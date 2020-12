Hanneke Schuitemaker, vaccinmaker: ‘Ik voel me niet verslagen. We wisten dat we niet de eerste zouden zijn’

Stampvoetend loopt Hanneke Schuitemaker in september door haar woonkeuken in Amstelveen. Acht maanden is met man en macht toegewerkt naar de beslissende studie bij zestigduizend proefpersonen. Een studie met het meest kansrijke kandidaatvaccin tegen Covid-19 dat onder haar leiding bij het farmaceutische bedrijf Janssen in Leiden is gemaakt. Er is een wereldwijde race naar een vaccin aan de gang, de coronapandemie moet worden ingedamd. Maar het besluit in de zojuist afgesloten Zoomvergadering is onverbiddelijk. De start van de studie gaat niet door.

„De stoom kwam uit mijn oren”, vertelt ze begin november, rechtop aan de robuuste, meterslange eettafel in diezelfde woonkeuken. Het espressoapparaat op het aanrecht pruttelt nog na, haar reusachtige zwarte labrador snurkt zachtjes in zijn mand. „Wij hadden ingeschat dat een hogere dosis vaccin een betere afweerreactie zou opwekken, maar dat was niet zo. De lagere dosis deed het al goed. Maar inmiddels stonden tienduizenden flesjes met die hogere dosis klaar om de fase 3-studie te starten.”

„De vraag is dan: wat ga je doen? Want met die lagere hoeveelheid verder gaan betekent dat je twee keer zoveel doses hebt. Toen is besloten om alles terug te halen, en de onderzoeksplekken opnieuw te bevoorraden met flesjes met de lagere dosis. Maar daarvoor moesten we de start van de studie an-der-halve week uitstellen. Jongens, come on!, dacht ik.” Ze sloeg nog net niet met de vuist op tafel. „Maar uiteindelijk zie ik ook dat het een goede beslissing was.”

Zelfs voor de nuchtere viroloog Schuitemaker (56) is het een dollemansrit: een vaccin maken tegen een onbekend virus, middenin een pandemie, terwijl inzichten en eisen bijna dagelijks verschuiven. Ze leidt het mondiale onderzoek naar virale vaccins van het farmaceutische bedrijf Janssen Vaccines in Leiden, dat onderdeel is van een van ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven, het Amerikaanse Johnson&Johnson. Haar hele loopbaan is gewijd aan vaccins maken. Tegen de dodelijkste virussen zoals hiv en ebola, tegen het rs-virus en tegen zika. Maar nog nooit lag er zo veel druk op haar werk als nu.

Wie is…? Hanneke Schuitemaker (Heerhugowaard, 1964) is hoogleraar virologie aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2011 hoofd virale vaccinontwikkeling van Janssen Vaccines in Leiden, onderdeel van de Amerikaanse farmaceut Johnson&Johnson. Na haar studie medische biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam stort ze zich vanaf 1987 op het nieuwe en dodelijke hiv-virus, dat aids veroorzaakt, bij het latere bloedonderzoeksinstituut Sanquin. In 2003 verhuist ze met haar gezin voor een jaar naar San Diego (VS) en verdiept zich aan het Scripps Research Institute in de vaccinontwikkeling tegen hiv. Terug in Nederland wordt ze in 2004 hoogleraar. In 2010 start ze bij het Leidse biotechbedrijf Crucell, het latere Janssen Vaccines. Schuitemaker is gescheiden en woont in Amstelveen met de jongste van haar drie zoons, een grote labrador en een kat.

Op deze novemberochtend in haar keuken oogt ze ontspannen, terugblikkend op de hectische jacht op een coronavaccin die ze dit jaar leidde. Mission control room: haar werkkamer in Amstelveen, waar ze zeven dagen per week zit van negen tot negen, met een Billy boekenkast, een groene varen en een uitbundig behang met envelopjes-dessin dat – tot haar ergernis – haar achtergrond is in de aaneenrijging van Zoomvergaderingen. „In Leiden zijn alleen de mensen die er echt moeten zijn, vooral in het lab. Johnson&Johnson houdt voor de onderlinge afstand twee meter aan, het is een sterk risicomijdend bedrijf. In sommige labs past maar één persoon. Dan zie je de hele dag niemand – nog minder leuk dan Zoom.” Ze zwaait even. Haar jongste zoon, de laatste van de drie die nog thuis woont, vertrekt met een rugzak op naar zijn opleiding.

Doelgerichtheid, dat is wat haar tien jaar geleden naar het jonge Leidse biotechbedrijf Crucell trok. Ze werkte sinds 2004 als hoogleraar virologie in het AMC, waar ze onderzoek deed naar vaccins tegen hiv. „Ik was toe aan concreet onderzoek dat leidt tot een product, een vaccin. Academisch werk is alleen het eerste kleine stapje.” Veel collega’s op de universiteit reageerden negatief op haar overstap naar het bedrijfsleven, zegt ze lachend. „Ik ging naar the dark side.” Zelf had ze na drie weken ook alweer spijt. „Ik kwam erachter dat ook een biotechbedrijf nooit zelf een vaccin in de markt kan zetten. Daarvoor is een bedrijf nodig met het geld en de middelen.”

Tot haar grote vreugde wordt Crucell al snel overgenomen door farmareus Johnson&Johnson. Haar woonplaats onder de rook van Schiphol blijkt een uitkomst. Voor Janssen Vaccines, zoals Crucell nu heet, vliegt ze jarenlang heen en weer naar de VS. Maar dan breekt 2020 aan. Sinds begin dit jaar werkt Janssen Vaccines vrijwel uitsluitend aan een coronavaccin.

Wanneer is jullie vaccin klaar?

„Dat hangt er helemaal van af hoe de proeven verlopen. Daaruit moet eerst nog maar blijken of het werkt. De grote fase 3-test, met de lagere dosis, is uiteindelijk eind september gestart. We rekruteren ruim 40.000 mensen in verschillende landen. Die studie moet uitwijzen of het vaccin veilig is, en of het beschermt tegen Covid-19. Die onderzoeken zijn geblindeerd: vrijwel niemand weet wie het kandidaatvaccin krijgt en wie een nepvaccin. Op het moment dat rond 150 proefpersonen Covid-19 hebben opgelopen, en daar ook genoeg ouderen en ernstige Covid-gevallen bij zitten, kijkt een onafhankelijke commissie in welke van die twee groepen de zieken zijn gevallen. Als dat vooral in de placebogroep is dan weet je dat het werkt. Dat zullen we naar verwachting eind januari 2021 weten. Intussen maken we de papieren alvast zo ver mogelijk klaar voor de beoordeling door de autoriteiten. We hebben al elfduizend pagina’s.”

Op 11 december is Schuitemaker, nu in een Zoomgesprek, duidelijk vermoeider. In de tussenliggende weken kwamen de farmaceuten Pfizer, Moderna en AstraZeneca de een na de ander naar buiten met de resultaten van hun coronavaccins. Dat van Pfizer is al goedgekeurd voor noodgebruik in verschillende landen, in het Verenigd Koninkrijk zijn de eerste prikken gezet.

Wat ging er door u heen toen u de resultaten van Pfizer hoorde?

„Spéctaculair vond ik het. Niemand had dit verwacht, de vaccins van zowel Pfizer als Moderna bieden bijna 95 procent bescherming. We dachten allemaal dat 70 procent al heel wat zou zijn. En het biedt hoop. Dit verhoogt de kans dat dat van ons ook werkt.”

En dat van AstraZeneca? U zou een flesje champagne ploppen als dat van hen werkte, omdat hun type vaccin vergelijkbaar is met dat van jullie.

„De champagne is dicht gebleven. Zij hadden 90 procent en 62 procent, dat was te warrig om iets uit te concluderen. Maar het goede nieuws is dat ook hun vaccin werkt. Ze zagen een wat lager percentage in Brazilië, maar Pfizer had dat ook in die regio. In armere gebieden kan de immuunrespons minder goed zijn omdat de mensen minder gezond zijn.”

Om echt een klap op die pandemie te geven heb je zoveel mogelijk vaccinaties nodig, tegelijkertijd

Ziet u het als een concurrerende race of meer als een gezamenlijke strijd?

„Het heeft iets van allebei. Elke producent weet dat hij nooit voldoende vaccins kan maken om bijna acht miljard wereldbewoners meteen te voorzien, dus in die zin is het niet concurrerend. Maar het heeft wel consequenties als je niet de eerste bent. Hoe zorg je dat mensen nog in jouw studie willen? Het voordeel is dat je veel kunt leren van de ervaringen van anderen. Er is meer openheid dan gewoonlijk tussen vaccinmakers. De Amerikaanse overheid heeft een denktank opgericht waarin we met mensen van alle vaccinfabrikanten, academici en mensen met coördinerende functies belangrijke onderwerpen bespreken. Je voelt je sterk verbonden, zeker in deze situatie.”

Is het niet demotiverend, het hele jaar zo buffelen en dan al drie concurrenten over de finish?

„Nee, ik voel me niet verslagen. We wisten dat we niet de eerste zouden zijn. Nu weten we: de lat ligt hoog. Mensen kijken vooral naar dat beschermingspercentage, maar een vaccin met een iets lager percentage kan nog steeds supergoed zijn vanwege andere aspecten. Ons vaccin is het enige in een studie met één dosis in plaats van twee, en het hoeft niet opgeslagen te worden bij -80 graden Celsius zoals dat van Pfizer, het is houdbaar in de koelkast. We weten dat mensen niet trouw hun tweede prik halen, zeker niet in ontwikkelingslanden. Bovendien, als je niet voldoende hebt van een vaccin dat 90 procent werkt, en ook een vaccin hebt dat bijvoorbeeld 70 procent beschermt, heeft het toch veel zin om ook daarmee te vaccineren. Om echt een klap op die pandemie te geven heb je zoveel mogelijk vaccinaties nodig, tegelijkertijd. Alleen zo bereiken we die groepsimmuniteit waar we naar streven.”

Pandemieën, vaccins; hoogleraar Schuitemaker geeft er al jaren colleges over. Maar de praktijk heeft haar toch verrast. „Wat ik beklemmend vind: je kunt niet vluchten voor een pandemie. Je kunt nergens heen om er even van verlost te zijn.” Ze is dolblij dat ze, doelgericht, kan bijdragen aan een mogelijke oplossing. „Dat helpt me wel om het harde werken vol te houden.”

Het kandidaatvaccin van Janssen bestaat uit een onschuldig verkoudheidsvirus met een stukje genetische code van het coronavirus: die van het karakteristieke uitsteeksel waarmee dat virus onze cellen binnendringt. Na vaccinatie maken cellen rond de prikplek dat corona-onderdeel. Het afweersysteem ontdekt dat lichaamsvreemde eiwit, maakt antistoffen ertegen en bouwt een geheugen ervoor op. Wanneer dan het échte coronavirus het lijf binnenkomt, staat de afweer klaar om het op te ruimen. Janssen testte dit systeem al bij 150.000 mensen met andere experimentele vaccins, tegen bijvoorbeeld ebola en hiv. Alleen het stukje coronavirus is nieuw. „Daardoor weten we hoe mensen het verdragen, en welke effecten het heeft op de immuunrespons.” Nederland heeft via de EU een deal met Janssen gesloten om enkele miljoenen doses af te nemen als het vaccin werkt, net als met nog vijf andere vaccinmakers, waaronder de drie koplopers.

Het razendsnelle ontwikkeltraject zorgde voor een zenuwslopende reeks keuzemomenten. Voor de studies bij mensen überhaupt van start konden, testte Schuitemakers team in maart acht verschillende varianten van het vaccin bij muizen, elk met een net iets ander stukje corona-code erin. „Maar toen realiseerden we ons, op basis van die eerste resultaten, dat een negende variant nóg beter antistoffen zou moeten opwekken. Alleen: die hadden we nog niet getest in muizen. We wilden drie varianten kiezen om alvast in productie te nemen, één ‘lead’, de eerste keuze, en twee om op terug te vallen. Daarmee win je ontzettend veel tijd, maar we hadden dus nog niet alle gegevens. Deze negende leek op papier de beste, dus we kozen die als lead. Dat was verschrikkelijk spannend. Wat als het de verkeerde keuze was? Dan zouden we weer weken achterliggen. Op een vrijdagmiddag kreeg ik een telefoontje van mijn medewerker met de uitslag van een muizenstudie. ‘Hij doet het beter dan de rest!’, zei ze. Toen kreeg ik echt tranen in mijn ogen.”

Stond iedereen achter die keuze?

„Nee, mijn collega in de VS was helemaal verliefd op een van de back-ups. Om hem te overtuigen hadden we voor de beslissende Zoommeeting op maandag een enorme stapel powerpointslides gemaakt. Maar op zondagmiddag belde hij zelf al, met de resultaten van de proef bij apen. Niet zijn favoriet, maar de onze was de beste. Kristalhelder. Dat was een heel lekker moment. Niet om gelijk te krijgen, maar omdat onze gedachtegang dus klopte.”

Maar bij apen wekte jullie vaccinkandidaat geen complete afweerreactie op.

„En dat leverde weer een ontzettend spannend moment op. We hebben de variant gekozen die bij apen de meeste antistoffen tegen het coronavirus opwekte, en die het beste beschermde tegen de infectie in zowel de neus als de longen, al na één prik. Maar de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA had inmiddels een extra eis gesteld. Een bepaalde groep immuuncellen moest ook gestimuleerd worden, een bepaald type T-cellen. Die zijn nodig om te voorkomen dat iemand na een vaccinatie juist ernstiger ziek wordt na een infectie. Alleen dan mocht je door naar een fase 3-studie bij mensen.”

Wat ik beklemmend vind: je kunt niet vluchten voor een pandemie. Je kunt nergens heen om er even van verlost te zijn

„Dus toen wij met onze lead matige T-cel-reacties in gevaccineerde apen zagen, knepen we hem wel even. Wat als we dat ook zien bij mensen? Maar gelukkig wekt ons vaccin best goede T-cel-responsen op bij mensen, al na één dosis.”

Na al die enerverende momenten ging op 23 september eindelijk de grote uitgestelde fase 3-studie van start. Maar slechts twee weken later werd één van de deelnemers aan de studie ernstig ziek. De studie werd stilgezet, naar goed gebruik bij geneesmiddelenonderzoek, om uit te zoeken of dit te maken kon hebben met het kandidaatvaccin.

Wat was er aan de hand met die deelnemer? Amerikaanse media meldden dat het een twintiger was met een hersenbloeding door een groot bloedstolsel. Dat klinkt alarmerend?

„Daar spreken wij niet over, omdat die deelnemer dat niet wil. Maar er zijn altijd mensen die toch een krant bellen. Er kunnen toevallig nare dingen gebeuren in een mensenleven. Als zoiets in een studie gebeurt, kijkt een onafhankelijke veiligheidscommissie of de persoon het vaccin heeft gekregen of een nepprik, en of de gebeurtenis verband houdt met het vaccin. Het bleek niet aannemelijk dat het door het vaccin kwam. Maar we zijn wel alert, we doen sindsdien ook aanvullend onderzoek naar bepaalde bloedwaarden bij deelnemers.”

Ligt het dan wereldwijd stil?

„We hebben zelf besloten om alles stil te leggen. Veiligheid is onze eerste prioriteit. Maar dan kom je erachter wat dat betekent, nu vanwege de pandemie alles tegelijkertijd loopt. Anders dan normaal wordt de fase 3-studie gestart terwijl de fase 1- en fase 2-proeven nog lopen, die veiligheid en dosering testen bij kleinere groepen mensen. Dan ligt met één gebeurtenis ook álles stil. Niet alleen de fase 3-studie in de VS, Zuid-Afrika, Brazilië, Peru en andere Zuid-Amerikaanse landen. Ook de fase 1-studie in België en de VS, en de fase 2-studie in Nederland, Duitsland en Spanje. Dat had ik me niet gerealiseerd van tevoren, hoe zo’n trein tot stilstand komt, en hoe lang het duurt voor je hem weer aan de gang hebt. De vertraging is aanzienlijk, we zijn vier weken achter op het oorspronkelijke schema. Maar het is wat het is.”

Ik wilde in de kerstvakantie eindelijk dat lelijke behang eens overschilderen. Maar wij hebben helemaal geen vakantie

Het is nogal een hordenloop, deze vaccinrace. Welke obstakels verwacht u nog?

„Met het vaccin niets, als blijkt dat het werkt. Maar het uitbreiden van de productiecapaciteit, het vinden van voldoende plekken waar we het vaccin in glazen flesjes kunnen stoppen, zorgen dat het terecht komt waar het nodig is, mensen ter plekke opleiden, dat zal wereldwijd nog een hele oefening worden. Ik heb diep respect voor de collega’s die dat stuk regelen. Bij ons is de druk nu torenhoog omdat we de papieren voor de FDA voorbereiden, maar ook zij moeten leveren. Het is een enorme operatie.

„Het vaccin wordt gemaakt in Nederland, en straks door producenten in Italië, India, de VS en Zuid-Afrika. Ze zijn nu aan het proefdraaien en zullen begin 2021 starten.”

Kerst vieren zit er niet in voor Schuitemaker. „Ik wilde in de kerstvakantie dat lelijke behang in mijn werkkamer eindelijk eens overschilderen. Maar wij hebben helemaal geen vakantie, alleen wie enigszins kan mag 24 december vrij nemen, en 31 december. Maar het is oké, dit is zo uitzonderlijk. Ik ben al blij als ik in die periode even de rust heb om alle achterstanden bij te werken.”

De drieling van vaccinmaker Sarah Gilbert kreeg al de AstraZeneca-kandidaat, een dochter van Poetin het Russische vaccin. Heeft u of uw zoon jullie vaccin al genomen?

„Nee, wij mogen niet meedoen aan onze eigen fase 1- of 2-studies. Wel aan een fase 3-studie, maar alleen als die in het land loopt waar je woont. Helaas loopt hier in Nederland alleen een fase 2-studie. We hebben er wel over gegrapt dan ik maar wat mee moest nemen uit het lab, maar dat is onzin. Ik heb helemaal geen toegang tot dat klinische materiaal, en je mag ook niet je familieleden vaccineren. Bovendien: ik weet nog niet of het werkt. Maar toen Nederland in juni de eerste deal sloot, met AstraZeneca, dachten wij wel, potverdrie, straks mogen we niet eens ons eigen vaccin krijgen. Dat zou ik toch jammer vinden.”