hun eigen behoeften centraal.

„Ik voel me schuldig als ik tijdens piekmomenten niet in het bos ben. Kwetsbare plekken baren mij zorgen. Je wilt regie, maar krijgt moeilijker vat op die enorme bezoekersstromen. Dat levert spanning op. Omdat je weet: hier lijden de edelherten, reeën en wilde zwijnen onder.

„Man, man, man, wat krijgen wij boswachters een hoop te verstouwen. Soms denk ik: kon het bos maar even op slot. Natuurlijk moeten we de gezondheidszorg beschermen, maar misschien heeft de natuur nu ook wat extra zorg nodig. Ik hou mijn hart vast voor de kerstvakantie en zou iedereen willen vragen: benader de natuur met respect.’

‘Vergeleken met Argentinië gaat het hier zo goed’

Patricio Dalton (45), econoom uit Argentinië, is extra blij als expat in Nederland te zijn

Patricio Dalton (45) uit Argentinië is econoom en werkt sinds tien jaar als associate professor aan Tilburg University. Zijn vrouw, een Italiaanse, werkt aan dezelfde faculteit, ook als associate professor. Ze hebben een zoontje van ruim drie, Luca. Ze wonen in Amsterdam.

Tien jaar geleden was Patricio voor het eerst in Nederland, uit Engeland vandaan, waar hij een PhD deed. Hij wist niet dat het hier zo mooi was. De Nederlanders bevielen hem ook. Ze zijn praktisch en oplossingsgericht, heel anders dan de Britten, en ook heel anders dan de Argentijnen.

En ja, toen kwam de eerste lockdown. Zaten zijn vrouw en hij opeens thuis met Luca, die normaal vijf dagen per week naar de crèche ging. College geven, studenten begeleiden, vergaderen – met hem erbij was het onmogelijk. Maar wat waren ze blij dat ze in Nederland woonden, waar problemen worden aangepakt. De eerste maanden schepte Patricio er tegen oude vrienden graag over op dat premier Rutte alles zo goed onder controle had. En toen Luca na een poosje weer naar de crèche kon, was het eigenlijk ook wel fijn dat ze niet meer elke dag naar Tilburg hoefden te reizen.

In de zomer werd Patricio even iets minder positief over het land waar hij zo graag woont. Mensen konden zich niet beheersen en gingen tóch met vakantie – zo jammer. Hem verbaasde het niet dat er een tweede golf kwam en een tweede lockdown. En toch, vergeleken met Argentinië gaat het hier zo goed. Niet die helse armoede, niet die falende overheid. Hij zou willen dat Nederlanders zich daar meer van bewust waren.

En nu? Luca is weer thuis, maar zodra deze lockdown voorbij is, gaat hij vier dagen naar de crèche. De vijfde dag bouwen zijn vrouw en hij kastelen met hem en lezen ze hem voor. Wat is het toch heerlijk om een kind te hebben. Eén zorg laat Patricio niet los: het lot van zijn familie in Argentinië.