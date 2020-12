Het Einde der Tijden

Er is een klagelijk geroep op de straten… Alle blijdschap is verduisterd, de vreugde des lands is heengevaren. (Jesaja 24:11)

Hendrik Schol, de student, droomde zijn dromen toen God met een groots gebaar een einde maakte aan de tijd – op Kerstavond 2020 nota bene, om twee minuten voor twaalf. Voor Hendrik kwam het einde als volgt. Hij kreeg een klap op zijn hoofd. Alles werd zwart. In een visioen zag hij hoe het lam de zegels verbrak en hoe de ruiters verschenen: wit, rood, zwart en vaalgeel. Hendrik kreunde van angst. Het volgende moment zat hij in een houten stoel, de handen vastgebonden aan de leuningen. Een felle lamp scheen in zijn gezicht. Rondom was het donker. Uit de duisternis kwam een stem.

– Hendrik Schol, waarover droomde je?

– Ik droomde over Roos, antwoordde Hendrik, nog half versuft. We volgden samen een college moraalfilosofie. Ik kuste haar.

– Een infantiele droom, vind je niet?

Hendrik knikte: de situatie vroeg niet om tegenspraak. Hij probeerde de duisternis achter het licht te doorboren, maar zwart bleef zwart. Zijn hoofd bonsde. Langzaam sukkelde hij weer weg. Hij werd wakker in een kamer met een groot bed. Op het bed zat Roos. Ze glimlachte.

– Ik hield niet van dromers, zei de stem. Ze gooiden altijd roet in mijn eten.

– Wie bent u?

– Ik ben God, de Heer van het Heelal, de Almachtige, de Schepper, het begin en het einde, de alfa en omega, die was, is en zijn zal, zus en zo, dit en dat, net wat je wilt. Ik ben de baas, daar komt het op neer.

Er klonk donder en bliksem. In het helle licht zag Hendrik een troon, gestut door paarse wolken. Op de troon zat een stokoude man met fonkelende ogen en een meterslange baard die wapperde in een onhoorbare wind. In zijn handen hield hij een boekrol, de zeven zegels verbroken. Aan weerszijden van de troon stonden engelen, sombere gestalten, de handen op het gevest van lange zwaarden.

Terwijl de troon weer in het duister verdween stelde Hendrik een verschrikkelijke vraag.

– Ben ik dood?

– Als een pier.

Hendrik rukte aan de touwen rond zijn polsen.

– Maar ik ben nog zo jong. Ik heb nog plannen.

– Jong en oud deden niet meer ter zake, plannen nog minder.

– Ik begrijp het niet.

– Je bent niet de enige. Terwijl jij je infantiele dromen droomde heb ik een einde gemaakt aan mijn Schepping, zoals mijn profeet overigens al lang geleden voorzag. Ziet, de Heere maakt het land ledig, en Hij maakt het woest; en Hij keert deszelfs gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners…

– Was dat werkelijk nodig? vroeg Hendrik.

– Nodig… Ga maar na, Hendrik. Wat hebben jullie met mijn Schepping gedaan? Jullie hebben haar overbevolkt, ondanks de periodieke slachtpartijen. Jullie hebben haar leeggezogen, vervuild en uitgebuit. Jullie verslaving aan overvloed werd slechts overtroffen door de achteloosheid van jullie verspilling, tot op het punt dat jullie erin stikten, maar zelfs dat maakte geen indruk. Om mijn boek wordt gelachen en met mij wordt de spot gedreven. Geef me één goede reden om mild te zijn.

~

Voordat Hendrik kon antwoorden brak de duisternis open. In een serie verschrikkelijk panorama’s zag hij de verwoesting van de wereld. De zon werd zwart als een rouwkleed, de maan bloedrood, de sterren vielen op de aarde. Hij zag steden die tot ruïnes vervielen, gebouwen die in elkaar zakten, straten die zich openden, bruggen die braken. Hij zag branden die brullend door de straten joegen. Hier en daar, bij resten van pleinen en parken, zag hij de laatste mensen, opgejaagd door het vuur. Hij zag zeeën, door een onbegrijpelijke wind opgestuwd tot kolkende, schuimende watermassa’s. Rond de aardbol raasden gloeiende stormen, wervelwinden van vonkend vuur, waarin brokstukken van de beschaving ronddwarrelden als vogels, krankzinnig van pijn.

Het visioen verdween. God citeerde zijn boek.

– Want de grote dag Zijns toorn is gekomen, en wie kan bestaan?

Hendrik balde zijn vuisten.

– We deden wat we konden, zei hij.

God zuchtte: een dodelijk vermoeide klank.

– Onzin, Hendrik, en je weet het.

– U heeft ons gemaakt zoals we zijn. Nu verwijt u ons dat we zijn zoals we zijn.

– Dat argument ken ik, maar mijn boek is duidelijk genoeg. Ik heb iedereen een keuze gegeven: goed of kwaad, één van de twee. Helaas, Eva at van de verboden vrucht, Adam volgde, de oudste vermoordde de jongste. Jullie bouwden een toren die tot in de hemel moest reiken, louter uit afgunst… Enfin, het ging van kwaad tot erger.

– De keuze was niet die tussen goed en kwaad, maar voor of tegen u, en daarmee voorwaardelijk en dus vals. U heeft met ons gespeeld als kat en muis.

~

Donder en bliksem. De stoel waarop de student zat beefde. Hendrik sloot de ogen tegen het helle licht. Zijn verdriet en verwarring maakten plaats voor weerzin: de man is een irritante stijfkop. Hij rukte opnieuw aan de touwen rond zijn polsen.

– Ik heb meer gezien dan ik kan verdragen, zei God. Genoeg is genoeg.

– Ik geef toe dat er veel op ons valt aan te merken, zei Hendrik. Het is vaak genoeg verschrikkelijk geweest. De naam Auschwitz spreekt boekdelen, maar Auschwitz is niet het hele verhaal. Het is gemakkelijk om het kwaad te zien: het presenteert zich nadrukkelijker dan het goede. Maar niet alles was vies en voos. Er waren goede mensen, er gebeurden goede dingen. We hadden Archimedes, Albinoni, aspirine, algemeen stemrecht en Atje Keulen-Deelstra. En dat zijn nog maar een paar van de a’s. We hadden andijviestamppot, anticonceptie…

Er klonk gerommel maar Hendrik liet zich niet afschrikken.

– En kijk alleen al naar het afgelopen jaar, zei hij. We zongen van onze balkons. We stuurden elkaar gedichten. We deden boodschappen voor de bejaarde buren. We ontwikkelden vaccins. We hadden 81.283.495 verstandige Amerikanen. En wie zal zeggen hoeveel goede dingen ongezien zijn gebleven? Uw oordeel is eenzijdig en dus ongepast.

– Mij past wat mij past en bij het Einde der Tijden passen geen nuances. Goed of slecht, dat is het. En beweer niet dat ik geen geduld heb gehad. Meer dan eens heb ik een hand over mijn oneindige hart gestreken. Ik heb Adam en Eva laten leven. Ik heb Noach gered. Ik heb mijn volk uit de slavernij gevoerd en Mozes tot blarens toe twee stenen tafelen laten bespijkeren met voorschriften die een toonbeeld zijn van eenduidigheid. Ik heb mijn profeten laten profeteren, mijn geest laten waaien waar hij wilde, mijn Zoon…

De stem brak.

– Mijn jongen, mijn kind… Zelfs dat heb ik voor de mensen gedaan: mijn allerliefste bezit in dit barre heelal opgeofferd… Maar het is voor niets geweest. Na de meest ellendige eeuw die ik heb gezien was mijn geduld op.

– U breekt uw eigen wetten, zei Hendrik. Gij zult niet doden.

– Ik ben de wet. Mijn woord is wet.

– Een wet die verandert met het humeur van de dag is geen wet.

– Een wet die niet verandert is een zinloos fossiel.

– Ik zal haar niet verderven om der tienen wil…

– Sodom en Gomorra waren lang geleden en tempels van vrede, rechtvaardigheid en menslievendheid vergeleken met de smeerpijperij die je tegenwoordig in elke stad aantreft.

Hendrik dacht aan zijn brave woonplaats en lachte schamper. Gods troon lichtte op in een nieuwe bliksemflits. De engelen trokken hun zwaarden en zetten een stap in de richting van de student, maar God hield ze met een handbeweging tegen. Het licht verbleekte.

– Wie bent u om zo te oordelen? vroeg Hendrik. Hoe zit het met Allah en Krishna en de dalai lama?

– Eén pot nat: we zijn in wezen dezelfde. Productdifferentiatie, Hendrik, een kwestie van marketing.

De student zweeg verbluft.

– De vraag is wat de volgende stap zal zijn, Hendrik. Wat vind je zelf: hemel of hel?

– Oh, heeft uw wurgcontract een ontsnappingsclausule?

– Ik geef je de gelegenheid om voor jezelf te spreken. Zo is het altijd geweest, zo is het ook nu. Procedure. Ik houd van regels.

Hendrik verhief zijn stem.

– Goed dan, dit is wat ik wil: ik wil leven. Ik wil terug naar de wereld en leven, zo goed ik kan, en naar eigen oordeel. Ik wil dat u de tijd opnieuw in gang zet en geen tel verloren laat gaan. Ik wil Kerst vieren met mijn familie. Ik wil een glaasje bisschopswijn. Ik wil op Tweede Kerstdag kijken naar Manchester City - Newcastle United. Ik wil…

– Je begint me te vervelen, Schol. De tijd is aan zijn einde gekomen en daarmee is ruimte een loos begrip geworden. Er is niets meer om naar terug te keren. Spreek voor jezelf. De inzet is aanzienlijk.

~

De duisternis brak andermaal open. Hendrik zag een groen landschap waarin mensen hand in hand liepen, in witte gewaden. Er groeiden bomen vol vruchten. Aan de oevers van een beek sliep een lam tegen de buik van een leeuw. Op een heuvel zong een knapenkoor. Het volgende moment zag hij een enorme muil waarin verschrikkelijke tanden flonkerden. Uit de muil kwam een rossige gloed. Hij hoorde gekerm en rook de geur van brandend vlees. Achterin de muil zag hij een duivel die met een drietand een groepje ellendigen naar het vuur joeg.

– Spreek voor jezelf, zei God. Laatste kans.

Het visioen verdween maar het licht bleef hangen. Roos verscheen opnieuw. Ze lag op het bed, naakt nu, en wenkte. Hendrik haalde diep adem en sprak.

– Waarom heeft u het voor het zeggen? Waarom zou ik mij laten meten naar uw maatstaven? Waarom is het altijd en eeuwig uw verhaal?

De man op de troon greep naar zijn baard. De engelen keken elkaar aan.

– Als ik je straks in het hellevuur gooi zul je niet meer twijfelen.

– Als, zei Hendrik kalm. Als.

Achter de troon lichtte de hemel rood op. God verhief zich van zijn zetel. De boekrol gleed van zijn schoot en verdween in de diepte.

– Je tergt me, Schol. Weet tegen wie je het hebt.

– Dat is nou juist het punt. Tegen wie heb ik het?

God hief zijn armen. Uit zijn vingertoppen sloegen bliksemstralen. Hendrik haalde de schouders op. Kermistrucs, dacht hij. De man is een farce.

– Spreek voor jezelf!

– Nee, zei Hendrik.

– Spreek, ellendig schepsel dat je bent!

Het heelal sidderde, maar Hendrik voelde de touwen van zijn polsen glijden. Hij stond op en liet zijn bevrijde handen zien.

– Mijn handen zijn vrij, zei hij. Ik ben vrij.

God gebaarde woedend naar zijn engelen.

– Grijp hem!

De engelen kwamen op hem af. Hendrik bleef staan waar hij stond, de handen opgeheven. De engelen aarzelden. Achter hen verbleekte de troon. Van ver klonk een stem.

– Grijp dat satansjong…

De engelen keken om en zagen wat Hendrik zag. De contouren van de troon vervaagden. God viel. Zijn gestalte begon te verbleken.

– Ga weg, zei Hendrik tegen de engelen. Vort.

Ze sloegen hun vleugels uit en vlogen traag weg. De zwaarden gleden uit hun handen en verdwenen langzaam om en om wentelend in de diepte. Hendrik liep naar de verblekende troon. God lag aan zijn voeten, doorzichtig als water, breekbaar als glas.

Hij draaide zich om en zag een kamer waarin honderden kaarsen brandden. In een hoek stond een kerstboom. Eronder lagen cadeaus. Op het bed lag Roos: een weelde van vormen.

– Kom, zei ze, kom nou toch.

Hendrik keek op zijn horloge en zag dat het liep. Hij schoof naast Roos en kuste teder haar borsten. Op hetzelfde moment klonk het gebeier van kerkklokken, eerst nog zachtjes, aarzelend bijna, misschien onzeker over de eigen boodschap, maar gaandeweg luider, helder, fier, totdat de hemel van gejubel vervuld leek. Buiten het slaapkamerraam dwarrelden dikke sneeuwvlokken. Hendrik wees ernaar.

– Kijk Roos, zei hij, opeens zo gelukkig als een kind, het sneeuwt.

Sander Kollaard Sander Kollaard (Amstelveen, 1961) studeerde geschiedenis en verhuisde in 2006 wegens de liefde naar Zweden. Hij debuteerde in 2012 met de verhalenbundel Onmiddellijke terugkeer van uw geliefde. Het grote publiek leerde dankzij De Wereld Draait Door zijn roman Stadium IV (2015) kennen, over een vrouw met kanker in het terminale stadium. In juni won hij de Libris Literatuurprijs 2020 voor zijn roman Uit het leven van een hond (2019). Tegen NRC zei hij eerder: „Ik ben christelijk opgevoed [...] en herinner me de geruststelling die uitging van die goede man in de hemel, die zou zorgen dat alles goed kwam. Van het weten dat je gezien wordt, zoals het beroemde einde van De avonden. Dat ontroert zo omdat Frits van Egters zich eindelijk opgemerkt voelt.”

Illustraties Bart Nijstad

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 december 2020